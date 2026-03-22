"Cristiano'nun o şampiyonluğu kazanmasını istiyorlar" - Ronaldo'nun Dünya Kupası'yla ilgili eski Portekizli takım arkadaşının iddiası

Eğer formda olursa, Ronaldo bu yaz bir başka büyük turnuvada da milli takımının kaptanlığını üstlenecek. Martinez, bu efsane oyuncuyu iddialı planlarının dışında bırakmak için hiçbir neden olmadığına işaret ederek, ona ilk on birde yer verileceğini ima etti.

Portekiz, Ruben Dias, Bruno Fernandes ve Vitinha gibi isimler de dahil olmak üzere, Dünya Kupası'nda ölümsüzlüğe ulaşmak için ciddi bir iddiada bulunabilecek kadar yeterli yeteneğe sahip. Quaresma, kampındaki herkesin kaptanları için elinden geleni yapmaya can atacağına inanıyor.

Portekiz formasıyla 80 maça çıkan eski kanat oyuncusu, Puma'nın 2026 Dünya Kupası forması tanıtımında Daily Mail'e şunları söyledi: "Nations League'i kazandılar, ben de bunu söylüyorum. Cristiano orada olduğu için kazanma isteğimiz daha fazla. Bu onun son Dünya Kupası ve takım arkadaşları Cristiano'nun bu şampiyonluğu kazanmasını istiyor. Beklentiler yüksek, çok yüksek, çünkü bunun için gerekli kaliteye sahipler; eğer olmasaydı, bu kadar büyük bir beklenti olmazdı.”