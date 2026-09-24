AFP
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‘Cris Portekiz’in bir simgesi!’: Jorge Jesus neden Cristiano Ronaldo’nun statüsünü savunurken sert bir uyarıda bulunuyor?
Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo'yu Portekiz'in bir simgesi olarak övdü
Portekiz'in yeni teknik direktörü Jorge Jesus, perşembe günü Estadio Jose Alvalade'de Galler'e karşı oynanacak UEFA Uluslar Ligi açılış maçı öncesinde kaptan Cristiano Ronaldo etrafındaki medya eleştirilerine yanıt verdi. 72 yaşındaki teknik adam, takım unvan savunmasına başlarken 41 yaşındaki forvetin ilk 11'de sahaya çıkacağını doğruladı.
Daha önce Al-Nassr'da Ronaldo'yu çalıştıran Jesus, kaptanının ülke için taşıdığı öneme dair güçlü bir savunma yaptı.
Ronaldo'nun milli takımın kimliği açısından hâlâ vazgeçilmez olduğunu vurguladı.
- AFP
Teknik direktör, Ronaldo'nun değerini kanıtlamak için Hong Kong'daki stat kalabalığını kullanıyor
Portekiz Futbol Zirvesi'nde konuşan Jesus, Ronaldo'nun eşsiz küresel statüsünü ve etkisini anlatmak için Al-Nassr'ı çalıştırdığı dönemden çarpıcı bir örnek verdi. Ronaldo olmadan maçlara 3.000 seyirci gelirken, forvetin Hong Kong'da oynadığı maçta tribünlerin tamamen dolarak 55.000'e çıktığını belirtti.
Ancak teknik direktör, bu statünün tek başına her maçta otomatik olarak 90 dakika oynama garantisi vermediğini açıkça söyledi.
"Cris, Portekiz'in ve milli takımın bir sembolü" diye konuşan Jesus, şöyle devam etti: "Ama bu tek başına onun her zaman oynaması için yeterli değil. Hong Kong'da onsuz bir maç oynadık ve 3.000 kişi vardı; oynadığında ise 55.000 kişi vardı. Yarın oynayacak ve umarım bir ya da iki gol atar."
Jesus, performans odağıyla yeni taktik dinamikler getiriyor
Uluslararası sahnede Ronaldo ile yeniden bir araya gelen Jesus, takımın yerleşik temel yapısına saygı gösterirken yeni taktiksel dinamikleri nasıl uygulamayı planladığını anlattı. Savunmaya dönük özel bir orta saha oyuncusu ve ikinci forvetli bir düzenle oynamayı tercih ettiğini yineledi.
Teknik direktör, Ronaldo'nun liderliğinin hâlâ hayati önem taşıdığını vurgularken, uzun vadeli kadro seçiminde geçmiş başarıların değil mevcut form durumunun belirleyici olacağını söyledi.
Takımın, onun taktik anlayışına hızla uyum sağlama becerisine tam güven duyduğunu ifade etti.
- Getty Images Sport
Son şampiyon, Galler karşısında maksimum puanı hedefliyor
Portekiz, Uluslar Ligi A4 Grubu kampanyasına Lizbon'da Jesus yönetiminde galibiyetle başlamayı hedefleyerek çıkıyor. Portekiz, Estadio do Dragao'da Norveç'e karşı oynayacağı sonraki grup maçı öncesinde organize bir Galler takımıyla karşı karşıya gelecek.
Ronaldo, hücum hattına liderlik etmeyi ve milli takım düzeyindeki gol rekorunu geliştirmeyi hedefliyor.
Portekiz, perşembe günkü karşılaşmaya Uluslar Ligi şampiyonluğunu savunmaya odaklanmış şekilde çıkıyor.
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