Sydney doğumlu sağ kanat oyuncusu, yaşananları anlatmak ve saha dışındaki durumu netleştirmek için vakit kaybetmeden Football Australia yetkilileriyle iletişime geçti. Volpato, yasaklı herhangi bir maddeyi bilerek tüketmediğini ya da vücuduna almadığını belirterek masumiyetinde ısrarcı oldu. Sassuolo yetkilileri de oyuncunun İtalya'daki kulüp antrenman tesisine döner dönmez takip amaçlı tıbbi testlerden geçtiğini ve sonraki tüm sonuçların tamamen negatif çıktığını doğruladı.