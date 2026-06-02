Crispo, Koora'ya verdiği röportajda (2/2): "Afrika'nın en büyük takımı Al Ahly... Messi'yi çalıştırmayacağım ve Roshen Ligi hakkındaki görüşüm bu"

Oyuncu olarak yaptığım gibi, antrenör olarak da Avrupa'da adımı duyurmayı hedefliyorum

Al Ain ile Asya şampiyonluğu, dev bütçeli kulüpleri geride bıraktığımız için muhteşem bir başarı

Mourinho, Real Madrid'in kültürünü anlıyor ve ikinci döneminin başarılı olacağını düşünüyorum

Kooora ile yaptığı röportajın ilk bölümünde Arjantin milli takımı, Lionel Messi ve "Tango"nun 2026 Dünya Kupası'ndaki şansları hakkında konuşan Hernán Crespo, ikinci bölümde kişiliğinin farklı bir yönünü ortaya koyuyor. Bu kez Güney Amerika ve Asya'da kendine önemli bir isim yapan ve şimdi Avrupa'da da iz bırakmayı hedefleyen bir teknik direktör olarak.

Tarihin en önemli Arjantinli forvetlerinden biri olan ve Milan, Inter ve Chelsea gibi dev kulüplerin formasıyla parlayan, oyuncu olarak sayısız şampiyonluk kazanan Crespo, teknik direktörlük koltuğunda da belirgin bir iz bırakmayı başardı ve son yıllarda Arjantin'in en önde gelen teknik direktörlerinden biri haline geldi.

Crispó, Arjantin'in Defensa y Justicia takımını 2020 Copa Sudamericana şampiyonluğuna taşıyarak tarihi bir başarıya imza attı. Bu, takımın tarihindeki ilk kıtasal şampiyonluktu. Ayrıca 2021'de Brezilya'nın São Paulo takımıyla Paulista Şampiyonası'nı kazandıktan sonra, 2022-2023 sezonunda Al-Duhail ile Katar Yıldızlar Ligi, Katar Yıldızlar Kupası ve Katar Kupası'nı kazanarak üçlü kupayı elde etti. Ardından, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Al Ain ile koçluk kariyerinin en önemli bölümlerinden birini yazdı ve takımı, dev bütçeli dev kulüpler olan Al Hilal ve Al Nassr gibi rakiplerini geride bırakarak 2024 Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna taşıdı.

Bu bölümde Crispo, teknik direktörlük hedeflerinden, kıtasal şampiyonluğun ardından Al Ain'in düşüşünün nedenlerinden ve "Afrika'nın en büyük kulübü" olarak tanımladığı Mısır'ın Al Ahly'sine karşı alınan mağlubiyete ilişkin yorumlarından bahsediyor. Ayrıca Suudi Arabistan'ın Roshen Ligi'ndeki bir kulübü çalıştırma konusundaki tutumunu ve Inter Miami projesine ilişkin görüşlerini de açıklıyor.

Söyleşide, kariyerine etki eden büyük isimlerden de bahsediliyor. Crispo, José Mourinho'dan açıkça hayranlıkla söz ediyor ve Portekizli teknik direktörün olağanüstü kişiliğine ve büyük kulüplerin baskısıyla başa çıkma yeteneğine dayanarak, Real Madrid'e döndüğünde başarılı olacağını öngörüyor.

Bu röportaj, teknik direktör Crispo'nun zihniyetini, futbola bakış açısını ve sahada ve saha dışında geçirdiği olağanüstü kariyerin ardından hala izlemeye devam ettiği yolu ortaya koyuyor. Röportajın ikinci bölümüne geçelim: