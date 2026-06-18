Cristiano bedelini tek başına ödüyor… “Efsane yanılsaması”na kapılmış Portekizli yıldızlar nerede?

Dün Çarşamba akşamı Portekiz ile Demokratik Kongo arasındaki maç biter bitmez, karşılaşmada sönük bir performans sergileyen Cristiano Ronaldo’ya yönelik büyük bir eleştiri dalgası patlak verdi.
Demokratik Kongo, Portekiz’e karşı 1-1’lik değerli bir beraberlik elde ederek bu turnuvadaki ilk puanını kazandı; hatta Dünya Kupası tarihindeki ilk golünü attı.
Maçın bitiş düdüğünün ardından Ronaldo, gazeteler, eski futbolcular, Portekizli taraftarlar ve diğer kesimlerden gelen eleştirilerin yanı sıra, Arjantinli yıldız Lionel Messi’yi destekleyen karşı taraftarın alaylarının da ana hedefi haline geldi.
Ancak Ronaldo’nun dünkü maçtaki sönük performansına dikkat çekilse de, Portekiz milli takımı genel olarak beklenen seviyede bir performans sergileyemedi ve kendilerini büyük bir konumda gören oyuncular da ortada yoktu.