Cremona'daki Zini Stadyumu'nda, ligde kalma mücadelesinin adeta bir baraj maçı oynanacak. Nicola'nın Cremonese'si, aylar süren tam bir kriz döneminin ardından bu ligde hâlâ söz sahibi olabileceğini kanıtlamak zorunda. Paolo Vanoli'nin Fiorentina'sı ise, aylarca küme düşme korkusuyla yaşadıktan sonra biraz nefes alabilmeyi umuyor.
Cremonese-Fiorentina: Nereden izlenir, TV kanalı, canlı yayın, ilk 11'ler
CREMONESE-FIORENTINA: TV KANALI VE CANLI YAYINMaç: Cremonese - Fiorentina
Tarih: 16 Mart 2026 Pazartesi
Saat: 20.45 TV
kanalı: DAZN
Canlı yayın: DAZN
CREMONESE-FIORENTINA MAÇINDA MUHTEMEL KADROLAR
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Folino, Luperto; Barbieri, Vandeputte, Thorsby, Maleh, Zerbin; Bonazzoli, Djuric. Teknik Direktör: Nicola
FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens; Mandragora, Fagioli, Brescianini; Parisi, Kean, Gudmundsson. Teknik Direktör: Vanoli
KADROLARLA İLGİLİ SON GELİŞMELER
Nicola, cezalı olan Pezzella'dan yoksun kalacak. Zini Stadyumu'nda Fiorentina'ya karşı sahaya çıkacak kadroda ise herhangi bir belirsizlik yok. Forvette Djuric ile Bonazzoli arasında kimin tercih edileceği ise henüz belli değil. Orta sahada Thorsby'nin yeri değişmeyecek; yanında Vandeputte ve eski Fiorentina oyuncusu Maleh yer alacak.
Fiorentina'ya gelince, her şey Moise Kean'ın etrafında dönüyor. Viola'nın forveti iyileşmeyi başarabilirse iyi, aksi takdirde Roberto Piccoli hazır bekliyor. Fabiano Parisi'nin sahadaki pozisyonu da belirsiz. Son maçlarda pek parlak olmayan Harrison'ın yerine kanat forveti olarak oynayabilir. Fagioli ve Gudmundsson ilk 11'e geri dönüyor.
CREMONESE-FIORENTINA MAÇINI TELEVİZYONDA NEREDEN İZLEYEBİLİRSİNİZ?
Cremonese ile Fiorentina arasındaki maç DAZN'de canlı olarak yayınlanacak ve akıllı TV'ler ile Fire Stick, Chromecast, TIMVISION Box ve oyun konsolları gibi cihazlar üzerinden izlenebilecek. Hem DAZN hem de Sky aboneliği olan kullanıcılar, "Zona DAZN" seçeneğini etkinleştirerek maçı DAZN 2'de ve Sky'ın 215. kanalında izleme imkânına sahip olacaklar.
CREMONESE-FIORENTINA CANLI YAYINDAZN'de canlı yayınlanacak olan maç, resmi uygulama aracılığıyla akıllı telefon ve tabletlerden de izlenebilecek; ayrıca platformun web sitesine bağlanarak PC ve dizüstü bilgisayarlardan da izlenebilecek.
SPIKER VE İKİNCİ SES
Cremonese-Fiorentina maçını Giustiniani-Giaccherini ikilisi anlatacak.