Cremonese, Nicola: “Kurtulma şansı mı? Ben buna inanıyorum ama durumumuz hassas”

MAÇ ANALİZİ – “Stadyumdaki yuhalamalar anlaşılabilir, takıma destek olmalıyız. Ama bize her zaman tepki gösteren taraftarlarımıza bir şey söylemek istemiyorum; öfkelerini ifade etmeleri de haklı, belki bu bize iyi bile gelebilir. Takım bugün elinden geleni yaptı ama şu anda kırılgan durumdayız, çok kolay goller yiyoruz. Fırsatlar yaratmaya çalıştık. Oyuncularımızın iyi yanlarına bakmayı tercih ediyorum ve kimseyi suçlamıyorum. Kurtulmak için üç puana ihtiyacımız var, ancak bu kadar kırılgan durumdayken bu kolay değil. Bir sonraki maçtan itibaren bir dönüm noktası yaratmamız gerekiyor. Buna inanıyorum, hedefimiz bu.”

GELECEK – “Kendimizi sorguluyoruz. Uzun bir süre sonuç alamazsak, farklı durumlar deneriz. Analiz biraz daha derin olmalı: az gol atmaktan ziyade, gol yemekte biraz kırılganız. Bugün, ilk pozisyonda gol yedik: bu bir gerçek, durumu çözmek bize kalmış. Bu, üzüntü veya depresyon ekleyerek değil, kurtuluşun üç puanda olduğunu bilenlerin coşkusuyla çözülür. Her şey hala kazanılabilir.”