Cremonese, Serie B’ye düşmesinden ve Marco Giampaolo’nun takımın teknik direktörlüğüne atanmasının kesinleşmesinden birkaç hafta sonra, 2026/2027 transfer dönemindeki ilk transferini gerçekleştirdi. Sabah saatlerinde sözleşme imzalamadan önce geleneksel sağlık kontrolünden geçen orta saha oyuncusu Tommaso Berti, Cesena'dan transfer olarak Lombardiya kulübünün yeni oyuncusu oldu. Transfer bedeli 2,7 milyon euro olarak belirlendi.
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Cremonese, Serie B için ilk transferi resmen açıkladı: Tommaso Berti transferi tamamlandı; oyuncu, 2,7 milyon avroya Cesena’dan transfer edildi
BASIN AÇIKLAMASI
Cremonese tarafından yayınlanan resmi açıklamanın metni şu şekildedir: “U.S. Cremonese, Cesena FC kulübünden Tommaso Berti’nin spor performans haklarını kalıcı olarak satın aldığını duyurur. 2004 doğumlu, büyük kalite ve dinamizme sahip bu orta saha oyuncusu, Cesena formasıyla oynadığı 139 maç sayesinde profesyonel liglerde şimdiden uzun bir deneyime sahiptir. Berti, gençlik takımlarında yetiştiği Cesena’da sadece 17 yaşında Serie C’de ilk kez forma giymiştir. 2023/24 sezonunda “Bianconeri” ile şampiyonluğu kazandıktan sonra, son iki Serie B sezonunda 67 maçta 11 asist ve 6 gol kaydederek bu kategorinin en iyi genç oyuncularından biri olduğunu kanıtladı. İtalya 21 Yaş Altı Milli Takımı ile Avrupa Şampiyonası eleme maçlarında ilk kez forma giymesinin yanı sıra, geçtiğimiz Haziran ayında Yunanistan ve Lüksemburg ile oynanacak dostluk maçları için A Milli Takım kadrosuna çağrıldı.”
İLK SÖZLER
Tommaso Berti’nin Cremonese futbolcusu olarak söylediği ilk sözler ise şunlar: “Cremo benim için bir dağ etabı gibi; insanı sınayan ve kim olduğunu kanıtlamana olanak tanıyan etaplardan biri. Gerçekten çok mutluyum ve takımı ve şehri tanımak için bir an önce başlamayı sabırsızlıkla bekliyorum.”