"Cristiano para ve şampiyonluklar için oynamıyor" - Portekiz teknik direktörü Roberto Martinez, CR7'nin neden "eşsiz" olduğunu açıklarken Ronaldo'nun motivasyon kaynağı ortaya çıktı
Küresel bir simgeye dair bir bakış
Portekiz milli takım teknik direktörü Roberto Martinez, Antena 1'de Luis Osorio ile yaptığı röportajda Cristiano Ronaldo'nun psikolojik yapısı hakkında ilginç bir bakış açısı sundu. 41 yaşında olmasına ve 226 maçta attığı 143 golle uluslararası futboldaki tüm zamanların en golcü oyuncusu unvanını pekiştirmiş olmasına rağmen, Al-Nassr'ın süperstarı her zamanki gibi hırslı. Martinez, bu dünya çapındaki ikonun kadroya kusursuz bir şekilde uyum sağladığını vurguladı. "O bir örnek. Dünya futbolunun referans noktası ve Milli Takım'ın bir oyuncusu. Bunlar iki farklı figür, ancak Milli Takım bir araya geldiğinde o sadece bir futbolcu. Çok zeki, kaptan ve Milli Takım'a örnek teşkil eden bir bağlılık gösteriyor. Cristiano'nun hırsı inanılmaz," dedi Martinez.
Yurt içi ödüllerin ötesinde
Ronaldo, Orta Doğu'da 35 maçta 28 gol atarak muhteşem bir sezon geçiriyor. Al-Nassr, Suudi Pro Ligi şampiyonluğuna yaklaşıyor ve AFC Şampiyonlar Ligi İkinci Lig finali için hazırlanıyor. Ancak Martinez, bu başarıların ikincil öneme sahip olduğunu vurguluyor. "Cristiano para için oynamıyor, şampiyonluklar için oynamıyor, kendini geliştirmek için oynuyor. Ve bu inanılmaz bir şey. Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'ni ve Altın Ayakkabı ödülünü kazanabilir, ancak ertesi gün yine kendini geliştirmek için çaba gösterir. Milli takımda 22 yıllık bir kariyere sahip olması, oynadığı maç sayısı... Bu, başka hiçbir oyuncuda olmayan bir şey. Bu, açlık meselesi. Bir oyuncuyu her açıdan değerlendirebiliriz, ancak bu, ölçülemeyen bir yönüdür," diye açıkladı teknik direktör.
Eşi benzeri görülmemiş bir dönüm noktasının peşinde
Kulüp hedeflerinin ötesinde, tecrübeli forvet eşi benzeri görülmemiş bir kilometre taşının peşinde. Şu anda kariyerinde 971 gole ulaşmış olan oyuncu, sihirli 1.000 gol barajına ulaşmak için sadece 29 gole daha ihtiyaç duyuyor. Bu kişisel hedefinin yanı sıra, uluslararası alanda zafer kazanma arzusu da her zamanki gibi ön planda. 2016 Avrupa Şampiyonası’nı ve 2019 ile 2025 yıllarında iki UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğunu kazanan oyuncu, gözünü futbolun en büyük ödülüne dikmiş durumda. Martinez, turnuvayı kazanacağına dair rahmetli babasına verdiği sözü hatırlatarak, kaptanlarının görkemli koleksiyonunda eksik olan tek büyük kupayı kazanmak için takım içindeki ortak hedefi vurguladı.
Son hazırlıklar
Portekiz, Meksika ile 0-0 berabere kaldığı ve ABD'ye 2-0 yenildiği maçların ardından, 6 Haziran'da Şili ve 10 Haziran'da Nijerya ile oynayacağı hazırlık maçlarıyla hazırlıklarını tamamlayacak. Dünya Kupası K Grubu'ndaki mücadeleleri 17 Haziran'da Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile başlayacak; ardından Özbekistan ve Kolombiya ile karşılaşacaklar. Büyük hedef onları bekliyor.