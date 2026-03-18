Cremonese'de Fiorentina'ya karşı alınan mağlubiyet, Davide Nicola'nın görevden alınması için belirleyici oldu: Kulübün bu kararı, takımın 15 maçtır galibiyet alamadığı zorlu bir dönemin sonunda geldi; son galibiyet 7 Aralık'ta Lecce karşısında alınmıştı. Bu nedenle kulüp, Serie B'ye düşmeyi önlemek için bir dönüşümün gerekli olduğunu değerlendirdi ve takıma yeni bir soluk getirmek için, geçen sezon Lecce'nin Serie A'daki son deneyiminden sonra bir süredir teknik direktörlük yapmayan Marco Giampaolo seçildi.
Cremonese neden Giampaolo'yu seçti: Yeni taktik düzeni ve küme düşme hattındaki sıralaması
GIAMPAOLO ALLA CREMONESE, NEDENLER
Giampaolo, Cremonese ile 30 Haziran 2026 tarihine kadar geçerli bir sözleşme imzaladı; takımın küme düşmemesi halinde sözleşme bir sezon daha otomatik olarak uzatılacak. Saatler süren değerlendirmeler ve birçok profili detaylı olarak inceledikten sonra, kulüp, teknik direktörün bu ligdeki tecrübesi nedeniyle Giampaolo'yu tercih etti. Giampaolo, yaklaşık yirmi yıl Serie A'da teknik direktörlük yaptı. Kulübün amacı, tüm takımın zihinsel bir dönüşüm geçirmesini sağlayarak, sezonun son düzlüğünde yeniden coşku kazanmasını sağlamaktır. Ayrıca, Giampaolo'nun Kasım 2014 ile Mayıs 2015 arasında Serie C'de Cremonese'de çalışmış olması nedeniyle ortamı iyi tanıması da tercih edilme nedenlerinden biri oldu.
CREMONESE'NİN PUAN DURUMU
Giampaolo'nun Serie A'ya dönüşü 21 Mart Cumartesi günü gerçekleşecek; Cremonese, saat 15:00'te Parma ile karşılaşarak üst üste beşinci mağlubiyetini önlemeye çalışacak. Sezonun bitmesine dokuz hafta kala, gri-kırmızılı takım ligde sondan üçüncü sırada yer alıyor; küme düşme hattının 3 puan gerisinde ve 44 gol yiyerek ligin en kötü dördüncü savunmasına sahip (sadece Verona, Pisa ve Torino daha fazla gol yedi). Taktiğe dikkat: Geçen yıl Giampaolo, 4-3-3 ve 4-2-3-1 dizilişlerini dönüşümlü olarak kullanarak Lecce'yi küme düşmekten kurtardı; geçmişte ise teknik direktörün en çok kullandığı taktik 4-3-1-2 idi.