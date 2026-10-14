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Cristian Chivu sorumluluğu üstlendi: Inter'in zihinsel sorunları Brugge ile oynanan yedi gollü heyecan dolu maçta ortaya çıktı
Inter'in teknik direktörü tüm sorumluluğu üstleniyor
Inter'in Avrupa macerası, Club Brugge karşısında alınan kaotik 4-3'lük yenilginin takımı Şampiyonlar Ligi grup aşamasında sarsmasıyla ciddi bir sekteye uğradı. Bu sonuç, Inter'in Avrupa'da üst üste ikinci mağlubiyeti olurken savunma istikrarı ve mental dayanıklılığı konusunda endişeleri artırdı. Chivu, bu çöküşün başlıca nedeni olarak takımdaki temel denge eksikliğini gösterdi.
Chivu, “Şampiyonlar Ligi'nde bir şeylerin yolunda gitmediğinin farkındayız, beraberimizde taşıdığımız bir şey var ama doğru dengeyi bulamadığım için birinci derecede sorumlu benim” sözleriyle Sky Sport Italia'ya konuştu.
- Getty Images Sport
San Siro'da kaotik bir gece
Maç, yüksek temposu ve iki takımın karşılıklı ataklarıyla duyguların sürekli değiştiği bir mücadeleye sahne oldu. Inter, ilk 45 dakikada direnç göstererek oyunun içinde kaldı ancak teknik hatalar ve savunmadaki organizasyon eksikliği sonunda mağlubiyetine yol açtı. Hücumdan savunmaya geçişlerde geri dönememesi, bulduğu fırsatları iyi değerlendiren Brugge karşısında belirleyici oldu.
Chivu, "İki takım da yüksek tempolu, iyi bir ilk yarı oynadı. Doğru şeyleri yaptık, ardından bir kornerden sonra kontra atak yedik. Daha organize olabileceğimiz birkaç talihsiz an yaşadık. Oyuna yeniden ortak olmayı başardık ve devre arasından önce eşitliği sağladık. İkinci yarıya da iyi başladık, iki önemli gol fırsatı bulduk. Sonra biraz hayal kırıklığı ve telaş yüzünden sahadaki mesafelerimizi kaybettik. İleri çıktık ama geri dönmeyi unuttuk. Hep geç kaldık ve Şampiyonlar Ligi'nde bunun bedelini ödersiniz" diye açıkladı.
Taktiksel ve zihinsel eksiklikler
Chivu’nun değerlendirmesi, Inter’in karşı karşıya olduğu sorunların taktiksel olduğu kadar psikolojik de olduğunu gösteriyor. Teknik direktör, skor 2-1’e geldikten sonra takımın soğukkanlılığını tamamen kaybettiğini, maç öncesi talimatları bir kenara bırakıp maça yeniden ortak olmanın yolunu telaşla ve dağınık bir şekilde aramaya başladığını belirtti.
Chivu, “Skor 2-1’e geldikten sonra her şey rayından çıktı. Maç planına bağlı kalıp sakinliğimizi koruyacak berraklığa sahip değildik. Ancak teknik kalitesi, temposu ve kararlılığıyla bizi çok zorlayan Brugge’ün de hakkını vermek gerek,” dedi.
- Getty Images Sport
İyileşme sürecine bakış
Bu yenilgiye rağmen Chivu, tekrarlayan zaaflarını gidermeleri hâlinde Inter'in Şampiyonlar Ligi'ndeki mücadelesini hâlâ kurtarabileceği konusunda ısrarcı. Grup aşamasında altı maç kalırken puan tablosunda yükselmek için hâlâ zaman var. Ancak bu son iç saha yenilgisinin ardından hata payı önemli ölçüde azaldı.
Chivu sözlerini şöyle noktaladı: “Hem taktik hem de doğru yaklaşımı bulmamız gereken zihinsel açıdan yapacak ve üzerinde çalışacak çok şey var. Belki hazırladıklarımızı daha iyi uygulayabilirdik. Belki de devre arasında onlara fazla yük bindirmeden daha fazla sakinlik aşılamalıydım. Gelişmeliyiz ama kendimize duyduğumuz güveni tamamen kaybetmemeliyiz. Maçın bazı anlarını daha iyi okumalıyız.”
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