AFP
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Cristian Chivu, Perth'te AC Milan ile oynanacak maç öncesi Inter'in sezon öncesi derbisinin önemini küçümsedi
Chivu, sonuçlardan çok form durumuna öncelik veriyor
Inter Teknik Direktörü Chivu, çarşamba günü Perth'te ezeli rakibi Milan'a karşı oynanan sezon öncesi hazırlık maçının nihai sonucunu önemsemediğini vurguladı. Rumen teknik adam, yaklaşan resmi sezon öncesinde Inter kadrosu için fiziksel kondisyonu ve maç ritmini önceliklendiriyor. Chivu, sahadaki performansın ağustos ayındaki hazırlık maçlarında galibiyet kovalamaktan çok daha önemli olduğunu ifade etti.
- Jan Huebner
"Ağustos ayında kazanılan kupaların hiçbir anlamı yok"
Avustralya'daki hazırlık maçının arifesinde konuşan Chivu, sezon öncesi kupalar ya da yerel derbi sonuçlarına dair soruları geri çevirirken temel odağını anlattı.
Takımın önceliklerini ve bir lig şampiyonluğu daha karşılığında derbi yenilgilerini kabul edip etmeyeceğini değerlendiren Chivu, şöyle konuştu: "Fiziksel olarak ve kondisyon açısından gelişim görmek istiyorum, önümüzde nasıl bir maç olduğuna bakmıyorum. Yarın bir hazırlık maçı var ve ağustos ayındaki kupalar hiçbir anlam ifade etmez" dedi Tuttomercatoweb'in aktardığına göre.
"Bu taraftarlara sorulacak bir soru. Ben teknik direktörüm, oyuncularımı sezon başlangıcı için mümkün olan en iyi duruma getirmeyi düşünmek zorundayım."
Rumen teknik direktör derbiyi değerlendirdi
Chivu, yurt dışında Milan derbisinin küresel çekiciliğine ilişkin bakış açısını paylaştı ve ardından resmî Serie A maçlarının yurt dışında oynanma ihtimali hakkındaki görüşlerini dile getirdi.
Derbinin önemini değerlendiren Chivu şöyle dedi: "Herkes için özel bir maç ama sonuçta diğerleri gibi bir maç. Inter ve Milan dünyanın her yerinde tanınıyor; kesinlikle izlenmesi güzel bir maç olacak."
Lig maçlarının İtalya dışında oynanması önerisine değinen Chivu, şunları ekledi: "Güzel olurdu ama organize etmesi kolay değil."
- Getty Images
Serie A'nın açılış maçı hızla yaklaşıyor
Inter, yeni sezona Serie A'nın son şampiyonu olarak giriyor ve iç sahadaki lig açılış maçında 22 Ağustos'ta Monza'yı konuk etmesi planlanıyor. Bu arada, artık yeni teknik direktör Ruben Amorim yönetimindeki Milan, ertesi gün Torino deplasmanına gidecek.
Chivu ayrıca, Dünya Kupası sonrası aradan geç dönen oyuncuların açılış maçına tam anlamıyla hazır olmasının pek olası olmadığını da söyledi.
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