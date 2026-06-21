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Portugal v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Mohamed Saeed

Çeviri:

"Cristiano, ne olursa olsun sana güveniyoruz!" - Ronaldo, Dünya Kupası'ndaki eleştirilerin ortasında eski Portekiz milli takım arkadaşından destek mesajı aldı

C. Ronaldo
Portekiz
Dünya Kupası
Özbekistan
B. Alves

Efsanevi forvet Cristiano Ronaldo, 2026 Dünya Kupası’nda yoğun eleştirilere maruz kalırken, eski milli takım arkadaşı Bruno Alves’te sadık bir destekçi buldu. Portekiz kaptanı, turnuvaya hayal kırıklığı yaratan bir başlangıç yapmasının ardından eleştirilerin hedefine oturdu; ancak onunla aynı sahayı paylaşmış olanlar, bu eleştiri korosuna katılmayı reddediyor.

  • Alves, Ronaldo’yu eleştirenlere yanıt verdi

    Portekiz’in eski savunma oyuncusu Alves, Portekiz’in DR Kongo ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından yoğun eleştirilere maruz kalan tecrübeli forvet Ronaldo’yu savunmak için sosyal medyaya başvurdu.

    Dünya Kupası'nda altıncı kez forma giyen 41 yaşındaki kaptan, Houston'da oynanan K Grubu'nun açılış maçında birçok gol fırsatını değerlendirememesi üzerine tartışma konusu olmuştu.

    Ronaldo ile birlikte Euro 2016 şampiyonluğunu kazanan Alves, Instagram'da meydan okurcasına bir mesaj paylaştı. "Saygı, idoller zamansızdır!" diye başlayan Alves, ardından Al-Nassr'ın yıldızını sorgulayanlara dikkatini yöneltti. "Futbolda hiçbir şey başarmamış pek çok kişi futbol hakkında konuşuyor. Eleştiri ancak daha fazlasını başaranlardan gelebilir! Cristiano, ne olursa olsun sana güveniyoruz," diye ekledi eski Porto ve Zenit Saint Petersburg stoperi.


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  • Portugal v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Dünya Kupası'nda öfke doruğa ulaştı

    Alves’in desteği, DR Kongo ile berabere kaldıkları maçın ardından gözle görülür şekilde tedirgin görünen Ronaldo için hassas bir dönemde geldi. Efsanevi forvet, takım arkadaşları tribünlerdeki taraftarlara teşekkür etmek için sahada kalırken, sahadan ayrılırken yalnız ve hayal kırıklığına uğramış bir görüntü sergiledi. Bu tepki, Roberto Martinez’in kadrosundaki etkisi ve rolüne dair tartışmaları daha da alevlendirdi.

    Açılış maçındaki hayal kırıklığına rağmen Alves, mevcut kadronun beş kez Ballon d'Or ödülünü kazanan Ronaldo'nun takım olarak en büyük ödülü kazanmasına yardımcı olmak için elinden gelen her şeyi yapması gerektiğine inanmaya devam ediyor. Defans oyuncusu, Selecao'nun önündeki engeller ne olursa olsun, Ronaldo'nun kariyerinin bir Dünya Kupası kupasıyla taçlandırılmayı hak ettiğini uzun süredir savunuyor.


  • Dünya Kupası şampiyonluğu için bir çağrı

    A BOLA ile yaptığı önceki bir röportajda Alves, milli takıma kaptanlarının mirası için mücadele etmeleri çağrısında bulundu. “Portekiz’i Dünya Şampiyonu yapın. Cristiano’yu Dünya Şampiyonu yapın, çünkü bu ödülü fazlasıyla hak ediyor. Bu Dünya Kupası’nı kazanırsa çok mutlu olurum. Portekiz ve dünya için yaptığı her şey göz önüne alındığında, bu kupa onun kariyeri için hak ettiği bir ödül. Bu, sizin ve buradaki hepimizin coşkuyla destekleyeceği ve yürekten isteyeceği bir armağan. İyi şanslar!" dedi.

    Ronaldo’nun kupa arayışı, Portekiz kampındaki gündemi domine etmeye devam ediyor. Forvet, katıldığı önceki tüm turnuvalarda gol atmış olsa da, şu anda büyük uluslararası turnuvalarda kariyerinin en uzun gol suskunluğunu yaşıyor; büyük sahnede milli formasıyla 10 maçtır gol atamıyor.

  • Cristiano Ronaldo Roberto Martinez split 2025Getty/GOAL

    Portekiz, yeniden toparlanmayı hedefliyor

    Martinez ve takımı artık dikkatlerini Özbekistan ile oynayacakları ikinci grup maçı üzerine yoğunlaştırmak zorundalar. Teknik direktör daha önce, bu açılış maçlarında alınacak bir beraberliğin “felaket” olarak değerlendirileceği konusunda uyarıda bulunmuştu ve hem teknik ekip hem de oyuncular üzerinde, gol önünde daha etkili bir performans sergilemeleri yönünde baskı giderek artıyor.

    Alves’in cesaret verici sözleri kulaklarında yankılanırken Ronaldo, şüphecileri susturmayı ve “zamansız” statüsünün hâlâ maçı kazandıran katkıları sağlayabileceğini kanıtlamayı hedefleyecek.

    Portekiz, K Grubu'ndaki son maçını Kolombiya ile oynayacak ve tecrübeli kaptanının son Dünya Kupası hayali bu maçın sonucuna bağlı olacak.

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