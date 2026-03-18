Cremonese, Giampaolo ile teknik direktörlük konusunda anlaşmaya vardı: sözleşme süresiyle ilgili yeni gelişmeler

Sky Sport'un haberine göre, Giampaolo'nun yeni teknik direktör olarak atanmasından önce son ayrıntılar netleşiyor: Bir buçuk yıllık sözleşme için sözlü anlaşma sağlandı. Yani bu, birkaç haftalık bir anlaşma değil; takım küme düşse bile 2027 yılının sonuna kadar birlikte çalışılacak. Şu anda, Nicola'nın görevden alınması ve halefinin göreve başlaması konusunda iki resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.