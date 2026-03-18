Cremonese çare arıyor: Ligin bitimine 9 hafta kala, Lecce'nin bulunduğu dördüncü sıradan 3 puan geride. Davide Nicola'nın macerası sona ererken, son saatlerde onun yerine geçip ikinci yarıda sadece 2 puan toplayabilen krizdeki "Grigiorossi"yi kurtarmaya çalışmak üzere Marco Giampaolo'nun adı gündeme geldi.
Çeviri:
Cremonese, resmi açıklama: Nicola görevden alındı. Giampaolo ile teknik direktörlük için anlaşma sağlandı; sözleşme süresine ilişkin yeni gelişmeler
ANLAŞMANIN SÜRESİ
Sky Sport'un haberine göre, Giampaolo'nun yeni teknik direktör olarak atanması öncesinde son ayrıntılar netleşiyor: Taraflar arasında bir buçuk yıllık sözleşme için sözlü anlaşma sağlandı. Yani bu, birkaç haftalık bir anlaşma değil; takım küme düşse bile 2027 yılının sonuna kadar birlikte çalışacaklar. Artık sadece resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.
GIAMPAOLO'NUN SON DENEYİMİ
Giampaolo, 2024/25 sezonunda Lecce ile ligde kalmayı başardı; üstelik son haftada Lazio'nun sahasında Coulibaly'nin golüyle 1-0'lık çok önemli bir galibiyet alarak, Di Francesco'nun çalıştırdığı Venezia'nın küme düşmesine neden oldu. Bugün tam da Lecce'yi çalıştıran Di Francesco ile Serie A'da kalma mücadelesine girecek.
RESMİ AÇIKLAMA
U.S. Cremonese, Davide Nicola'yı A Takımı'nın teknik direktörlüğü görevinden aldığını duyurur.
Grigiorosso kulübü, teknik direktör ve ekibine, Cremona'ya geldiklerinden bu yana günlük çalışmalarında gösterdikleri profesyonellik, özveri ve bağlılık için teşekkür eder.