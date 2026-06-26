Cremonese, Serie B için ilk transferi resmen açıkladı: Tommaso Berti transferi tamamlandı; oyuncu, 2,7 milyon avroya Cesena’dan transfer edildi

Cremonese tarafından yayınlanan resmi açıklamanın metni şu şekildedir: “U.S. Cremonese, Cesena FC kulübünden Tommaso Berti’nin spor performans haklarını kalıcı olarak satın aldığını duyurur. 2004 doğumlu, büyük kalite ve dinamizme sahip bu orta saha oyuncusu, Cesena formasıyla oynadığı 139 maç sayesinde profesyonel liglerde şimdiden uzun bir deneyime sahiptir. Berti, gençlik takımlarında yetiştiği Cesena’da sadece 17 yaşında Serie C’de ilk kez forma giymiştir. 2023/24 sezonunda “Bianconeri” ile şampiyonluğu kazandıktan sonra, son iki Serie B sezonunda 67 maçta 11 asist ve 6 gol kaydederek bu kategorinin en iyi genç oyuncularından biri olduğunu kanıtladı. İtalya 21 Yaş Altı Milli Takımı ile Avrupa Şampiyonası eleme maçlarında ilk kez forma giymesinin yanı sıra, geçtiğimiz Haziran ayında Yunanistan ve Lüksemburg ile oynanacak dostluk maçları için A Milli Takım kadrosuna çağrıldı.”