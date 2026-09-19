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Cris’e sıfır ayrıcalık! Jesus, beş Ballon d’Or’un bile kaptanı yedek kalmaktan kurtaramayacağı uyarısında bulundu
Jesus'tan ikonik kaptan Ronaldo'ya kadro seçimi uyarısı
Portekiz'in yeni teknik direktörü Jorge Jesus, UEFA Uluslar Ligi'ndeki açılış maçları için 25 kişilik kadroyu açıkladıktan sonra, milli takım kaptanı Cristiano Ronaldo hakkında seçim politikasını son derece net ortaya koydu. 72 yaşındaki teknik adam, ilk 11'ini belirlerken bireysel itibarın hiçbir ağırlığı olmayacağını vurguladı.
Basın mensuplarına konuşan Jesus, kadrodaki her oyuncunun yerini tamamen antrenmanlardaki ve maçlardaki güncel performansına göre hak etmesi gerektiğinde ısrar etti.
Deneyimli çalıştırıcı, 1.000 gole ulaşmak gibi kariyer dönüm noktalarının, milli takımdan ziyade kulüp düzeyinde öncelikli bir hedef olarak kalması gerektiğini de sözlerine ekledi.
- SOPA Images
Menajer, Ballon d'Or statüsünün hiçbir anlam taşımadığını söyledi
Ronaldo etrafındaki yoğun incelemeyi nasıl yönettiği sorulduğunda, Jesus takım disiplini konusunda net bir tavır ortaya koydu. Teknik direktör, önceki kariyer geçmişi ve kazanılan ödüllerin, performans seviyesinin beklentilerin altına düşmesi halinde kadro dışı bırakılmaya karşı dokunulmazlık sağlamayacağını belirtti.
Daha önce birlikte çalışmış olmaları nedeniyle teknik adam, kadro açıklanmadan önce özel bir görüşme yapma gereği duymadı.
Jesus, "Cris de diğer herkes gibi bir oyuncu. İyi performans gösterirse oynar, iyi performans göstermezse oynamaz" dedi. "Cris'in farklı bir statüsü var, beş Ballon d'Or ödülü bulunuyor ama bu benim kararlarım açısından bir şey ifade ediyor mu? Hiçbir şey ifade etmiyor, sıfır."
Taktik vizyon, Felix ve Leao’nun rollerini yeniden şekillendiriyor
CR7 konusundaki duruşuna açıklık getirmenin ötesinde, Jesus, selefi Roberto Martinez'den farklı, belirgin bir taktik kimlik ortaya koydu. Teknik direktör, üçüncü bir orta saha yerine iki merkez forvet kullanan bir sistemi tercih ettiğini doğruladı ve hücumdaki kilit rolleri yeniden tanımladı.
Felix'in kesin olarak santrfor olarak görev yapacağını, Rafael Leao'nun da merkezde oynayacağını açıkladı.
Jesus, "Joao Felix benim takımımda kanatta oynayacak bir oyuncu değil. O her zaman ikinci forvet ve birinci forvet olacak" dedi. "Rafael Leao benim takımımda her zaman birinci forvet olarak oynadı."
- AFP
Portekiz, yoğun Uluslar Ligi dönemine hazırlanıyor
Portekiz, A4 Grubu’ndaki unvan savunmasına 24 Eylül’de Lizbon’daki Jose Alvalade Stadyumu’nda Galler karşısında başlayacak. Kadro daha sonra 27 Eylül’de Norveç deplasmanına gidecek, ardından 1 Ekim’de Danimarka’ya konuk olacak.
Dörtlü fikstür serisi, 4 Ekim’de Portekiz’in Estadio do Dragao’da Norveç’i ağırlamasıyla sona erecek.
Daha önce onunla birlikte çalışmış 13 oyuncunun gruba dahil edilmesiyle Jesus, taktik fikirlerini hızla uygulamayı hedefliyor.
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