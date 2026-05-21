Cristian Romero, Tottenham'ın küme düşme mücadelesini es geçip Arjantin'deki maçı izlemeyi tercih ettiği 'korkunç' kararı nedeniyle sert eleştirilere maruz kaldı

Merkez savunma oyuncusu, geçen ay Sunderland’a karşı 1-0 yenildikleri maçta dizinden sakatlandığından beri sahalardan uzak. Bu maç, Roberto De Zerbi’nin Tottenham teknik direktörlüğündeki ilk maçıydı. Savunma oyuncusu fiziksel olarak sahaya çıkamasa da, küme düşme mücadelesinin belirleyici maçında Kuzey Londra’da yer alamayacak olması nedeniyle liderlik rolü sorgulanmaya başladı.

Sakatlığına rağmen Romero, daha önce saha kenarında göze çarpan bir varlık olmuştu ve hatta bu ayın başlarında Mathys Tel'in Leeds United'a karşı attığı hayati golün ardından kutlamalara bile katılmıştı. Ancak 28 yaşındaki oyuncu, Belgrano'nun River Plate ile oynayacağı tarihi Arjantin ligi şampiyonluk finalini izlemek için memleketine dönmeyi tercih etti. Tottenham'ın aynı öğleden sonra İngiliz futbolunun ikinci ligine düşme tehlikesiyle karşı karşıya olması nedeniyle bu zamanlama özellikle hassas bir durum oluşturuyor.