Cristian Romero, Nottingham Forest karşısında geçirdiği 'kötü günün' ardından Tottenham'ın 'son yedi final maçına' 'yüzde 200' gayret göstereceğine söz verdi

Tottenham kaptanı Romero, takımın sergilediği performanstan açıkça etkilenmiş görünüyordu ve bu kötü sezona rağmen sadakatini koruyan taraftarlara seslenmeyi öncelik haline getirdi. Romero şöyle konuştu: "Herkes için zor bir gün, ama öncelikle taraftarlardan bahsetmek istiyorum. Bugün ve her zaman bizimle olduğunuz için teşekkürler. Bize harika bir destek verdiler, ama bizim açımızdan kötü bir gün oldu. Artık bitti ve en önemlisi durumu anlamak.

"Kolay değil ama en önemli şey milli takıma gitmek ve son yedi final maçı için buraya geri dönmek. Her birinde yüzde 200'lük bir çaba göstereceğime söz veriyorum. Benim için kolay değil ama hep birlikte kalmalıyız. Evet, kötü bir gün ama yeniden başlayacağız."



