"Cristiano'nun o şampiyonluğu kazanmasını istiyorlar" - Ronaldo'nun Dünya Kupası'yla ilgili eski Portekizli takım arkadaşının iddiası
Ronaldo, 41 yaşında bir başka Dünya Kupası'na hazırlanıyor
226 milli maç ve 143 golle Ronaldo, Portekiz formasıyla Avrupa Şampiyonası zaferinin tadını çıkardı ve birkaç kez UEFA Uluslar Ligi kupasını havaya kaldırdı.
Şu anda sakatlığı nedeniyle Roberto Martinez'in son kadrosuna giremeyen Ronaldo, Al-Nassr formasıyla Suudi Pro Ligi'nde hız kesmeden devam ediyor ve yüksek gol ortalamasını sürdürüyor.
Portekiz, Ronaldo'ya Dünya Kupası zaferi yaşatabilecek mi?
Eğer formda olursa, Ronaldo bu yaz bir başka büyük turnuvada da milli takımının kaptanlığını üstlenecek. Martinez, bu efsane oyuncuyu iddialı planlarının dışında bırakmak için hiçbir neden olmadığına işaret ederek, ona ilk on birde yer verileceğini ima etti.
Portekiz, Ruben Dias, Bruno Fernandes ve Vitinha gibi isimler de dahil olmak üzere, Dünya Kupası'nda ölümsüzlüğe ulaşmak için ciddi bir iddiada bulunabilecek kadar yeterli yeteneğe sahip. Quaresma, kampındaki herkesin kaptanları için elinden geleni yapmaya can atacağına inanıyor.
Portekiz formasıyla 80 maça çıkan eski kanat oyuncusu, Puma'nın 2026 Dünya Kupası forması tanıtımında Daily Mail'e şunları söyledi: "Nations League'i kazandılar, ben de bunu söylüyorum. Cristiano orada olduğu için kazanma isteğimiz daha fazla. Bu onun son Dünya Kupası ve takım arkadaşları Cristiano'nun bu şampiyonluğu kazanmasını istiyor. Beklentiler yüksek, çok yüksek, çünkü bunun için gerekli kaliteye sahipler; eğer olmasaydı, bu kadar büyük bir beklenti olmazdı.”
Ronaldo, Messi'nin başarısına ulaşmaya kararlı
Ronaldo, ezeli rakibi Messi’nin 2022’de Arjantin ile dünyayı fethettiğini izledi. Eski Manchester United takım arkadaşı Kleberson, geçtiğimiz günlerde GOAL’a CR7’nin bu arzuyu gidermek için ne kadar çaresiz olduğunu şöyle anlattı: “İçinde muhtemelen ‘Tanrım, Dünya Kupası’nı kazanmak zorundayım, kariyerimi böyle bitiremem’ diye hissediyor.
“Sıkı çalışmak zorunda. Bu sadece o değil, diğer oyuncular da öyle. Neymar da muhtemelen ‘Messi’nin Dünya Kupası var, benim yok’ diye düşünüyor. [Erling] Haaland da öyle, o da Dünya Kupası kazanamayabilir. Bu, oyuncuların içinde, bu üst düzey oyuncuların içinde var.
“Adriano’ya bakın - Brezilya’da büyük bir isim, İtalya’da harika bir seviyede oynadı, ama Dünya Kupası’nı kazanamadı. Dünya Kupası bazen adil, bazen adaletsizdir. İnanıyorum ki bu çocuklar bana bakıp ‘Aman Tanrım, Kleberson’un Dünya Kupası’na katılmış olmasına inanamıyorum, ben katılamadım!’ diye düşünüyorlar. Beş Ballon d’Or’um yok, ama Dünya Kupası’nı kazandım!”
Ronaldo, yeni nesil yeteneklere ilham veriyor
Quaresma, aktif futbolculuk günlerinde Ronaldo’ya bu başarıya ulaşmasında yardımcı olamadı, ancak Euro 2016’yı kazanan şampiyon kadronun bir parçasıydı. O, yeni nesil Portekizli yeteneklerin bu efsanevi izlerden ilham alarak dünya şampiyonluğunu kazanabileceğini umuyor.
42 yaşındaki eski Sporting, Porto, Barcelona, Chelsea ve Beşiktaş yıldızı şunları ekledi: “Benimle birlikte oynayan oyuncuların ülkemiz için böylesine önemli bir şampiyonluk kazanmasını görmekten çok gurur duyuyorum. Dünya Kupası'nı kazanmak hepimizin hayali olduğunu düşünüyorum.
“Zaten bir Avrupa şampiyonluğu kazandık ve şimdi hedefimiz Dünya Kupası’nı kazanmak. Bence bu, pastanın üzerindeki kiraz gibi; çünkü bunu hep hayal ettik ama hiç başaramadık. Ve gerçek şu ki, bu takımda, bu nesil ülkemize büyük umutlar verdi.”
Portekiz, 2026 Dünya Kupası'nda 17 Haziran'da konfederasyonlar arası play-off'un galibi ile K Grubu'ndaki ilk maçına çıkacak. Takım, Özbekistan ile oynayacağı maç için Teksas'ın Houston kentinde kalacak, ardından Miami'ye geçerek Kolombiya ile karşılaşacak.
