Hernan crespo - Exclusive interviewKooora.com

Crispó, Koora'ya verdiği röportajda (2/1): Arjantin, Messi olmasa bile Dünya Kupası'nın favorisi... 64 yıllık laneti kırmak için iki şart

Dünya Kupası'nın yeni sistemi "iki ucu keskin bir kılıç"... Tango forması oyuncuların performansını değiştiriyor

Arjantin, "Ancelotti'nin Brezilya'sını" yenebilir... Scaloni'nin başarısını küçümsemeyi reddediyorum

Messi ile Maradona'yı karşılaştırmak bir fayda sağlamaz... Ve bu, dünyanın en iyi Latin forveti

Enzo, Real Madrid için mükemmel bir transfer... Ve Alvarez'e tavsiyem

ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'nın başlamasına birkaç gün kala, unvanını korumak ve yeni bir tarih yazmak isteyen Arjantin, yeniden gündemin zirvesine oturuyor.

Bu heyecan verici bekleyişin ortasında, tarihin en büyük Tango forvetlerinden biri olan Hernán Crespo, Koora ile özel bir röportajda kalbini açıyor ve ülkesinin milli takımının şansı, Lionel Messi'nin geleceği, yıldızlar arasındaki rekabet ve Arjantin'i dünyanın zirvesine geri döndüren zihniyetin sırları hakkında konuşuyor.

Arjantin futbol tarihine altın harflerle adını yazdıran Crespo, burada sadece bir analist veya kıtasal başarıları olan bir teknik direktör olarak değil, "Albaseleste" tarihinin en önemli forvet efsanelerinden biri olarak konuşuyor. 1995 ile 2007 yılları arasında Arjantin formasıyla 64 maçta 35 uluslararası gol atan forvet, bunlardan 4'ünü 8 Dünya Kupası maçında kaydetmiş ve Milan, Inter, Chelsea ve River Plate gibi dev kulüplerin formasıyla futbolun en muhteşem gecelerini yaşadı ve ardından teknik direktörlük kariyerinde Güney Amerika ve Asya'da kıtasal şampiyonluklar kazandı.

Kooora ile yaptığı röportajın ilk bölümünde Crespo, Messi'nin emekli olması durumunda bile Arjantin'in Dünya Kupası unvanını koruyabileceğine dair açıkça konuşuyor, tarihi engeli aşmanın anahtarı olarak gördüğü iki koşulu açıklıyor ve Lionel Scaloni'nin Katar'daki başarısını küçümsemeyi reddediyor.

Röportaj Arjantin milli takımıyla sınırlı kalmıyor; Crespo ayrıca şu anda dünyanın en iyi Latin forvetini seçiyor, Julian Alvarez ve Enzo Fernandez'in geleceğinden bahsediyor ve Lionel Messi ile Diego Maradona arasındaki ebedi karşılaştırma hakkındaki görüşünü paylaşıyor.

Özellikle Arjantin'in Cezayir, Ürdün ve Avusturya'nın yer aldığı zorlu bir gruba düşmesi nedeniyle olağanüstü geçecek gibi görünen Dünya Kupası öncesinde pek çok mesaj ve öngörü içeren bu röportajda, Messi'nin takım arkadaşları dünya şampiyonluğunu korumayı başarabilecek mi? Crispo, bu nesilde tarihi yeniden yazabileceklerine inanmasını sağlayan neyi görüyor?İşte röportajın ilk bölümü:

  • Bir teknik direktör olarak, Dünya Kupası'nın yeni formatının futbola fayda sağlayacağını mı düşünüyorsunuz, yoksa maç sayısının çokluğu nedeniyle oyuncuların yorgun düşmesine neden olacağını mı?

    Bu iki ucu keskin bir kılıç. Bir yandan, daha fazla ülkeye ve oyuncuya Dünya Kupası rüyasını yaşama fırsatı sunuyor. Öte yandan ise maç takvimi artık sınırlarının sonuna çok yaklaşmış durumda. Bir teknik direktör olarak, benim önceliğim her zaman oyuncuların fiziksel ve zihinsel sağlığı olacaktır. En iyi formlarında olmayan oyuncular olmadan, futbol kalitesinin büyük bir kısmını yitirir.

    64 yıldır hiçbir milli takım Dünya Kupası'nı iki kez üst üste kazanamadı. Arjantin milli takımı bu laneti kırabilecek mi?

    Arjantin milli takımının bu nesli, tarihi engelleri aşmayı sevdiğini zaten kanıtladı; Lionel Scaloni’nin oluşturduğu takım ruhu ve zihniyeti son derece güçlü. Takım alçakgönüllülüğünü ve rekabet hırsını korursa, yeniden tarih yazmak için gerekli tüm araçlara sahip.

  • Bazıları, 2022 Dünya Kupası şampiyonu Arjantin milli takımının birçok yıldız oyuncusunun kulüp takımlarında performanslarının düştüğünü ve bunun da milli takımın unvanını koruma şansını tehlikeye attığını düşünüyor. Siz ne düşünüyorsunuz?

    Buna katılmıyorum. Milli takımda oynamak, kulüpte oynamaktan tamamen farklıdır. Bir oyuncu Arjantin forması giydiğinde, hem duygusal hem de rekabetçi açıdan çok özel bir durum yaşar. Ayrıca, milli takımdaki takım ruhu o kadar güçlüdür ki, bireyleri korur. Oyuncular bir araya geldiklerinde kendilerinden ne beklendiğini çok iyi bilirler.

    Milan ve Parma'da Carlo Ancelotti'nin yönetiminde oynadı, şimdi ise rakip Brezilya'nın teknik direktörü. Brezilya, Dünya Kupası'nda Arjantin ile karşılaşırsa, sonuç ne olur sence?

    Carlo gerçek bir ustadır ve ona karşı özel ve derin duygular besliyorum, ama kanım Albasilisti. Taktik açıdan son derece heyecanlı bir maç olacak. Brezilya onunla birlikte kesinlikle çok daha iyi bir organizasyon ve deneyim kazanacak, ancak bu Arjantin milli takımı, aşılması çok zor bir mücadele ruhuna ve birlikteliğe sahip. Bir Arjantinli olarak, her zaman Arjantin'i destekleyeceğim.

    2022 Dünya Kupası'nı kazanmış olsalar da, Lionel Scaloni'nin Arjantin'i çalıştırmak için yeterli deneyime sahip olmadığını ve bu başarının esasen Messi sayesinde elde edildiğini düşünenler var. Siz ne düşünüyorsunuz?

    Bu, Lionel Scaloni'nin yaptığı çalışmaya saygısızlık sayılır. Elbette Messi'nin varlığı yardımcı oluyor, çünkü o tarihin en büyük oyuncusu. Ancak Messi önceki Dünya Kupaları'nda da oynamıştı ve Arjantin o zamanlar şampiyon olamamıştı. Scaloni, Messi dahil herkesin elinden gelenin en iyisini yapmasını sağlayan bir sistem, bir kimlik ve bir ortam oluşturdu. Bütün övgü teknik ekibe ve tüm takıma aittir.

  • Messi'nin bugün futbolu bırakmaya karar verdiğini hayal et. Sence Arjantin onsuz Dünya Kupası'nı kazanabilir mi?

    Arjantin milli takımı asla tek bir oyuncudan ibaret olmayacaktır; Messi, bu neslin elde ettiği tüm başarılarda eşsiz ve vazgeçilmez bir figür olsa da. O, takıma güven, liderlik ve olağanüstü bir futbol temeli kazandırdı. O olmadan bazı şeylerin yeniden düzenlenmesi gerekebilir, ancak Arjantin her Dünya Kupası’nda en güçlü adaylardan biri olmaya devam edecektir.

  • Arjantin tarihinin en büyük futbolcusu kimdir: Messi mi, yoksa Diego Maradona mı?

    Tarihin en büyük futbolcularını izleme şansına sahip tek ülke olduğumuz için şanslıyız. Diego, benim için saf bir tutkuydu ve çocukluğumun kahramanıydı. Leo ise teknik mükemmelliği ve sınırların ötesine geçen bir istikrarı temsil ediyor. İkisini karşılaştırma ihtiyacı hissetmiyorum. Bir Arjantinli olarak, ikisini de aynı dönemde yaşamış olduğum için sadece minnettarlık duyuyorum.

  • Şu anda dünyanın en iyi Latin Amerikalı forveti kimdir?

    Bana göre Lautaro Martínez en iyisi.

    Karar sana kalsaydı, Dünya Kupası'nda Arjantin'in as forveti olarak Julian Alvarez'i tercih eder miydin?

    Bu, büyük ölçüde maçın niteliğine ve taktiksel plana bağlıdır. Lautaro size fiziksel varlığı, ceza sahası içindeki hakimiyeti ve atakları bitirme yeteneğini sunar. Julian ise sürekli hareket, yüksek pres ve yoğun bir oyun sunar. Bir teknik direktör olarak benim görevim, ikisinin birbirini tamamlayacağı bir yol bulmak olacak, çünkü ikisi de dünya çapında forvetler.

  • Bazı basın haberlerine göre Barcelona, Álvarez'ı kadrosuna katmak istiyor. Ona ayrılmasını tavsiye eder misin?

    Julian zaten dünyanın en iyi kulüplerinden birinde oynuyor ve bu da takdir edilmesi gereken bir durum. Kendini önemli hissediyorsa ve düzenli olarak forma şansı buluyorsa, ayrılması için acil bir neden yok. Ancak Barcelona, her futbolcu için her zaman özel bir kulüp olmaya devam edecek. Önemli olan, kararını kendi gelişimi ve spordaki mutluluğuna göre vermesi.

    Enzo Fernández'in Chelsea ile yaşadığı sorunların ardından Real Madrid'e transfer olma olasılığı hakkında ne düşünüyorsun?

    Enzo, dünyanın herhangi bir kulübünde oynayabilecek kaliteye, karaktere ve zihniyete sahip. Real Madrid her zaman en yüksek baskı altında bile başa çıkabilen oyuncular arar ve o da bu kategoriye giriyor. Chelsea'de yaşadığı zorlu dönem bir yana, performansı tartışılmaz ve Madrid'de mükemmel bir şekilde parlayabilir.

