Cremonese, bu öğleden sonra yeni teknik direktörü Marco Giampaolo'yu tanıttı. Grigiorossi'nin teknik direktörlüğünde Davide Nicola'nın yerini alan Giampaolo, şu açıklamalarda bulundu:
Çeviri:
Cremonese, Giampaolo kendini tanıttı: "Zamanı satın alamam ama hiçbir şey imkansız değildir. Gigi Simoni'yi örnek almaya çalışacağım"
Yedek Kulübesine Varış
"Öncelikle, on iki yıl önce bana bir fırsat sunarak yeniden doğuşuma vesile olan Cavaliere Arvedi'ye teşekkür etmek istiyorum. Tanıdığım bir ortama, o zamanlar çalışma koşullarının olağanüstü olduğu ve bugün de öyle olmaya devam eden, daha da gelişmiş bir spor merkezine geri dönüyorum. Buraya büyük bir coşku, istek ve tutkuyla geliyorum; tüm bunlar işimin itici gücü ve bu mesleğin yakıtıdır. Satın alamayacağım tek şey zamandır, ancak hedefimize ulaşmak için mümkün olan her şeyi ve imkansızı bile yapacağız: bu tam bir daldırma deneyimi, buraya çalışmak için geldik ve bunu büyük bir tutkuyla yapacağız."
GIGI SIMONI İLE KARŞILAŞTIRMA
"Futbolcularla konuşurken her zaman kimliğin, bir kulübe aidiyet duymanın ve bir kulübün tarihinin verebileceği motivasyonun öneminden bahsederim. Cremonese’nin neredeyse 125 yıllık bir geçmişi var; bu yüzden bu formayı giymek bir sorumluluk üstlenmek anlamına geliyor. Oynadığınız takımı en iyi şekilde temsil etmeli, bayrağı yüksekte tutmalısınız: oyuncuların düşünmesi gereken budur ve bunun için her zaman %100'ünü vermesi gerekir, hatalar yapılsa bile. Gigi Simoni bu hedefe yıllar önce ulaşmayı başardı ve biz de bunu başarmak için mümkün olanı ve imkansızı yapmalıyız. Ona çok bağlıyım ve bugün bile oğluyla görüşüyorum."
CREMONESE İLE GEÇİRDİĞİM İLK GÜNLER
"Zaman çok kısıtlı; dünkü antrenman yük yönetimi üzerineydi, ardından bugünkü seansım vardı ve yarınki de olacak. İki-üç kavram üzerinde iyi çalışmam gerekecek; oyunculara bilgi vermek çok önemli, ancak temel unsurları gözden kaçırmamak da şart. Geri kalanı, daha önce bahsettiğim bağlılıkla oyuncuların üstleneceği bir şey: her zaman on bir karşı on bir oynanır, ama geri kalanı ruh ve motivasyondur. Asla pes etmeyen ve her zaman maçları oynayan bir takım istiyorum, aksi takdirde iki kez kaybedilir: sonuç açısından ve oynamaya çalışmamış olmak açısından. Bir şeyi değiştirmem gerekirse, bunu oyuncularımın özelliklerine saygı göstererek yapmam gerekecek."
ZOR DÖNEMLERLE NASIL BAŞA ÇIKILIR
"Fiziksel durum her zaman zihinsel duruma bağlıdır. Zihin ağırlaşırsa bacaklar da ağırlaşır ve rakiplerimizin gerisinde kalırız. Zihinsel açıdan takım, önerilerime karşı istekli davrandı, ancak sonuç alamadığı bir dizi maçı geride bırakıyor ve bu da kendilerine güvenlerini sarsıyor. Oyunculardan maçları oynamalarını ve cesaretli olmalarını istedim: Hata yapmaları umurumda değil."
SORUNLAR
"Bu ortamda yaşayanlar için tüm dikkatin Cremonese'ye odaklandığını anlıyorum, ama ben otuz hafta boyunca evimdeydim ve tüm ligi izledim. Cremo'nun yaşadığı sorunlar diğer tüm takımların da sorunu; tabii ki zaman aleyhimize işliyor, bu yüzden hemen biraz şansın bizim tarafımızda olması gerekiyor. Ancak fikstür size bir şans veriyorsa bunu değerlendirmelisiniz ve futbolda her şey olabilir: olumlu düşünmeli ve işleri yapmak için doğru cesarete sahip olmalısınız, çünkü durumlar değişebilir. Son dönemdeki gidişatın güveni sarsmış olduğunu anlıyorum, ancak futbolun sürprizler barındırdığını bilerek kendi içimizde anahtarı bulmamız gerekiyor. Serie A'da kolay maç yoktur ve herkes taktiksel olarak hazırlıklıdır, ancak imkansız gibi görünen maçlar bile kazanılabilir. Cremo'nun sorunları diğer takımlarda da var, sonuna kadar mücadele edenlere hayatı zorlaştırmalı ve özgüvenimizi ve inancımızı yeniden kazanmak için kendimizle yarışmalıyız. Hiçbir şey kaybedilmedi, mücadele edeceğiz ve savaşacağız."
DEĞİŞİKLİKLER
"Yeni bir teknik direktör geldiğinde oyuncuların dikkat seviyesi yükselir: bu, ikincisinin birincisinden daha iyi olduğu anlamına gelmez, ancak muhtemelen yeni teknik direktörün ne anlatmaya çalıştığını anlamaya yönelik merak, bir itici güç olabilir. Ancak olumsuz bir duruma nasıl tepki verileceğini anlamak gerekir; değişiklikler yapılabilir, ancak oyuncunun dayanıklılığı da gereklidir. Başlangıçta bu takım puan toplayabileceğini ve iyi maçlar çıkarabileceğini gösterdi, yani potansiyel var. Futbolcular sorun üzerinde takılıp kalmamalı, aksi takdirde bunu peşlerinde sürüklerler: tekrar hata yapma cesareti gerekir, ama bilinçli olarak, çünkü kişilikleri var. Bu, yedi-sekiz oyuncuya bireysel olarak da verdiğim bir tavsiye. Elbette huzurlu olmadığınızda her şey daha ağır gelir, ama bunu aşacak güce sahip olmalısınız. Orada kalırsanız kaybeden olursunuz."