CR7 konusundaki duruşuna açıklık getirmenin ötesinde, Jesus, selefi Roberto Martinez'den farklı, belirgin bir taktik kimlik ortaya koydu. Teknik direktör, üçüncü bir orta saha yerine iki merkez forvet kullanan bir sistemi tercih ettiğini doğruladı ve hücumdaki kilit rolleri yeniden tanımladı.

Felix'in kesin olarak santrfor olarak görev yapacağını, Rafael Leao'nun da merkezde oynayacağını açıkladı.

Jesus, "Joao Felix benim takımımda kanatta oynayacak bir oyuncu değil. O her zaman ikinci forvet ve birinci forvet olacak" dedi. "Rafael Leao benim takımımda her zaman birinci forvet olarak oynadı."