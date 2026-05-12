"Cristiano para ve şampiyonluklar için oynamıyor" - Portekiz teknik direktörü Roberto Martinez, CR7'nin neden "eşsiz" olduğunu açıklarken Ronaldo'nun motivasyon kaynağı ortaya çıktı

Ronaldo, Orta Doğu'da 35 maçta 28 gol atarak muhteşem bir sezon geçiriyor. Al-Nassr, Suudi Pro Ligi şampiyonluğuna yaklaşıyor ve AFC Şampiyonlar Ligi İkinci Lig finali için hazırlanıyor. Ancak Martinez, bu başarıların ikincil öneme sahip olduğunu vurguluyor. "Cristiano para için oynamıyor, şampiyonluklar için oynamıyor, kendini geliştirmek için oynuyor. Ve bu inanılmaz bir şey. Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'ni ve Altın Ayakkabı ödülünü kazanabilir, ancak ertesi gün yine kendini geliştirmek için çaba gösterir. Milli takımda 22 yıllık bir kariyere sahip olması, oynadığı maç sayısı... Bu, başka hiçbir oyuncuda olmayan bir şey. Bu, açlık meselesi. Bir oyuncuyu her açıdan değerlendirebiliriz, ancak bu, ölçülemeyen bir yönüdür," diye açıkladı teknik direktör.