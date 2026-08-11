Inter'in Liverpool orta sahası Jones'un peşindeki takibi yaklaşık sekiz aydır sürüyor. Teknik direktör Chivu'nun açık talebiyle bu takip devam ediyor; Chivu, İngiliz oyuncuyu kendi taktik düzenine ideal bir uyum olarak görüyor.

Corriere dello Sport'a göre Chivu, çok yönlü orta sahanın takıma kritik hız, teknik ve taktik zekâ kattığına inanıyor. Takımdaki diğer oyuncularla benzerlikler taşısa da, onun profili teknik ekibin büyük beğenisini kazanan benzersiz özellikler sunuyor.