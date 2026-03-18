U.S. Cremonese, Davide Nicola'yı A Takımı'nın teknik direktörlüğü görevinden aldığını duyurur.
Kulüp, teknik direktör ve ekibine, Cremona'ya geldiklerinden bu yana günlük çalışmalarında gösterdikleri profesyonellik, özveri ve bağlılık için teşekkür eder.
U.S. Cremonese, Marco Giampaolo'yu birinci takımın teknik direktörlüğüne atadığını duyurur.
Yirmi yıllık kariyerinde Serie A'da 345 maça çıkan Abruzzo doğumlu teknik direktör, Cagliari, Siena, Catania, Cesena, Empoli, Sampdoria, Milan, Torino ve Lecce takımlarını çalıştırmış olması sayesinde ligin en deneyimli isimlerinden biridir. Bu, 2014-15 sezonunda Serie C'de görev yaptığı dönemden sonra gri-kırmızı formaya geri dönüşü anlamına geliyor.
Kulüp yönetimi ve kulüp, yeni teknik direktöre hoş geldin diyor ve başarılar diliyoruz.