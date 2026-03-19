Cremonese, Giampaolo kendini tanıttı: "Zamanı satın alamam ama hiçbir şey imkansız değildir. Gigi Simoni'yi örnek almaya çalışacağım"

"Bu ortamda yaşayanlar için tüm dikkatin Cremonese'ye odaklandığını anlıyorum, ama ben otuz hafta boyunca evimdeydim ve tüm ligi izledim. Cremo'nun yaşadığı sorunlar diğer tüm takımların da sorunu; tabii ki zaman aleyhimize işliyor, bu yüzden hemen biraz şansın bizim tarafımızda olması gerekiyor. Ancak fikstür size bir şans veriyorsa bunu değerlendirmelisiniz ve futbolda her şey olabilir: olumlu düşünmeli ve işleri yapmak için doğru cesarete sahip olmalısınız, çünkü durumlar değişebilir. Son dönemdeki gidişatın güveni sarsmış olduğunu anlıyorum, ancak futbolun sürprizler barındırdığını bilerek kendi içimizde anahtarı bulmamız gerekiyor. Serie A'da kolay maç yoktur ve herkes taktiksel olarak hazırlıklıdır, ancak imkansız gibi görünen maçlar bile kazanılabilir. Cremo'nun sorunları diğer takımlarda da var, sonuna kadar mücadele edenlere hayatı zorlaştırmalı ve özgüvenimizi ve inancımızı yeniden kazanmak için kendimizle yarışmalıyız. Hiçbir şey kaybedilmedi, mücadele edeceğiz ve savaşacağız."