Cremonese, resmi açıklama: Nicola görevden alındı, Giampaolo yeni teknik direktör oldu

Fiorentina'ya karşı evinde alınan 4-1'lik ağır yenilgi, takım için ölümcül oldu.

Cremonese çare arıyor: Ligin bitimine 9 hafta kala, Lecce'nin bulunduğu dördüncü sıradan 3 puan geride. Davide Nicola'nın macerası sona erdi; onun yerine Marco Giampaologeri dönüyor ve ikinci yarıda sadece 2 puan toplayabilen krizdeki Grigiorossi'yi kurtarmaya çalışacak. 

Cremonese ligde kalmayı başarabilecek mi? Küme düşme oranlarımızdan öğrenin. 

  • ANLAŞMANIN SÜRESİ

    Sky Sport, "Giampaolo'nun yeni teknik direktör olarak imzalamadan önce son ayrıntılar belirlendi: bir buçuk yıllık sözleşme üzerinde anlaşma sağlandı" diye bildiriyor. 

    Yani birkaç haftalık bir anlaşma değil, küme düşme durumunda bile 2027 sonuna kadar birlikte olacaklar. 

  • GIAMPAOLO'NUN SON DENEYİMİ

    Giampaolo, 2024/25 sezonunda Lecce ile ligde kalmayı başardı; üstelik son haftada Lazio'nun sahasında Coulibaly'nin golüyle 1-0'lık çok önemli bir galibiyet alarak, Di Francesco'nun çalıştırdığı Venezia'nın küme düşmesine neden oldu. Bugün tam da Lecce'yi çalıştıran Di Francesco ile Serie A'da kalma mücadelesine girecek.

  • RESMİ AÇIKLAMA

    U.S. Cremonese, Davide Nicola'yı A Takımı'nın teknik direktörlüğü görevinden aldığını duyurur

    Kulüp, teknik direktör ve ekibine, Cremona'ya geldiklerinden bu yana günlük çalışmalarında gösterdikleri profesyonellik, özveri ve bağlılık için teşekkür eder.

    U.S. Cremonese, Marco Giampaolo'yu birinci takımın teknik direktörlüğüne atadığını duyurur.

    Yirmi yıllık kariyerinde Serie A'da 345 maça çıkan Abruzzo doğumlu teknik direktör, Cagliari, Siena, Catania, Cesena, Empoli, Sampdoria, Milan, Torino ve Lecce takımlarını çalıştırmış olması sayesinde ligin en deneyimli isimlerinden biridir. Bu, 2014-15 sezonunda Serie C'de görev yaptığı dönemden sonra gri-kırmızı formaya geri dönüşü anlamına geliyor.

    Kulüp yönetimi ve kulüp, yeni teknik direktöre hoş geldin diyor ve başarılar diliyoruz.

  • NICOLA'NIN SÖZLERİ

    Davide Nicola ise Instagram'da bir paylaşımda şöyle yazıyor: "US Cremonese'nin Serie A'daki teknik direktörlüğü görevim bugün sona eriyor.

    Bu kadar zorlu bir sezonda bu takımı yönetme fırsatı verdiği için kulübe teşekkür etmek istiyorum. Yoğun bir süreçti ve bu sürece adanmışlık ve büyük bir sorumluluk duygusuyla yaklaştım.

    Özellikle oyunculara ve kulüp içinde yetkinlik ve tutkuyla çalışan herkese teşekkür ederim.

    Özellikle, tüm sezon boyunca takıma bağlılık ve saygıyla destek veren Cremonese taraftarlarına özel bir teşekkür etmek istiyorum.

    Birlikte hedefimize ulaşabileceğimize olan inancımla ayrılıyorum.

    Hepinize teşekkür ederim."

