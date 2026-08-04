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Cristian Chivu, Perth'te AC Milan ile oynanacak maç öncesi Inter'in sezon öncesi derbisinin önemini küçümsedi

C. Chivu
Inter
AC Milan - Inter
AC Milan
Club Friendlies
Serie A

Inter Teknik Direktörü Cristian Chivu, takımının Avustralya'nın Perth kentinde AC Milan'a karşı oynayacağı sezon öncesi derbinin önemini küçümsedi. Rumen teknik adam, hazırlık maçının sonucunun kayda değer bir övünme hakkı taşımadığı düşüncesini dile getirerek, yeni sezon öncesinde asıl hedeflerinin maç kondisyonu kazanmak ve kadronun gelişimini sürdürmek olduğunu vurguladı.

  • Chivu, sonuçlardan çok form durumuna öncelik veriyor

    Inter Teknik Direktörü Chivu, çarşamba günü Perth'te ezeli rakibi Milan'a karşı oynanan sezon öncesi hazırlık maçının nihai sonucunu önemsemediğini vurguladı. Rumen teknik adam, yaklaşan resmi sezon öncesinde Inter kadrosu için fiziksel kondisyonu ve maç ritmini önceliklendiriyor. Chivu, sahadaki performansın ağustos ayındaki hazırlık maçlarında galibiyet kovalamaktan çok daha önemli olduğunu ifade etti.

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  • imago-sport-1080494935.jpgJan Huebner

    "Ağustos ayında kazanılan kupaların hiçbir anlamı yok"

    Avustralya'daki hazırlık maçının arifesinde konuşan Chivu, sezon öncesi kupalar ya da yerel derbi sonuçlarına dair soruları geri çevirirken temel odağını anlattı.

    Takımın önceliklerini ve bir lig şampiyonluğu daha karşılığında derbi yenilgilerini kabul edip etmeyeceğini değerlendiren Chivu, şöyle konuştu: "Fiziksel olarak ve kondisyon açısından gelişim görmek istiyorum, önümüzde nasıl bir maç olduğuna bakmıyorum. Yarın bir hazırlık maçı var ve ağustos ayındaki kupalar hiçbir anlam ifade etmez" dedi Tuttomercatoweb'in aktardığına göre.

    "Bu taraftarlara sorulacak bir soru. Ben teknik direktörüm, oyuncularımı sezon başlangıcı için mümkün olan en iyi duruma getirmeyi düşünmek zorundayım."

  • Rumen teknik direktör derbiyi değerlendirdi

    Chivu, yurt dışında Milan derbisinin küresel çekiciliğine ilişkin bakış açısını paylaştı ve ardından resmî Serie A maçlarının yurt dışında oynanma ihtimali hakkındaki görüşlerini dile getirdi.

    Derbinin önemini değerlendiren Chivu şöyle dedi: "Herkes için özel bir maç ama sonuçta diğerleri gibi bir maç. Inter ve Milan dünyanın her yerinde tanınıyor; kesinlikle izlenmesi güzel bir maç olacak."

    Lig maçlarının İtalya dışında oynanması önerisine değinen Chivu, şunları ekledi: "Güzel olurdu ama organize etmesi kolay değil."

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  • Chivu Como InterGetty Images

    Serie A'nın açılış maçı hızla yaklaşıyor

    Inter, yeni sezona Serie A'nın son şampiyonu olarak giriyor ve iç sahadaki lig açılış maçında 22 Ağustos'ta Monza'yı konuk etmesi planlanıyor. Bu arada, artık yeni teknik direktör Ruben Amorim yönetimindeki Milan, ertesi gün Torino deplasmanına gidecek.

    Chivu ayrıca, Dünya Kupası sonrası aradan geç dönen oyuncuların açılış maçına tam anlamıyla hazır olmasının pek olası olmadığını da söyledi.

Club Friendlies
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AC Milan
MIL
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Inter
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