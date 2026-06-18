Cristiano bedelini tek başına ödüyor… “Efsane yanılsaması”na kapılmış Portekizli yıldızlar nerede?





Portekiz kadrosuna baktığımızda, birçok büyük oyuncuyu barındırdığını görüyoruz; hatta bunların dünyanın en iyileri arasında olduğu söyleniyor.

Portekiz milli takımının kanatlarında, Barcelona formasıyla parlayan João Cancelo ve genellikle dünyanın en iyi sol beklerinden biri olarak nitelendirilen Paris Saint-Germain oyuncusu Nuno Mendes yer alıyor.

Ayrıca dün sahaya çıkan kadroda, geçen sezondan beri birçok kişi tarafından Altın Top ödülünün favorisi olarak gösterilen Paris Saint-Germain'in yıldızı Vitinha da yer aldı.

Ayrıca, birçok büyük kulübün peşinde olduğu ve sonunda Real Madrid'in kadrosuna kattığı Bernardo Silva ile, İngiltere Premier Lig Birliği tarafından 2025-2026 sezonunda Premier Lig'in En İyi Oyuncusu ödülüne layık görülen Manchester United'lı Bruno Fernandes de kadroda yer alıyor.

Listede João Félix, Gonçalo Ramos, Rúben Neves, Diogo Dalot, Semedo, Leão ve Conceição gibi birçok diğer önemli isim de yer alıyor.

Futbol dünyasındaki tüm bu ünlü isimlere bakıldığında şu soru akla geliyor: Portekiz, sadece Ronaldo’nun düşük performansı yüzünden mi şampiyonluğu kaçırdı, yoksa bu başarısızlığa başka faktörler de katkıda bulundu mu?