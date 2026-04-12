Cristian Romero, Antonin Kinsky ile yaşadığı şiddetli çarpışmanın ardından gözyaşları içinde sahayı terk ederken, Tottenham, Roberto De Zerbi yönetimindeki ilk maçında Sunderland'a yenildi
Kaza ciddi endişelere yol açıyor
Olay, Sunderland'ın Nordi Mukiele'nin vuruşunun defleksiyonla gol olmasıyla öne geçmesinden kısa bir süre sonra meydana geldi. Romero, topu geri kazanmak için çaresiz bir girişimde bulunurken, Black Cats'in forveti Brian Brobbey tarafından itilmiş gibi göründü; bu da Arjantinli milli oyuncunun dengesini kaybetmesine ve kendi kalecisi Antonin Kinsky ile çarpışmasına neden oldu.
Saha içindekiler, çarpışmanın ciddiyetini hemen fark etti. Tottenham'ın iki oyuncusu da yerde kalırken, Sunderland'ın orta saha oyuncusu Noah Sadiki'nin sağlık ekibinin sahaya gelmesi için çılgınca işaret ettiği görüldü. Stadyumda sessizlik hakim oldu ve sağlık ekibi birkaç dakika boyunca iki oyuncuya müdahale ederken, yedek kaleci Brandon Austin başlangıçta zor durumdaki Kinsky'nin yerine geçmek için hazırlandı.
Romero duygularına yenik düştü
Kinsky, başına koruyucu bir bandaj sarıldıktan sonra oyuna devam etmeyi başarsa da, Romero için durum daha üzücüydü. Arjantinli Dünya Kupası şampiyonu gözle görülür şekilde sarsılmıştı ve sonunda ayağa kaldırıldı, ancak oyuna devam edemedi; saha kenarına doğru ilerlerken çaresizliğini gizleyemedi.
Genellikle taviz vermeyen bu defans oyuncusunun gözyaşları içinde kalması, deplasman taraftarlarında büyük yankı uyandırdı. Bu, Romero için son haftalarda yaşanan ikinci büyük sakatlık korkusu oldu. Geçen ay Atletico Madrid ile oynanan kritik Şampiyonlar Ligi maçında beyin sarsıntısı nedeniyle oyundan alınmıştı.
VAR tartışması, Spurs'un sıkıntılarını daha da artırıyor
Konuk takım için işleri daha da kötüleştiren bir gelişme olarak, De Zerbi’nin ilk maçı VAR’ın sinir bozucu bir müdahalesiyle gölgelendi.
Sakatlık draması yaşanmadan önce, Randal Kolo Muani'nin Omar Alderete ve Luke O'Nien tarafından düşürüldüğü görüldüğünde hakem Rob Jones penaltı noktasını gösterdiğinde Tottenham bir umut ışığı yakaladığını düşündü.
Ancak, saha kenarındaki monitörde görüntüleri inceleme tavsiyesinin ardından Jones, Spurs yedek kulübesinin öfkesine neden olacak şekilde ilk kararını geri aldı.
Spurs küme düşme hattında çırpınıyor
Mukiele’nin 61. dakikada attığı gol, topun büyük bir sekmeyle Kinsky’yi yanılttı ve sonuçta galibiyet golü oldu. Bu sonuçla Tottenham 18. sırada kalmaya devam ediyor ve özellikle Romero’yu uzun bir süre kaybederlerse küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalacak.
Tottenham, küme düşme hattının 2 puan gerisine düşmüş durumda ve önümüzdeki Cumartesi günü De Zerbi'nin eski takımı Brighton'ı ağırlayacağı maçta galip gelmek zorunda.