Sky Sports'un haberine göre Diego Simeone sonunda istediği oyuncuya kavuştu; Atletico Madrid, Romero'yu transfer etmek için Tottenham ile prensipte anlaşmaya vardı. Arjantinli milli oyuncu için paketin, performansa bağlı ek bonuslarla birlikte yaklaşık 34,2 milyon sterlin olduğu belirtiliyor. Ayrıca Spurs, transfer anlaşmasının nihai şartlarına yüzde 15'lik bir sonraki satış payı maddesi ekleterek gelecekteki çıkarlarını koruma altına aldı.

İspanyol devi, Arjantinli savunmacıyı uzun süredir beğeniyle takip ediyordu ve transfer dönemi boyunca Tottenham'ın, uygun bir teklif gelmesi halinde kaptanını satmaya açık olduğu giderek daha net hale gelmişti. Romero, 2021 yazında Atalanta'dan bir sezonluğuna kiralık olarak Kuzey Londra ekibine katılmış, Tottenham da bu anlaşmayı bir sonraki yıl kalıcı hale getirmişti.