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Cristian Romero, Atletico Madrid'in Tottenham kaptanı için 34,2 milyon sterlinlik anlaşmaya varmasıyla Tottenham'dan ayrılmaya hazırlanıyor
Atletico Madrid uzun vadeli savunma hedefini kadrosuna kattı
Sky Sports'un haberine göre Diego Simeone sonunda istediği oyuncuya kavuştu; Atletico Madrid, Romero'yu transfer etmek için Tottenham ile prensipte anlaşmaya vardı. Arjantinli milli oyuncu için paketin, performansa bağlı ek bonuslarla birlikte yaklaşık 34,2 milyon sterlin olduğu belirtiliyor. Ayrıca Spurs, transfer anlaşmasının nihai şartlarına yüzde 15'lik bir sonraki satış payı maddesi ekleterek gelecekteki çıkarlarını koruma altına aldı.
İspanyol devi, Arjantinli savunmacıyı uzun süredir beğeniyle takip ediyordu ve transfer dönemi boyunca Tottenham'ın, uygun bir teklif gelmesi halinde kaptanını satmaya açık olduğu giderek daha net hale gelmişti. Romero, 2021 yazında Atalanta'dan bir sezonluğuna kiralık olarak Kuzey Londra ekibine katılmış, Tottenham da bu anlaşmayı bir sonraki yıl kalıcı hale getirmişti.
- Getty Images Sport
Romero, Premier League'deki rakipleri yerine Madrid'i seçti
Stoper, Avrupa'nın dört bir yanındaki büyük kulüplerden yoğun ilgi görmesine rağmen her zaman Atletico Madrid'e transfer olmayı tercih etti. Inter, eski Atalanta yıldızını Serie A'ya geri getirmeye istekliydi; Tottenham'ın Kuzey Londra'daki rakibi Arsenal de oyuncu için sürpriz bir hamle yapacağı yönünde ciddi şekilde anılmıştı.
Bu ayrılık, Romero'nun Tottenham'la sözleşmesinin 2029 yazına kadar devam edecek olmasına rağmen gerçekleşti. Böylece savunmacının, Tottenham'ın 2024-25 Avrupa Ligi'ni kazanarak kupa elde etmesine yardımcı olduğu Kuzey Londra dönemi sona erdi.
Kuzey Londra'da geride kalan ateşli bir miras
Romero'nun Premier League'deki dönemi, hem üst düzey teknik kalitesi hem de disiplin sorunlarıyla hatırlanacak. Geçen sezon Tottenham'ın Premier League'de kümede kalma mücadelesi sırasında iki kez kırmızı kart görmesine rağmen, 28 yaşındaki oyuncu kulübün ligde kalmasında kritik bir rol oynadı; tüm kulvarlarda 32 maça çıkarken, kulüpte herkesin direncini sınayan bir sezonda altı gol ve dört asistlik katkı verdi.
Kuzey Londra'daki beş sezonu boyunca Romero, Tottenham formasıyla 124 maça çıktı ve 12 gol attı; bu süreçte Premier League'de dört kırmızı kart gördü. Tavizsiz ve yüksek tempolu oyun tarzı, zaman zaman bazıları için bir hayal kırıklığı kaynağı olsa da, onu birçok taraftarın gözünde özel bir isim haline getirdi.
- Getty Images Sport
Tottenham taraftarlarıyla yaşanan sürtüşmenin üstesinden gelmek
Oyuncu ile taraftarlar arasındaki ilişki sürtüşmelerden uzak değildi. Romero, Tottenham'ın sezon sonundaki kritik Everton maçı için takımının yanında olmak yerine çocukluk kulübü Belgrano'nun River Plate'e karşı oynayacağı Arjantin Primera División Apertura finaline gitmeye hazır görünmesinin ardından taraftarlardan sert tepki gördü.
Ancak savunmacı, sonunda Spurs'ün Premier League'de kalmayı garantilediği sezonun son maçında yer aldı. Geleceği artık Madrid'de şekillenecek olan Arjantinli oyuncu, Tottenham Hotspur Stadyumu'nda arkasında karmaşık bir miras bırakıyor.
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