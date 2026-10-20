Devre arasında maçların gidişatını değiştirmeye yönelik müdahalelerinde oyuncularına nasıl yaklaştığını anlatan Chivu, takımıyla kurduğu bağı aile hayatına benzetti. Chivu, "Yumuşak bir sesle konuşurum, sesimi yükseltirim, güler ve şakalaşırım ama çocuklarımla evde ne yapıyorsam burada da aynısını yaparım. Oyuncularıma duyduğum sevgi, aileme duyduğum sevgiye çok yakın," dedi.

Yenilgilerin abartılı biçimde eleştirilmesine karşı çıkan Chivu, "Yenilgilerin dramatik hâle getirilmesini de istemiyorum; değiller ve olmayacaklar," diye konuştu.

"Bizim yükümlülüklerimiz var, başkalarının ise yokmuş gibi hissediyorum... Onlara güven vermem gerekiyor ve onlar da ellerinden gelenin en iyisini yapıyor," ifadelerini kullandı.