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FBL-WC-2026-MATCH23-POR-CODAFP
Abobakr El Mokadem

Çeviri:

Cristiano bedelini tek başına ödüyor… “Efsane yanılsaması”na kapılmış Portekizli yıldızlar nerede?

FEATURES
Portekiz - Kongo D. Cumhuriyeti
Portekiz
Kongo D. Cumhuriyeti
Dünya Kupası
C. Ronaldo
R. Martinez
B. Silva
B. Fernandes
Vitinha
N. Mendes
J. Cancelo
J. Felix
Portekiz
Kongo - Kinşasa
ABD
İspanya

Portekiz, Kongo ile berabere kalarak puan kaybetti

Dün Çarşamba akşamı Portekiz ile Demokratik Kongo arasındaki maç biter bitmez, karşılaşmada sönük bir performans sergileyen Cristiano Ronaldo’ya yönelik büyük bir eleştiri dalgası patlak verdi.

Demokratik Kongo, Portekiz’e karşı 1-1’lik değerli bir beraberlik elde ederek bu turnuvadaki ilk puanını kazandı; hatta Dünya Kupası tarihindeki ilk golünü attı.

Maçın bitiş düdüğünün ardından Ronaldo, gazeteler, eski futbolcular, Portekizli taraftarlar ve diğer kesimlerden gelen eleştirilerin yanı sıra, Arjantinli yıldız Lionel Messi’yi destekleyen karşı taraftarın alaylarının da ana hedefi haline geldi.

Ancak Ronaldo’nun dünkü maçtaki sönük performansına dikkat çekilse de, Portekiz milli takımı genel olarak beklenen seviyede bir performans sergileyemedi ve kendilerini büyük bir konumda gören oyuncular da ortada yoktu.

  • FBL-WC-2026-MATCH23-POR-CODAFP

    Portekiz’deki Yıldızlar Taburu… Nereye kayboldu?


    Portekiz kadrosuna baktığımızda, birçok büyük oyuncuyu barındırdığını görüyoruz; hatta bunların dünyanın en iyileri arasında olduğu söyleniyor.

    Portekiz milli takımının kanatlarında, Barcelona formasıyla parlayan João Cancelo ve genellikle dünyanın en iyi sol beklerinden biri olarak nitelendirilen Paris Saint-Germain oyuncusu Nuno Mendes yer alıyor.

    Ayrıca dün sahaya çıkan kadroda, geçen sezondan beri birçok kişi tarafından Altın Top ödülünün favorisi olarak gösterilen Paris Saint-Germain'in yıldızı Vitinha da yer aldı.

    Ayrıca, birçok büyük kulübün peşinde olduğu ve sonunda Real Madrid'in kadrosuna kattığı Bernardo Silva ile, İngiltere Premier Lig Birliği tarafından 2025-2026 sezonunda Premier Lig'in En İyi Oyuncusu ödülüne layık görülen Manchester United'lı Bruno Fernandes de kadroda yer alıyor.

    Listede João Félix, Gonçalo Ramos, Rúben Neves, Diogo Dalot, Semedo, Leão ve Conceição gibi birçok diğer önemli isim de yer alıyor.

    Futbol dünyasındaki tüm bu ünlü isimlere bakıldığında şu soru akla geliyor: Portekiz, sadece Ronaldo’nun düşük performansı yüzünden mi şampiyonluğu kaçırdı, yoksa bu başarısızlığa başka faktörler de katkıda bulundu mu?

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  • Portugal v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Değerlendirmeler, Portekiz oyuncularının Kongo karşısında zayıf kaldığını ortaya koyuyor


    Uluslararası "SofaScore" sitesi, yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo'ya 10 üzerinden 6,1 puan verdi; bu, bu karşılaşmada Portekizli oyuncular arasında en düşük puandı.

    Ancak diğer puanlar da, diğer oyuncuların durumunun içler acısı olduğunu gösteriyor; özellikle de rakibin Demokratik Kongo Cumhuriyeti olduğunu düşünürsek. Demokratik Kongo Cumhuriyeti iyi bir maç çıkarmış olsa da, iki takım arasındaki yıldızların kalitesi ve potansiyel açısından Portekiz'den çok uzak.

    Portekiz’in diğer oyuncularının puanları da Ronaldo’nun aldığından çok uzak değildi. Kaleci Diogo Costa iyi bir performans sergileyemedi ve birçok kişi, kalesine giren golün sorumluluğunun bir kısmının kendisine ait olduğunu düşünüyor. Ronaldo, golün ardından, ortayı yakalamak için çıkmadığı için Costa’yı sert bir şekilde eleştirdi.

    Kaleci, 10 üzerinden 6,8 puan aldı; bu puan, takım arkadaşı Tomás Araújo’nun aldığı puana (6,9) yakındı. Diğer stoper Renato Vega ise 7,3 puan aldı.

    Bernardo Silva, 6,2 puanla takımda en düşük puanı alan ikinci oyuncu oldu; onun önünde ise João Cancelo (6,3), Nuno Mendes (6,5), Pedro Neto (7,1), Vitinha (7,5) ve Bruno Fernandes (7,8) yer aldı. Tek golü atan João Neves ise 8 puanla en yüksek puanı alan oyuncu oldu.

    Yedek oyuncuların puanları ise 6,5 ile 6,8 arasında değişti; bu da maça girdikten sonra takıma bir katkı sağlayamadıklarının göstergesidir.

  • Portekiz için hayal kırıklığı yaratan istatistikler


    Portekiz kadrosundaki ünlü isimlere rağmen, takımla ilgili istatistikler, tüm yıldız oyuncuların ne kadar kötü bir performans sergilediğini ortaya koyuyor.

    "SofaScore" sitesine göre, Portekiz maç boyunca sadece bir tane tehlikeli pozisyon yaratabildi; bu da 8 şut çeken Kongo ile eşit bir rakamdı, oysa Portekiz sadece 7 şut çekmişti.

    Portekiz kadrosundaki büyük isimlere rağmen tüm savunma istatistikleri Demokratik Kongo Cumhuriyeti lehineydi. Top hakimiyeti ve pas istatistikleri ise Avrupa ekibinin lehineydi, ancak bunlar bariz bir hücum yetersizliğini ve o ünlü isimlerin çözüm üretemediğini ortaya koymaktan öteye gitmedi.

  • Portugal v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ronaldo yeterli hücum desteği aldı mı?


    Maçı izleyen herkes, Cristiano’nun içler acısı bir durumda olduğunu, Kongo oyuncularının yoğun savunma baskısına maruz kaldığını ve rakip kale önünde etkisini gösteremediğini inkar edemez; ancak Ronaldo, diğer oyunculardan yeterli desteği alabildi mi?

    Gerçek şu ki, Ronaldo maç boyunca tek bir fırsatı kaçırdı; bir ortayı tuhaf bir şekilde direğin yanına gönderdi ve arkasında bulunan Bruno, topu kendisine bırakmadığı için onu suçladı.

    Maç boyunca Ronaldo’nun kafa vuruşlarındaki üstünlüğünden yararlanmak için yeterli orta gelmedi; örneğin sağ bek João Cancelo, istenen şekilde ortalar yapamadı.

    Maç boyunca 22 kez top kaybı yaşadı; bu rakam, Kongo oyuncuları karşısında ne kadar zorlandığını açıkça ortaya koyuyor. Diğer yandan Nuno Mendes de performansında düşüş yaşadı ve rakibe 13 kez top kaybı yaptı; maç boyunca sadece 3 kez ileriye doğru pas gönderebildi.

  • Roberto Martinez Portugal ChileGetty

    Roberto Martínez... Maçı izledi mi?


    Maçı izleyen herkes, Portekiz teknik direktörü Roberto Martínez’in tutumunu merak etti. Martínez, özellikle sağ kanatta Bernardo Silva’ya başından itibaren güvenerek sahaya sürdüğü ilk on bir nedeniyle bazı yorumcuların eleştirilerine maruz kalmıştı.

    Ayrıca rakibi iyi okuyamadı ve maç boyunca takımının oyun tarzını değiştiremedi, Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin savunma üstünlüğünü kırmak için çözümler bulamadı.

     Hatta teknik direktörün Cristiano'ya karşı tutumu da biraz tuhaftı; Don kötü bir durumdaydı, ancak teknik direktör onu oyundan çıkarmaya cesaret edemedi. Bir başka forvet olan Gonçalo Ramos'u oyuna sokmaya karar verdiğinde ise bunu 83. dakikada yaptı; bu çok geç bir değişiklikti ve en azından ikinci yarının ilk dakikalarında yapılması gerekirdi.

  • Ronaldo bedelini ödedi… Peki ya geri kalanlar?


    Sonuç olarak, Ronaldo dünkü maçta son derece zayıf bir performans sergiledi, ancak hayal kırıklığı yaratan sonucun tek sorumlusu o değildi.

    Takımın bir numaralı yıldızı olan Ronaldo’nun eleştirilere maruz kalması doğal bir durumdur; ancak teknik direktörün kendi hatalarıyla ortadan kaybolması ve hiçbir katkı sağlamayan diğer yıldızların eleştirilerin fırtınasından etkilenmemesi doğal değildir, özellikle de onlar da Cristiano gibi bu eleştirileri hak ettikleri halde.

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