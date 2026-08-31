Inter, yeni Serie A sezonunun başında iki maçta iki galibiyete ulaştı, ancak Cagliari karşısında alınan 1-0'lık zafer, Chivu'nun hayal ettiği kadar rahat bir öğleden sonra olmadı. Sezonun ilk haftalarında spot ışıkları kaçınılmaz olarak kulübün yaz dönemindeki yıldız transferlerine çevrildi. Sırasıyla Manchester City ve Liverpool'dan gelen Stones ile Jones, transfer stratejisinde önemli bir değişimi temsil ediyor. Ancak ikisi de Sardinya'daki maça ilk 11'de başlamadı; Chivu, fiziksel durumlarını yönetmeye yardımcı olmak için onları ikinci yarıda oyuna aldı.

Chivu, onların A takıma kademeli olarak dahil edilmesinin gerekçesini açıklarken, şu anda uyum sağlamaya çalıştıkları farklı oyun tarzlarına dikkat çekti. Chivu, "Yeni oyuncular daha yeni geldi. Belli bir baskı altında, belirli sahalarda oynamak onların günlük rutini" dedi. "Ancak Stones'un fiziksel olarak yeniden form tutması gerekiyor ve Jones'un da bizim oyunumuza uyum sağlaması lazım. Tutumları eleştirilecek gibi değil; ikisi de örnek oyuncular ve onları aramızda görmekten mutluyuz."