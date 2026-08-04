Avustralya'daki hazırlık maçının arifesinde konuşan Chivu, sezon öncesi kupalar ya da yerel derbi sonuçlarına dair soruları geri çevirirken temel odağını anlattı.

Takımın önceliklerini ve bir lig şampiyonluğu daha karşılığında derbi yenilgilerini kabul edip etmeyeceğini değerlendiren Chivu, şöyle konuştu: "Fiziksel olarak ve kondisyon açısından gelişim görmek istiyorum, önümüzde nasıl bir maç olduğuna bakmıyorum. Yarın bir hazırlık maçı var ve ağustos ayındaki kupalar hiçbir anlam ifade etmez" dedi Tuttomercatoweb'in aktardığına göre.

"Bu taraftarlara sorulacak bir soru. Ben teknik direktörüm, oyuncularımı sezon başlangıcı için mümkün olan en iyi duruma getirmeyi düşünmek zorundayım."