Portekiz Futbol Zirvesi'nde konuşan Jesus, Ronaldo'nun eşsiz küresel statüsünü ve etkisini anlatmak için Al-Nassr'ı çalıştırdığı dönemden çarpıcı bir örnek verdi. Ronaldo olmadan maçlara 3.000 seyirci gelirken, forvetin Hong Kong'da oynadığı maçta tribünlerin tamamen dolarak 55.000'e çıktığını belirtti.

Ancak teknik direktör, bu statünün tek başına her maçta otomatik olarak 90 dakika oynama garantisi vermediğini açıkça söyledi.

"Cris, Portekiz'in ve milli takımın bir sembolü" diye konuşan Jesus, şöyle devam etti: "Ama bu tek başına onun her zaman oynaması için yeterli değil. Hong Kong'da onsuz bir maç oynadık ve 3.000 kişi vardı; oynadığında ise 55.000 kişi vardı. Yarın oynayacak ve umarım bir ya da iki gol atar."