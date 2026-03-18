Cremonese, resmi açıklama: Nicola görevden alındı. Giampaolo ile teknik direktörlük için anlaşma sağlandı; sözleşme süresine ilişkin yeni gelişmeler

Nicola için Fiorentina'ya karşı evinde alınan 4-1'lik ağır yenilgi ölümcül oldu.

Cremonese çare arıyor: Ligin bitimine 9 hafta kala, Lecce'nin bulunduğu dördüncü sıradan 3 puan geride. Davide Nicola'nın macerası sona ererken, son saatlerde onun yerine geçip ikinci yarıda sadece 2 puan toplayabilen krizdeki "Grigiorossi"yi kurtarmaya çalışmak üzere Marco Giampaolo'nun adı gündeme geldi. 

  • ANLAŞMANIN SÜRESİ

    Sky Sport'un haberine göre, Giampaolo'nun yeni teknik direktör olarak atanması öncesinde son ayrıntılar netleşiyor: Taraflar arasında bir buçuk yıllık sözleşme için sözlü anlaşma sağlandı. Yani bu, birkaç haftalık bir anlaşma değil; takım küme düşse bile 2027 yılının sonuna kadar birlikte çalışacaklar. Artık sadece resmi açıklamanın yapılması bekleniyor. 

  • GIAMPAOLO'NUN SON DENEYİMİ

    Giampaolo, 2024/25 sezonunda Lecce ile ligde kalmayı başardı; üstelik son haftada Lazio'nun sahasında Coulibaly'nin golüyle 1-0'lık çok önemli bir galibiyet alarak, Di Francesco'nun çalıştırdığı Venezia'nın küme düşmesine neden oldu. Bugün tam da Lecce'yi çalıştıran Di Francesco ile Serie A'da kalma mücadelesine girecek.

  • RESMİ AÇIKLAMA

    U.S. Cremonese, Davide Nicola'yı A Takımı'nın teknik direktörlüğü görevinden aldığını duyurur

    Grigiorosso kulübü, teknik direktör ve ekibine, Cremona'ya geldiklerinden bu yana günlük çalışmalarında gösterdikleri profesyonellik, özveri ve bağlılık için teşekkür eder.

