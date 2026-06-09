Cristian Romero, Man Utd'ye mi gidiyor?! Kırmızı Şeytanlar, Tottenham kaptanı için 'teklif hazırlıyor'

GiveMeSport, Spurs'un kulübe katıldığından beri kadronun kilit isimlerinden biri haline gelen Romero'yu kaybetmek istemediğini iddia ediyor. Liderlik vasıfları ve agresif savunma stili, onu takımın en etkili oyuncularından biri haline getirdi. Söylentilere göre Lilywhites, Romero'yu uzun vadeli planlarının önemli bir parçası olarak görüyor.

Tottenham'ın Premier League'deki bir rakibine satışını düşünmeden önce önemli bir ücret talep etmesi bekleniyor, bu da müzakerelerin zorlu geçeceğini gösteriyor. Öte yandan United'ın, savunmadaki uzun süredir devam eden sorunları çözmek için bu defans oyuncusunu en önemli transfer hedeflerinden biri olarak gördüğü söyleniyor.