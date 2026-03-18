Cremonese tedbir almaya çalışıyor: Ligin bitimine 9 hafta kala, Lecce'nin bulunduğu dördüncü sıradan 3 puan geride. Davide Nicola'nın macerası artık sona ermiş gibi görünüyor; son saatlerde, onun yerine geçip ikinci yarıda sadece 2 puan toplayabilen ve krizde olan "Grigiorossi"yi kurtarmaya çalışacak isim olarak Marco Giampaolo'nun adı gündeme geldi.
Getty Images Sport
Çeviri:
Cremonese, Giampaolo ile teknik direktörlük konusunda anlaşmaya vardı: sözleşme süresiyle ilgili yeni gelişmeler
ANLAŞMANIN SÜRESİSky Sport'un haberine göre, Giampaolo'nun yeni teknik direktör olarak atanmasından önce son ayrıntılar netleşiyor: Bir buçuk yıllık sözleşme için sözlü anlaşma sağlandı. Yani bu, birkaç haftalık bir anlaşma değil; takım küme düşse bile 2027 yılının sonuna kadar birlikte çalışılacak. Şu anda, Nicola'nın görevden alınması ve halefinin göreve başlaması konusunda iki resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.
GIAMPAOLO'NUN SON DENEYİMİ
Giampaolo, 2024/25 sezonunda Lecce ile ligde kalmayı başardı; üstelik son haftada Lazio'nun sahasında Coulibaly'nin golüyle 1-0'lık çok önemli bir galibiyet alarak, Di Francesco'nun çalıştırdığı Venezia'nın küme düşmesine neden oldu. Bugün tam da Lecce'yi çalıştıran Di Francesco ile Serie A'da kalma mücadelesine girecek.
Reklam