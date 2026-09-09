Buzzi
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Cristian Volpato, pozitif kokain testi nedeniyle para cezasına çarptırıldı; Avustralya yıldızı masum olduğunu savunuyor
Avustralyalı kanat oyuncusu ceza aldı
Associated Press'in haberine göre Sassuolo kanat oyuncusu Volpato, Sidney'deki Anzac Köprüsü'nde rastgele yapılan bir yol kenarı uyuşturucu testinde başarısız olduktan sonra New South Wales polisi tarafından 722 Avustralya doları para cezasına çarptırıldı. 24 Temmuz'da yol kenarında yapılan ilk tarama testiyle birlikte ikinci bir numunenin sonraki laboratuvar analizinde, oyuncunun araç kullandığı sırada kokain bulunduğu doğrulandı. Yerel polis yetkilileri, konunun idari para cezası bildirimiyle sonuçlandırıldığını ve oyuncu hakkında başka bir ceza davası yürütülmeyeceğini doğruladı.
- Uk Sports Pics Ltd
Oyuncu, tamamen masum olduğunu savundu
Sydney doğumlu sağ kanat oyuncusu, yaşananları anlatmak ve saha dışındaki durumu netleştirmek için vakit kaybetmeden Football Australia yetkilileriyle iletişime geçti. Volpato, yasaklı herhangi bir maddeyi bilerek tüketmediğini ya da vücuduna almadığını belirterek masumiyetinde ısrarcı oldu. Sassuolo yetkilileri de oyuncunun İtalya'daki kulüp antrenman tesisine döner dönmez takip amaçlı tıbbi testlerden geçtiğini ve sonraki tüm sonuçların tamamen negatif çıktığını doğruladı.
Uluslararası milli takım tercihi değişikliği işe yarıyor
İtalya’nın art arda üçüncü kez Dünya Kupası’na katılma hakkı elde edememesinin hemen öncesinde Volpato’nun milli takım tercihini İtalya’dan Avustralya’ya çevirmesinin ardından olay mercek altına alındı. Haziran 2028’e kadar Sassuolo ile sözleşmesi bulunan 22 yaşındaki oyuncu, Avustralya kadrosuna girmeden önce İsviçre’ye karşı oynanan hazırlık maçında A milli takımdaki ilk maçına çıktı. Turnuva sırasında Amerika Birleşik Devletleri ve Paraguay’a karşı grup maçlarında forma giydi ve Avustralya’nın Mısır’a penaltılarla elendiği son 32 turu maçında 74 dakika sahada kaldı.
- Buzzi
Sakatlıktan dönüş süreci ilerlemeyi durdurdu
Volpato'nun dikkati artık, bu hafta başında Bologna karşısında yaşadığı hamstring sakatlığı sonrası fiziksel rehabilitasyon sürecine çevrildi. Bu sezon Serie A'da üç maça çıkan kanat oyuncusu, tam formuna kavuşup sağ kanatta düzenli bir ilk 11 rolü için mücadele etmeyi hedeflerken bir süre sahalardan uzak kalacak. Sassuolo'nun sağlık ekibi, zorlu sonbahar fikstürü öncesinde yeniden oynamaya hazır olmasını sağlamak için genç oyuncunun iyileşme sürecini yakından takip etmeyi sürdürüyor.
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