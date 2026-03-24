Cristian Romero, Nottingham Forest karşısında geçirdiği 'kötü günün' ardından Tottenham'ın 'son yedi final maçına' 'yüzde 200' gayret göstereceğine söz verdi
İyimserlik yerini hayal kırıklığına bırakıyor
Geçen hafta sonu Kuzey Londra'da coşkulu bir atmosfer yaşanmasına rağmen, Tottenham'ın Premier Lig'deki galibiyetsizlik serisi 13 maça çıktı. Küme düşme mücadelesi veren rakibi Nottingham Forest'a karşı alınan 3-0'lık yenilgi, özellikle Richarlison'un golü kaçırdığı ve Forest'tan Igor Jesus'un kendi kalesinin direğine çarptığı çekişmeli bir ilk yarıdan sonra, kabullenmesi zor bir sonuç oldu. Ancak, uzatma dakikalarında Jesus'un açılış golünü, ikinci yarıda Morgan Gibbs-White ve Taiwo Awoniyi'nin golleri izledi ve bu durum taraftarların stadyumdan toplu halde ayrılmasına neden oldu. Sezonun 10. iç saha yenilgisi, Igor Tudor'un takımını küme düşme hattının üzerinde tehlikeli bir şekilde sallandırdı.
Hayranlara verilen bir söz
Tottenham kaptanı Romero, takımın sergilediği performanstan açıkça etkilenmiş görünüyordu ve bu kötü sezona rağmen sadakatini koruyan taraftarlara seslenmeyi öncelik haline getirdi. Romero şöyle konuştu: "Herkes için zor bir gün, ama öncelikle taraftarlardan bahsetmek istiyorum. Bugün ve her zaman bizimle olduğunuz için teşekkürler. Bize harika bir destek verdiler, ama bizim açımızdan kötü bir gün oldu. Artık bitti ve en önemlisi durumu anlamak.
"Kolay değil ama en önemli şey milli takıma gitmek ve son yedi final maçı için buraya geri dönmek. Her birinde yüzde 200'lük bir çaba göstereceğime söz veriyorum. Benim için kolay değil ama hep birlikte kalmalıyız. Evet, kötü bir gün ama yeniden başlayacağız."
Tam bir çöküş dönemi
Forest’a karşı alınan yenilgi, Liverpool’da elde edilen cesur beraberlik ve Şampiyonlar Ligi’nde Atletico Madrid’e karşı kazanılan şaşırtıcı 3-2’lik galibiyetle kazanılan ivmeyi fiilen ortadan kaldırdı. Tottenham’ın 2026 yılında ligde galibiyet alamaması, hayal kırıklığı yaratan bir sezonu gerçek bir küme düşme mücadelesine dönüştürdü. Kulüp, 1977'den beri birinci ligin dışında oynamadı ve şu anki 13 maçlık galibiyetsizlik serisi, modern tarihindeki en kötü serilerden biri. Takım şimdi milli maç arası için dağıldığından, bu ara Tudor'a Forest maçının ikinci yarısında baskı altında çok kolay çöken savunma birimini yeniden düzenlemek için son bir şans sunuyor.
Hayatta kalmak için yedi final
Tottenham’ın ligde kalma mücadelesi, Sunderland’a yapılacak kritik deplasman ve Brighton’la oynanacak iç saha maçıyla başlıyor; ardından Nisan ayı, Wolves’a yapılacak deplasmanla sona eriyor. Mayıs ayındaki son etapta ise Spurs, Aston Villa ve Chelsea’ye konuk olacak; ayrıca Leeds United’la oynanacak, kazanılması şart olan bir iç saha maçı da programda yer alıyor. Sezon, 24 Mayıs’ta Everton’la oynanacak ve kulübün birinci ligde kalıp kalmayacağının kesin olarak belirleneceği, son derece önemli bir maçla sona erecek.