AFP
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Cristian Chivu'dan Shakhtar maçı öncesi Inter hakkında duygusal itiraf: “Her şey için beni suçlayın!”
Chivu, kritik Avrupa sınavı öncesinde kadrosunu savundu
Inter Milan Teknik Direktörü Cristian Chivu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar Donetsk ile oynayacakları maçın arifesinde Alessandro Bastoni ile birlikte Inter Training Center'da basın mensuplarının karşısına çıktı. Inter, ikinci haftada Club Brugge'e karşı aldığı nefes kesen 4-3'lük yenilginin ardından toparlanmak için Ukrayna şampiyonunu San Siro'da ağırlayacak.
Inter, Shakhtar'a karşı Avrupa kupalarında oynadığı yedi maçta hiç yenilmemiş olsa da Chivu, Avrupa'da sezonun başında alınan iki yenilginin ardından takımı odaklanmaya çağırdı.
Chivu, "Şu anda, iki maç kaybettikten sonra yalnızca yarını düşünmeliyiz. Önceliğimiz her şeyden önce bir maç kazanmak, o da yarınki maç," dedi.
- Getty Images Sport
Teknik direktör, eleştirmenlerden oyuncuları değil kendisini suçlamalarını istiyor
Chivu, maçlara tutuk başlamalarının ve savunma hatalarının tüm sorumluluğunu üstlenerek oyuncularını dışarıdan gelen eleştirilere karşı defalarca korudu. Chivu, "İyi gitmeyen her şeyin suçlusu benim," dedi. "Oyuncularımı asla suçlamam. Sahada yaşananların sorumluluğunu ben üstlenirim."
"Bir oyuncunun sorumluluk alması beni memnun ediyor ama asıl suçlu benim. Belki de gerekenleri oyunculara aktaramıyorum."
"Asıl suçlu teknik direktör olmalı," diye ekledi. "Herkesten önce kendimi geliştirmeliyim."
Chivu aile anlayışını anlatıyor ve dramatik söylemleri reddediyor
Devre arasında maçların gidişatını değiştirmeye yönelik müdahalelerinde oyuncularına nasıl yaklaştığını anlatan Chivu, takımıyla kurduğu bağı aile hayatına benzetti. Chivu, "Yumuşak bir sesle konuşurum, sesimi yükseltirim, güler ve şakalaşırım ama çocuklarımla evde ne yapıyorsam burada da aynısını yaparım. Oyuncularıma duyduğum sevgi, aileme duyduğum sevgiye çok yakın," dedi.
Yenilgilerin abartılı biçimde eleştirilmesine karşı çıkan Chivu, "Yenilgilerin dramatik hâle getirilmesini de istemiyorum; değiller ve olmayacaklar," diye konuştu.
"Bizim yükümlülüklerimiz var, başkalarının ise yokmuş gibi hissediyorum... Onlara güven vermem gerekiyor ve onlar da ellerinden gelenin en iyisini yapıyor," ifadelerini kullandı.
- AFP
Inter, San Siro'da kritik bir galibiyet hedefliyor
Chivu, tüm kulvarlarda üst üste beş maç kazanarak Milano'ya gelecek olan Arda Turan yönetimindeki formda Shakhtar Donetsk'in kalitesini kabul etti.
Inter ise Shakhtar Donetsk'e karşı daha önce oynadığı yedi Avrupa maçında yalnızca bir gol yemiş olmasından güven almak istiyor.
Inter, çarşamba gecesi Britanya yaz saatiyle 20.00'de Shakhtar Donetsk'i ağırlayacak.
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