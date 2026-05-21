Getty Images Sport
Çeviri:
Cristian Romero, Tottenham'ın küme düşme mücadelesini es geçip Arjantin'deki maçı izlemeyi tercih ettiği 'korkunç' kararı nedeniyle sert eleştirilere maruz kaldı
Romero, Tottenham'ın ligde kalması yerine çocukluk kulübünü öncelikli görüyor
Merkez savunma oyuncusu, geçen ay Sunderland’a karşı 1-0 yenildikleri maçta dizinden sakatlandığından beri sahalardan uzak. Bu maç, Roberto De Zerbi’nin Tottenham teknik direktörlüğündeki ilk maçıydı. Savunma oyuncusu fiziksel olarak sahaya çıkamasa da, küme düşme mücadelesinin belirleyici maçında Kuzey Londra’da yer alamayacak olması nedeniyle liderlik rolü sorgulanmaya başladı.
Sakatlığına rağmen Romero, daha önce saha kenarında göze çarpan bir varlık olmuştu ve hatta bu ayın başlarında Mathys Tel'in Leeds United'a karşı attığı hayati golün ardından kutlamalara bile katılmıştı. Ancak 28 yaşındaki oyuncu, Belgrano'nun River Plate ile oynayacağı tarihi Arjantin ligi şampiyonluk finalini izlemek için memleketine dönmeyi tercih etti. Tottenham'ın aynı öğleden sonra İngiliz futbolunun ikinci ligine düşme tehlikesiyle karşı karşıya olması nedeniyle bu zamanlama özellikle hassas bir durum oluşturuyor.
- AFP
"O zaman iyi bir kulüp kaptanı!"
Bu savunma oyuncusunun tercihi, Güney Amerika futbolu uzmanı Tim Vickery’nin talkSPORT’ta yaptığı bir programda doğrulanmış ve bu durum, program sunucusu ve Tottenham taraftarı Paul Hawksbee’den anında sert bir tepki almıştı. Yayıncı, Tottenham kaptanına yönelik değerlendirmesinde son derece net bir tavır sergilemiş ve oyuncunun önceliklerinin Premier Lig’de kalma mücadelesinden çok uzak olduğunu ima etmişti.
Hawksbee, tutumunu şöyle açıkladı: "Ne kadar da iyi bir kulüp kaptanı. 1976'dan bu yana Tottenham'ın en önemli maçında yok – harika. Sonuna kadar sadık, eski dost Cristian. Hafta sonu River Plate formamı giyeceğim. Bence bu korkunç bir şey. O, küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya olan bir takımın kaptanı olarak takım arkadaşlarının ve diğer tüm sakat oyuncuların yanında olmak yerine, desteklediği kulübü izlemeye gidiyor. Ama bilirsiniz, dediğim gibi, sonuçta bu doğru; ben her zaman Cristian Romero'nun sadece geçici bir oyuncu olduğunu ve Tottenham'ın Arjantin'den dikkatini dağıtan bir unsur olduğunu düşünmüşümdür. Ama oldukça kırgınım."
Belgrano ile River Plate arasındaki maçın tarihsel önemi
Vickery, Arjantin’deki bu maçın Romero için neden bu kadar kişisel bir öneme sahip olduğuna dair bir açıklama yapmaya çalıştı. Dünya Kupası şampiyonu, kariyerine Belgrano’da başlamış; 2014 yılında kulübün altyapısına katılmış ve iki yıl sonra A takımda ilk kez forma giymişti. Romero için bu, sadece ikincil bir ilgi konusu değil; eski kulübünün tarihini belirleyebilecek bir anda kökleriyle kurduğu bir bağdır.
Vickery, Güney Amerika'daki maçın önemine dikkat çekerek şunları söyledi: "Bunun seni heyecanlandıracağını biliyordum. Belgrano, Romero'nun kulübü. Kariyerine başladığı kulüp ve o da bir taraftar. Belgrano hiç Arjantin Şampiyonası'nı kazanmadı ve en çok şampiyonluğu kazanan River Plate'e karşı oynayacaklar, bu yüzden bu tarihi bir maç. 15 yıl önce, bu iki takım River Plate'in küme düşmesine neden olan play-off'ta karşılaştı ve Tottenham'ın küme düşmesi akıl almazsa, River Plate'in küme düşmesi daha da akıl almaz."
- Getty Images Sport
Spurs, ligde kalma mücadelesi veriyor
De Zerbi, Spurs’u Premier Lig’de kalmayı başarmasını umuyor. Göreve geldiğinden bu yana İtalyan teknik direktör, kuzey Londra ekibini küme düşme tehlikesinden uzaklaştırmak için çıktığı altı maçta iki galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet kaydetti.
Sezonun son haftasına girerken Tottenham'ın kaderi hala belirsizliğini koruyor. Everton deplasmanında alınacak bir mağlubiyet ve West Ham United'ın Leeds United'ı yenmesi halinde Spurs, Championship'e düşecek. Ancak Everton'ı yenmesi halinde Tottenham'ın Premier Lig'de kalması garanti altına alınacak. West Ham'a kıyasla önemli ölçüde üstün olan gol farkı (-10'a karşı -22) göz önüne alındığında, bir beraberlik bile Spurs'un ligde kalması için yeterli olacak.