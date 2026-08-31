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Cristian Chivu, Inter Cagliari’yi güçlükle geçerken yeni isimler John Stones ve Curtis Jones için sabır çağrısında bulundu
Stones ve Jones yavaş yavaş takıma entegre ediliyor
Inter, yeni Serie A sezonunun başında iki maçta iki galibiyete ulaştı, ancak Cagliari karşısında alınan 1-0'lık zafer, Chivu'nun hayal ettiği kadar rahat bir öğleden sonra olmadı. Sezonun ilk haftalarında spot ışıkları kaçınılmaz olarak kulübün yaz dönemindeki yıldız transferlerine çevrildi. Sırasıyla Manchester City ve Liverpool'dan gelen Stones ile Jones, transfer stratejisinde önemli bir değişimi temsil ediyor. Ancak ikisi de Sardinya'daki maça ilk 11'de başlamadı; Chivu, fiziksel durumlarını yönetmeye yardımcı olmak için onları ikinci yarıda oyuna aldı.
Chivu, onların A takıma kademeli olarak dahil edilmesinin gerekçesini açıklarken, şu anda uyum sağlamaya çalıştıkları farklı oyun tarzlarına dikkat çekti. Chivu, "Yeni oyuncular daha yeni geldi. Belli bir baskı altında, belirli sahalarda oynamak onların günlük rutini" dedi. "Ancak Stones'un fiziksel olarak yeniden form tutması gerekiyor ve Jones'un da bizim oyunumuza uyum sağlaması lazım. Tutumları eleştirilecek gibi değil; ikisi de örnek oyuncular ve onları aramızda görmekten mutluyuz."
- Getty Images
Taktik ayarlamalar ve kadro derinliği
Bu maç, özellikle savunma hattında Chivu'yu birkaç taktiksel doğaçlamaya da zorladı. Sakatlıklar ve kondisyon endişeleri seçimlerini etkilerken teknik adam, Benjamin Pavard'ı kanat beki rolüne çekmek ve Yann Bisseck'i savunmanın merkezine yerleştirmek zorunda kaldı. Bu, plandan çok mecburiyetten doğan bir hamleydi ve Chivu, maçın son bölümünde daha fazla karakter ve kontrol görmek isteyeceğini kabul etti.
Chivu, transfer dönemindeki değişimi değerlendirirken kulübün beş kilit oyuncusunu kaybettiğini ve bunların yerine belirli profillerle takviye yapmak için titizlikle çalıştığını söyledi. "Çünkü [Andy] Diouf gelişim işaretleri gösteriyordu, biz de sonuç olarak sağ kanatta daha savunmacı bir profili tercih ettik. Orta sahada ise Curtis'i kişiliği, yoğunluğu, kalitesi ve sakinliği nedeniyle bir süredir düşünüyorduk. Harika oyunculardan oluşan bir orta saham var; en iyisini seçmek ve herkesi mutlu etmek bana bağlı," diye açıkladı Chivu.
Chivu, Sardinya'da son dakikalardaki rehavete karşı uyardı
Hakan Çalhanoğlu, sezona yaptığı müthiş başlangıcı sürdürdü ve henüz dokuzuncu dakikada ceza sahası çizgisi üzerinden yaptığı harika tek vuruşla topu ağlara gönderdi. Inter, maçın büyük bölümünde oyuna hakim olsa da bu üstünlüğünü daha rahat bir skora çeviremedi. Bu da son birkaç dakikada ev sahibi ekibin beraberlik golünü bulma tehdidi yarattığı oldukça gergin bir bölüme yol açtı. Teknik direktör, takımının gol önünde yeterince bitirici olamayarak felaketin eşiğine geldiğini hızlıca vurguladı.
Chivu, gergin geçen son bölümle ilgili değerlendirmesinde sözünü sakınmadı. "Bunlar, fişi çekmezsen başının derde girebileceği klasik maçlardır. Son dakikalarda biraz kopuktuk, kafamız karıştı ve mesafemizi kaybettik ama dayandık" dedi Chivu.
"Bir pişmanlık varsa, o da bulduğumuz çok sayıdaki fırsatta maçı bitirememiş olmamız. Yine de sonuna kadar savaşabildik. Şu anda içinde bulunduğumuz durum göz önüne alındığında, Cagliari'den bir galibiyetle ve Dünya Kupası'ndan gelen oyuncular için birkaç dakika daha alarak ayrılıyoruz."
- Getty Images Sport
Şampiyonlar Ligi mücadelesi ufukta
Hanesinde zaten altı puan bulunan Inter, Avrupa’daki yükümlülüklerine belli bir güvenle bakabilir. Kura, onlara Santiago Bernabeu’da Jose Mourinho’nun Real Madrid’iyle iştah kabartan bir eşleşme verdi. Inter teknik direktörü, yeni görünümlü kadrosunu turnuvadaki en iyi takımlara karşı test etme fırsatını sabırsızlıkla bekliyor.
Chivu, “Madrid’de oynayacağız. Rekabetçi olmak istiyoruz ve play-off oynamaktan kaçınmak için aşağı yukarı kaç puana ihtiyacımız olduğunu biliyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.
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