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Cristian Romero, Man Utd'ye mi gidiyor?! Kırmızı Şeytanlar, Tottenham kaptanı için 'teklif hazırlıyor'
Manchester United, savunma liderini hedefliyor
Arjantinli gazeteci Gaston Edul'un haberine göre, Manchester United Romero'yu savunma hattı için öncelikli bir transfer hedefi olarak belirlemiş durumda. Kırmızı Şeytanlar'ın savunmada daha fazla istikrar aradığı ve Arjantinli milli oyuncuyu kadrolarına katmak için ideal bir seçenek olarak gördüğü belirtiliyor. Romero, Atalanta'dan transfer olduğundan bu yana Premier Lig'in en güvenilir stoperlerinden biri olarak kendini kanıtladı. United'ın oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ve şu anda 28 yaşındaki futbolcu için ciddi bir transfer hamlesi yapmayı düşündüğü bildiriliyor.
- Getty Images Sport
Tottenham, Romero'yu kadroda tutmaya kararlı
GiveMeSport, Spurs'un kulübe katıldığından beri kadronun kilit isimlerinden biri haline gelen Romero'yu kaybetmek istemediğini iddia ediyor. Liderlik vasıfları ve agresif savunma stili, onu takımın en etkili oyuncularından biri haline getirdi. Söylentilere göre Lilywhites, Romero'yu uzun vadeli planlarının önemli bir parçası olarak görüyor.
Tottenham'ın Premier League'deki bir rakibine satışını düşünmeden önce önemli bir ücret talep etmesi bekleniyor, bu da müzakerelerin zorlu geçeceğini gösteriyor. Öte yandan United'ın, savunmadaki uzun süredir devam eden sorunları çözmek için bu defans oyuncusunu en önemli transfer hedeflerinden biri olarak gördüğü söyleniyor.
Arjantin bağlantısı cazibeyi artırıyor
Manchester United'ın ilgisinin ardındaki etkenlerden biri, Romero'yu Arjantin milli takımından takım arkadaşı Lisandro Martinez ile ikili oluşturma olasılığıdır. Bu iki savunma oyuncusu, milli takımda birlikte başarılar elde etmiş ve aralarında sağlam bir uyum yakalamış durumdadır. Son 18 ayda Manchester United'ın savunma hattında yaşanan sakatlıklar, takımın kadro seçimini ve istikrarını sık sık bozmuştur. Romero'nun tecrübesi ve kalitesinin, takımı güçlendirmeye yardımcı olabilecek değerler olarak görüldüğü bildiriliyor.
Ancak, Romero'yu transfer etmek isteyen tek takım United değil. İspanyol devi Barcelona'nın da savunma oyuncusunun durumunu yakından takip ettiği bildiriliyor.
- Getty Images Sport
Karar zamanı yaklaşıyor
Şimdi dikkatler, transfer dönemi ilerledikçe Manchester United'ın resmi bir teklif sunup sunmayacağına yönelecek. Herhangi bir teklif, Tottenham'ın en önemli oyuncularından birini kadroda tutma konusundaki kararlılığını sınayacak ve Spurs'u kaptanından ayrılmaya ikna etmek, olası bir anlaşmanın önündeki en büyük engel olmaya devam edecek gibi görünüyor.
Ayrıca, Romero Arjantin kadrosunda yer aldığı ve Albiceleste'nin şampiyonluk savunmasında savunma hattını yönetmesi beklendiği için, herhangi bir teklifin Dünya Kupası'ndan sonra yapılması muhtemel.