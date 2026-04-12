Cristian Romero, Antonin Kinsky ile yaşadığı şiddetli çarpışmanın ardından gözyaşları içinde sahayı terk ederken, Tottenham, Roberto De Zerbi yönetimindeki ilk maçında Sunderland'a yenildi

Olay, Sunderland'ın Nordi Mukiele'nin vuruşunun defleksiyonla gol olmasıyla öne geçmesinden kısa bir süre sonra meydana geldi. Romero, topu geri kazanmak için çaresiz bir girişimde bulunurken, Black Cats'in forveti Brian Brobbey tarafından itilmiş gibi göründü; bu da Arjantinli milli oyuncunun dengesini kaybetmesine ve kendi kalecisi Antonin Kinsky ile çarpışmasına neden oldu.

Saha içindekiler, çarpışmanın ciddiyetini hemen fark etti. Tottenham'ın iki oyuncusu da yerde kalırken, Sunderland'ın orta saha oyuncusu Noah Sadiki'nin sağlık ekibinin sahaya gelmesi için çılgınca işaret ettiği görüldü. Stadyumda sessizlik hakim oldu ve sağlık ekibi birkaç dakika boyunca iki oyuncuya müdahale ederken, yedek kaleci Brandon Austin başlangıçta zor durumdaki Kinsky'nin yerine geçmek için hazırlandı.



