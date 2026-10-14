Maç, yüksek temposu ve iki takımın karşılıklı ataklarıyla duyguların sürekli değiştiği bir mücadeleye sahne oldu. Inter, ilk 45 dakikada direnç göstererek oyunun içinde kaldı ancak teknik hatalar ve savunmadaki organizasyon eksikliği sonunda mağlubiyetine yol açtı. Hücumdan savunmaya geçişlerde geri dönememesi, bulduğu fırsatları iyi değerlendiren Brugge karşısında belirleyici oldu.

Chivu, "İki takım da yüksek tempolu, iyi bir ilk yarı oynadı. Doğru şeyleri yaptık, ardından bir kornerden sonra kontra atak yedik. Daha organize olabileceğimiz birkaç talihsiz an yaşadık. Oyuna yeniden ortak olmayı başardık ve devre arasından önce eşitliği sağladık. İkinci yarıya da iyi başladık, iki önemli gol fırsatı bulduk. Sonra biraz hayal kırıklığı ve telaş yüzünden sahadaki mesafelerimizi kaybettik. İleri çıktık ama geri dönmeyi unuttuk. Hep geç kaldık ve Şampiyonlar Ligi'nde bunun bedelini ödersiniz" diye açıkladı.