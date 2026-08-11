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Cristian Chivu anlaşmayı zorladıkça Inter, Liverpool orta saha oyuncusu Curtis Jones'a olan ilgisini sürdürüyor
Chivu, Liverpool orta sahasını hedefliyor
Inter'in Liverpool orta sahası Jones'un peşindeki takibi yaklaşık sekiz aydır sürüyor. Teknik direktör Chivu'nun açık talebiyle bu takip devam ediyor; Chivu, İngiliz oyuncuyu kendi taktik düzenine ideal bir uyum olarak görüyor.
Corriere dello Sport'a göre Chivu, çok yönlü orta sahanın takıma kritik hız, teknik ve taktik zekâ kattığına inanıyor. Takımdaki diğer oyuncularla benzerlikler taşısa da, onun profili teknik ekibin büyük beğenisini kazanan benzersiz özellikler sunuyor.
- Getty Images Sport
Sözleşme çıkmazı ayrılık iddialarını güçlendiriyor
Oyuncuyla ilgili spekülasyonlar, Liverpool'un Monaco ile oynadığı hazırlık maçını kaçırmasının ardından son dönemde yoğunlaştı. Resmî gerekçe olarak kalça sorunu gösterilse de bu açıklama taraftarları ikna etmedi ve transfer söylentilerini daha da alevlendirdi.
Kaynaklar, kulüpte büyüyen görüş ayrılığı nedeniyle yolların ayrılmasının giderek kaçınılmaz göründüğünü belirtiyor. Jones, sözleşmesini uzatma niyeti olmadığını mevcut kulübüne zaten bildirdi ve böylece Inter'e fiilen bir can simidi sundu.
Oyuncu gözünü İtalya'ya çevirdi
Orta saha oyuncusu, birkaç başka talibini geri çevirerek süreci zorlamaya aktif şekilde çalıştı. Önceliği, mümkün olan en kısa sürede İtalya futboluna ses getirecek bir transfer yapmak olmaya devam ediyor.
Ancak iki kulüp arasında hâlâ önemli bir bonservis değeri farkı bulunuyor. Inter, özellikle orta saha hattı şu anda hâlâ kalabalık olduğu için, İngiliz ekibinin belirlediği yüksek talepleri karşılamaya şu an için yanaşmıyor.
- Jan Huebner
Bekleme oyunu mu, yoksa son dakika teklifi mi?
Yazın bir anlaşmaya varılması imkansız çıkarsa, Inter alternatif senaryoları değerlendirmeye tamamen hazır. Oyuncunun mevcut sözleşme durumu, ocak ayında bedelsiz katılım için ön sözleşme imzalamasına potansiyel olarak imkan tanıyor.
Kulüp yöneticileri Beppe Marotta ve Piero Ausilio, beklemenin riskleri ile ayrılıklar üzerinden kaynak yaratma seçeneğini tartıyor. Davide Frattesi ve Kristjan Asllani gibi oyuncuların yakında ayrılması halinde kulüp, Liverpool'un biçtiği değeri karşılayacak daha iyi bir teklif hazırlayabilir.
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