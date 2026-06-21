"Cristiano, ne olursa olsun sana güveniyoruz!" - Ronaldo, Dünya Kupası'ndaki eleştirilerin ortasında eski Portekiz milli takım arkadaşından destek mesajı aldı

Alves’in desteği, DR Kongo ile berabere kaldıkları maçın ardından gözle görülür şekilde tedirgin görünen Ronaldo için hassas bir dönemde geldi. Efsanevi forvet, takım arkadaşları tribünlerdeki taraftarlara teşekkür etmek için sahada kalırken, sahadan ayrılırken yalnız ve hayal kırıklığına uğramış bir görüntü sergiledi. Bu tepki, Roberto Martinez’in kadrosundaki etkisi ve rolüne dair tartışmaları daha da alevlendirdi.

Açılış maçındaki hayal kırıklığına rağmen Alves, mevcut kadronun beş kez Ballon d'Or ödülünü kazanan Ronaldo'nun takım olarak en büyük ödülü kazanmasına yardımcı olmak için elinden gelen her şeyi yapması gerektiğine inanmaya devam ediyor. Defans oyuncusu, Selecao'nun önündeki engeller ne olursa olsun, Ronaldo'nun kariyerinin bir Dünya Kupası kupasıyla taçlandırılmayı hak ettiğini uzun süredir savunuyor.



