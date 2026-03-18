Cremonese, resmi açıklama: Nicola görevden alındı. Giampaolo ile teknik direktörlük için anlaşma sağlandı; sözleşme süresine ilişkin yeni gelişmeler

Sky Sport'un haberine göre, Giampaolo'nun yeni teknik direktör olarak atanması öncesinde son ayrıntılar netleşiyor: Taraflar arasında bir buçuk yıllık sözleşme için sözlü anlaşma sağlandı. Yani bu, birkaç haftalık bir anlaşma değil; takım küme düşse bile 2027 yılının sonuna kadar birlikte çalışacaklar. Artık sadece resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.