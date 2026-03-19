Roma ile Bologna arasında oynanan Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçı bitmek bilmeyen bir karşılaşma oldu. İtalyan derbisinde iki takım, Bernardeschi ve Pellegrini'nin golleriyle 1-1 berabere biten ilk maçın ardından bu akşamki mücadelede de başrolü paylaştı. Olimpico'da normal süre 3-3 sona erdi, uzatmalarda ise ikinci yarıda oyuna giren Cambiaghi'nin 111. dakikada attığı golle Bologna galip geldi. Giallorossi böylece Avrupa'dan elenirken, Italiano'nun takımı çeyrek finale yükseldi ve burada, sekizinci turda Lille'i gidiş-dönüş toplamda 3-0'lık skorla eleyen Unai Emery'nin Aston Villa'sı ile karşılaşacak.
Cristante, Roma-Bologna maçının ardından: "Yorgunluk mu? Sezonun bu aşamasında yorgun olamayız, kendimizi suçlamalıyız"
CRISTANTE'NİN ANALİZİ
Maç sonrası Bryan Cristante, son dakikalarda gelen elenme sonucu duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi: "Bu kadar gol yememeliydik, maçı çok iyi toparlamıştık," dedi Giallorossi orta saha oyuncusu Sky Sport mikrofonlarına. "Suçu sadece kendimize atmalıyız; elendiğimiz için hayal kırıklığına uğradık çünkü maçı doğru şekilde yönettiğimizi düşünmüştük. Belki de bacaklarımızda yorgunluk var, ancak sezonun bu aşamasında böyle bir şey olmamalı. Şimdi kolları sıvamalıyız çünkü pazar günü bir başka hayati maç var."
