Goal.com
CanlıBiletler
Hernan crespo - Exclusive interview Part 2Kooora.com

Çeviri:

Crispo, Koora'ya verdiği röportajda (2/2): "Afrika'nın en büyük takımı Al Ahly... Messi'yi çalıştırmayacağım ve Roshen Ligi hakkındaki görüşüm bu"

H. Crespo
Sao Paulo
Al-Ain
AFC Şampiyonlar Ligi 1
Al Ahly SC
Premier Lig
Inter Miami CF
L. Messi
J. Mourinho
Real Madrid
Arjantin
Brezilya
Birleşik Arap Emirlikleri
Mısır
Suudi Arabistan
ABD
Portekiz
İspanya

Oyuncu olarak yaptığım gibi, antrenör olarak da Avrupa'da adımı duyurmayı hedefliyorum

Al Ain ile Asya şampiyonluğu, dev bütçeli kulüpleri geride bıraktığımız için muhteşem bir başarı

Mourinho, Real Madrid'in kültürünü anlıyor ve ikinci döneminin başarılı olacağını düşünüyorum

Kooora ile yaptığı röportajın ilk bölümünde Arjantin milli takımı, Lionel Messi ve "Tango"nun 2026 Dünya Kupası'ndaki şansları hakkında konuşan Hernán Crespo, ikinci bölümde kişiliğinin farklı bir yönünü ortaya koyuyor. Bu kez Güney Amerika ve Asya'da kendine önemli bir isim yapan ve şimdi Avrupa'da da iz bırakmayı hedefleyen bir teknik direktör olarak.

Tarihin en önemli Arjantinli forvetlerinden biri olan ve Milan, Inter ve Chelsea gibi dev kulüplerin formasıyla parlayan, oyuncu olarak sayısız şampiyonluk kazanan Crespo, teknik direktörlük koltuğunda da belirgin bir iz bırakmayı başardı ve son yıllarda Arjantin'in en önde gelen teknik direktörlerinden biri haline geldi.

Crispó, Arjantin'in Defensa y Justicia takımını 2020 Copa Sudamericana şampiyonluğuna taşıyarak tarihi bir başarıya imza attı. Bu, takımın tarihindeki ilk kıtasal şampiyonluktu. Ayrıca 2021'de Brezilya'nın São Paulo takımıyla Paulista Şampiyonası'nı kazandıktan sonra, 2022-2023 sezonunda Al-Duhail ile Katar Yıldızlar Ligi, Katar Yıldızlar Kupası ve Katar Kupası'nı kazanarak üçlü kupayı elde etti. Ardından, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Al Ain ile koçluk kariyerinin en önemli bölümlerinden birini yazdı ve takımı, dev bütçeli dev kulüpler olan Al Hilal ve Al Nassr gibi rakiplerini geride bırakarak 2024 Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna taşıdı.

Bu bölümde Crispo, teknik direktörlük hedeflerinden, kıtasal şampiyonluğun ardından Al Ain'in düşüşünün nedenlerinden ve "Afrika'nın en büyük kulübü" olarak tanımladığı Mısır'ın Al Ahly'sine karşı alınan mağlubiyete ilişkin yorumlarından bahsediyor. Ayrıca Suudi Arabistan'ın Roshen Ligi'ndeki bir kulübü çalıştırma konusundaki tutumunu ve Inter Miami projesine ilişkin görüşlerini de açıklıyor.

Söyleşide, kariyerine etki eden büyük isimlerden de bahsediliyor. Crispo, José Mourinho'dan açıkça hayranlıkla söz ediyor ve Portekizli teknik direktörün olağanüstü kişiliğine ve büyük kulüplerin baskısıyla başa çıkma yeteneğine dayanarak, Real Madrid'e döndüğünde başarılı olacağını öngörüyor.

Bu röportaj, teknik direktör Crispo'nun zihniyetini, futbola bakış açısını ve sahada ve saha dışında geçirdiği olağanüstü kariyerin ardından hala izlemeye devam ettiği yolu ortaya koyuyor. Röportajın ikinci bölümüne geçelim:

  • Dünyada iki farklı kıtada (Copa Sudamericana ve Asya Şampiyonlar Ligi) kıtasal şampiyonluklar kazanmayı başaran az sayıdaki teknik direktörden birisin. Kariyerinde hâlâ ne eksik?

    Futbol, sürekli bir öğrenme yolculuğudur. Yaşadıklarım ve başardıklarım için çok minnettarım, ancak asıl zorluk her zaman bir sonraki adımda yatıyor. Oyuncu olarak bunu başarma fırsatı bulduğum gibi, teknik direktör olarak da Avrupa'da adımı duyurmayı hedefliyorum. Amacım, net bir kimliğe ve cesur bir oyun anlayışına sahip olmanın, dünya futbolunun her ortamında başarılı olabileceğini kanıtlamaktır.

    • Reklam

  • Koç olarak pek çok şampiyonluk kazandım. Bunlardan hangisi sana en güzel anıları yaşatıyor?

    Her şampiyonluğun kendine özgü bir tadı vardır, ancak Defensa y Justicia ile Copa Sudamericana’yı kazanmak, kulüp tarihindeki ilk uluslararası şampiyonluk olduğu için son derece duygusal bir an oldu. O zamanlar, imkansız gibi görünen bir şeyi inşa ettiğimizi hissettik. Al Ain ile kazandığımız Asya Şampiyonlar Ligi ise yine muhteşem bir başarıydı, çünkü çok daha büyük bütçelere sahip kulüplerle rekabet etmek ve onları yenmek, takım çalışmasının değerini ve sahip olduğumuz inancı teyit etti.

  • Antrenörlüğünü üstlendiğim her takımda şampiyonluklar kazandım. Bunun sırrı nedir?

    Sır falan yok; iş, uyum ve net bir kimlik var. Her zaman oyuncuların yaptığımız şeye derinden inanmalarını sağlamaya ve onlara oynamaları için cesaret vermeye çalışıyorum. Hücum futbolu, duygusal cesaret gerektirir. Bir grup belirli bir fikre bağlı olduğunda ve güçlü insani bağlar hissettiğinde, bambaşka bir enerjiyle mücadele eder.

  • Asya Şampiyonlar Ligi'ni kazandım ve Al-Hilal ile Al-Nassr'ı geride bıraktım, ancak takım bir sonraki sezon çöktü. Ne oldu?

    Asya Şampiyonası'na ulaşmak, muazzam bir fiziksel ve zihinsel çaba gerektiriyordu. Bütçeleri bizimkinden çok daha büyük kulüplerle rekabet ettik ve tarihi bir başarıya imza attık. Böyle bir başarıya ulaştıktan sonra, aynı duygusal seviyeyi korumak futbolda en zorlu zorluklardan biri haline gelir. Bir sonraki sezonda bu istikrarı sürdürememişti.

  • Mısırlı Al-Ahly'ye nasıl yenildiniz ve bu yenilgi görevden alınmanızın sebebi miydi?

    Al-Ahly, Afrika'nın en büyük kulübü ve en üst düzeyde bir rakip. Kulüplerarası Kıtalar Kupası'nda en iyi formumuzda değildik, ancak Al-Ain'i bu büyüklükte bir uluslararası sahneye geri döndürdüğüm için büyük gurur duyuyorum. Profesyonel futbolda sonuçların her zaman sonuçları olur. Bu yenilgi tek neden olsun ya da olmasın, artık geçmişte kaldı. Yaptığım işten dolayı her zaman başım dik ayrılıyorum.

  • Sao Paulo'daki ikinci deneyimin neden bu kadar çabuk sona erdi?

    Futbolda zamanlama her zaman istediğimiz gibi olmaz. Devam etmek istiyordum, ancak kulüp içinde bazı değişiklikler oldu ve kulüp zor bir dönemden geçiyordu. São Paulo’yu ve taraftarlarını sevmeyi öğrendim. Sezona çok iyi bir başlangıç yaptık ve geride olumlu bir temel ve rekabetçi bir takım bıraktığımız için içim rahat bir şekilde ayrıldım.

  • Sao Paulo'dan ayrıldıktan sonra, oyunculardan büyük bir destek gördün. O krizde seni en çok ne üzdü?

    Oyuncuların sevgisi, bir teknik direktörün alabileceği en büyük takdir biçimlerinden biridir. Hiçbir kin beslemiyorum, çünkü futbol bu tür durumlarla doludur. Geriye kalan ise karşılıklı saygı ve takımın, birlikte inşa ettiğimiz şeye inandığı hissidir.

  • Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri liglerinde teknik direktörlük yaptım. Suudi Roshen Ligi’ndeki bir kulübü çalıştırma konusunda ne düşünüyorsunuz?

    Ben futbol dünyasında bir profesyonelim. Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde çalıştım ve bölgedeki futbolun muazzam büyümesini yakından izledim. Suudi Arabistan her düzeyde büyük bir gelişme gösteriyor ve buradaki yatırımlar ligdeki rekabet seviyesini yükseltti. Ancak, ülkenin adı bir yana, beni her zaman motive eden şey spor projesi, hırs ve kulübün vizyonudur.

  • Adınız, Inter Miami'de Lionel Messi'yi çalıştırmakla anılıyor. São Paulo'dan ayrıldıktan sonra bu Amerikan kulübünden veya başka kulüplerden bir teklif aldınız mı?

    Çeşitli kulüplerle görüşmeler ve temaslar oldu; bu, belirli bir kariyerin sona ermesinden sonra doğal bir durumdur. Inter Miami projesi son derece cazip, aynı şekilde ABD’de futbolun yaşadığı büyüme de öyle. Ancak bugün, projeleri seçerken daha seçici davranıyorum. Kariyerimde doğru adımı attığımdan emin olmak istiyorum.

  • Chelsea ve Inter Milan'da José Mourinho'nun yönetiminde oynadı. Sence Real Madrid'de başarılı olabilir mi?

    Mourinho doğuştan bir kazanan. Nereye giderse gitsin, rekabet ruhunu ve kazanma zihniyetini de beraberinde götürür. Real Madrid, her zaman en yüksek baskıyı uygulayan bir kulüp ve Mourinho bu kültürü ve bu tür zorlukları mükemmel bir şekilde anlıyor. Geri dönme şansı yakalarsa, başarı her zaman onun için bir olasılık olacaktır.