AFP
Çeviri:
Cristian Romero, La Liga'ya transfer söylentileri sürerken Tottenham'da "pek de iyi bir dönem geçirmediğini" itiraf etti
Romero, Kuzey Londra'daki zorluklar hakkında konuştu
Arjantinli savunma oyuncusu, Tottenham'daki mevcut durumdan duyduğu hayal kırıklığını gizlemedi; ancak "kulübe odaklanma" ve en iyi formuna kavuşma konusundaki profesyonel sorumluluğunu vurguladı. Bu açıklamalar, Real Madrid ve Atlético Madrid'in ilgisini çektiği bildirilen bu kilit ismin giderek daha fazla hayal kırıklığına uğradığını ortaya koyuyor.
Ole'ye verdiği demeçte şunları söyledi: "Dürüst olmak gerekirse, orada pek de iyi zamanlar geçirmiyorum. Ama her şeyden öte, kendimi toparlamalıyım, şu anda kulübe odaklanmalıyım."
- Getty Images Sport
Kişisel hayal kırıklıklarına rağmen davaya bağlılık
Mutsuz olduğunu açıkça belirtmesine rağmen Romero, profesyonel tavrını koruduğunu ve kulübü tehlike bölgesinden uzaklaştırmaya kararlı olduğunu hemen vurguladı. Sunderland ile oynanacak kritik maç yaklaşırken, savunma oyuncusu, Spurs takımının ligde kalma mücadelesinde bireysel duyguların bir kenara bırakılması gerektiğini anlıyor.
"Tottenham zihniyetine geçmem, içinde bulunduğumuz kötü durumdan çıkmaya çalışmam ve her zaman yaptığım gibi her antrenmanda, her maçta elimden gelenin en iyisini yapıp ilerlemeye çalışmam gerekiyor," diye ekledi. Önceki teknik direktörlerin bıraktığı karışıklığı düzeltmek için Roberto De Zerbi'yi göreve yeni atayan bir kulüp için, savunmadan gelen bu tür bir liderlik hayati önem taşıyacak.
La Liga'nın dev kulüpleri yaz transferi için gözlerini dört açmış durumda
Haberlere göre Romero, daha önce İspanya'nın en üst ligine transfer olmanın hayallerindeki senaryo olduğunu belirtmiş olması nedeniyle, yeni bir ortama açık görünüyor. Kısa süre önce La Liga'da oynamayı "çok isterim" dedi ve Tottenham'ın birinci ligdeki yeri şu anda tehlike altında olduğundan, yaz transfer döneminde ayrılma ihtimali bir olasılıktan yüksek bir olasılığa dönüştü. Kulüp, küme düşme gibi düşünülemez bir kaderi yaşarsa, onun kalitesinde bir oyuncuyu takımda tutmak muhtemelen imkansız hale gelecektir.
- Getty Images
De Zerbi'nin önündeki devasa görev
De Zerbi, Tottenham taraftarlarına bir umut ışığı getirdi; İtalyan teknik direktörün kulübe katılma anlaşmasının bir parçası olarak futbol operasyonları üzerinde "Sir Alex Ferguson benzeri" bir kontrol sağladığı bildiriliyor. Ancak onun ilk görevi, Romero gibi kilit isimlerin kulübün düşüşünün yükünü açıkça hissettiği bir soyunma odasını yönetmek.
De Zerbi, sezonun büyük bir bölümünde zayıf kalan savunmayı sağlamlaştırmak için Romero'nun kalitesine güvenmek zorunda kalacak. Arjantinli oyuncunun uzun vadeli geleceği büyük bir soru işareti olsa da, kısa vadeli hedef tek: Premier Lig'de kalmak. Spurs, 12 Nisan'da Sunderland deplasmanında sahalara dönecek.