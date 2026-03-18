Cremonese neden Giampaolo'yu seçti: Yeni taktik düzeni ve küme düşme hattındaki sıralaması

Giampaolo, Cremonese ile 30 Haziran 2026 tarihine kadar geçerli bir sözleşme imzaladı; takımın küme düşmemesi halinde sözleşme bir sezon daha otomatik olarak uzatılacak. Saatler süren değerlendirmeler ve birçok profili detaylı olarak inceledikten sonra, kulüp, teknik direktörün bu ligdeki tecrübesi nedeniyle Giampaolo'yu tercih etti. Giampaolo, yaklaşık yirmi yıl Serie A'da teknik direktörlük yaptı. Kulübün amacı, tüm takımın zihinsel bir dönüşüm geçirmesini sağlayarak, sezonun son düzlüğünde yeniden coşku kazanmasını sağlamaktır. Ayrıca, Giampaolo'nun Kasım 2014 ile Mayıs 2015 arasında Serie C'de Cremonese'de çalışmış olması nedeniyle ortamı iyi tanıması da tercih edilme nedenlerinden biri oldu.



