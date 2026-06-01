Dünya Kupası'nın yeni sistemi "iki ucu keskin bir kılıç"... Tango forması oyuncuların performansını değiştiriyor

Arjantin, "Ancelotti'nin Brezilya'sını" yenebilir... Scaloni'nin başarısını küçümsemeyi reddediyorum

Messi ile Maradona'yı karşılaştırmak bir fayda sağlamaz... Ve bu, dünyanın en iyi Latin forveti

Enzo, Real Madrid için mükemmel bir transfer... Ve Alvarez'e tavsiyem

ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'nın başlamasına birkaç gün kala, unvanını korumak ve yeni bir tarih yazmak isteyen Arjantin, yeniden gündemin zirvesine oturuyor.

Bu heyecan verici bekleyişin ortasında, tarihin en büyük Tango forvetlerinden biri olan Hernán Crespo, Koora ile özel bir röportajda kalbini açıyor ve ülkesinin milli takımının şansı, Lionel Messi'nin geleceği, yıldızlar arasındaki rekabet ve Arjantin'i dünyanın zirvesine geri döndüren zihniyetin sırları hakkında konuşuyor.

Arjantin futbol tarihine altın harflerle adını yazdıran Crespo, burada sadece bir analist veya kıtasal başarıları olan bir teknik direktör olarak değil, "Albaseleste" tarihinin en önemli forvet efsanelerinden biri olarak konuşuyor. 1995 ile 2007 yılları arasında Arjantin formasıyla 64 maçta 35 uluslararası gol atan forvet, bunlardan 4'ünü 8 Dünya Kupası maçında kaydetmiş ve Milan, Inter, Chelsea ve River Plate gibi dev kulüplerin formasıyla futbolun en muhteşem gecelerini yaşadı ve ardından teknik direktörlük kariyerinde Güney Amerika ve Asya'da kıtasal şampiyonluklar kazandı.

Kooora ile yaptığı röportajın ilk bölümünde Crespo, Messi'nin emekli olması durumunda bile Arjantin'in Dünya Kupası unvanını koruyabileceğine dair açıkça konuşuyor, tarihi engeli aşmanın anahtarı olarak gördüğü iki koşulu açıklıyor ve Lionel Scaloni'nin Katar'daki başarısını küçümsemeyi reddediyor.

Röportaj Arjantin milli takımıyla sınırlı kalmıyor; Crespo ayrıca şu anda dünyanın en iyi Latin forvetini seçiyor, Julian Alvarez ve Enzo Fernandez'in geleceğinden bahsediyor ve Lionel Messi ile Diego Maradona arasındaki ebedi karşılaştırma hakkındaki görüşünü paylaşıyor.

Özellikle Arjantin'in Cezayir, Ürdün ve Avusturya'nın yer aldığı zorlu bir gruba düşmesi nedeniyle olağanüstü geçecek gibi görünen Dünya Kupası öncesinde pek çok mesaj ve öngörü içeren bu röportajda, Messi'nin takım arkadaşları dünya şampiyonluğunu korumayı başarabilecek mi? Crispo, bu nesilde tarihi yeniden yazabileceklerine inanmasını sağlayan neyi görüyor?İşte röportajın ilk bölümü: