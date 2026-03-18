Davide Nicola ise Instagram'da bir paylaşımda şöyle yazıyor: "US Cremonese'nin Serie A'daki teknik direktörlüğü görevim bugün sona eriyor.

Bu kadar zorlu bir sezonda bu takımı yönetme fırsatı verdiği için kulübe teşekkür etmek istiyorum. Yoğun bir süreçti ve bu sürece adanmışlık ve büyük bir sorumluluk duygusuyla yaklaştım.

Özellikle oyunculara ve kulüp içinde yetkinlik ve tutkuyla çalışan herkese teşekkür ederim.

Özellikle, tüm sezon boyunca takıma bağlılık ve saygıyla destek veren Cremonese taraftarlarına özel bir teşekkür etmek istiyorum.

Birlikte hedefimize ulaşabileceğimize olan inancımla ayrılıyorum.

Hepinize teşekkür ederim."