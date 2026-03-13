Cremonese-Fiorentina: Nereden izlenir, TV kanalı, canlı yayın, ilk 11'ler

Nicola, cezalı olan Pezzella'dan yoksun kalacak. Zini Stadyumu'nda Fiorentina'ya karşı sahaya çıkacak kadroda ise herhangi bir belirsizlik yok. Forvette Djuric ile Bonazzoli arasında kimin tercih edileceği ise henüz belli değil. Orta sahada Thorsby'nin yeri değişmeyecek; yanında Vandeputte ve eski Fiorentina oyuncusu Maleh yer alacak.

Fiorentina'ya gelince, her şey Moise Kean'ın etrafında dönüyor. Viola'nın forveti iyileşmeyi başarabilirse iyi, aksi takdirde Roberto Piccoli hazır bekliyor. Fabiano Parisi'nin sahadaki pozisyonu da belirsiz. Son maçlarda pek parlak olmayan Harrison'ın yerine kanat forveti olarak oynayabilir. Fagioli ve Gudmundsson ilk 11'e geri dönüyor.