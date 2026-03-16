AUDERO 4,5: Fiorentina oyuncularının hedef tahtası haline gelen kaleci, tamamen kafası karışmış durumda. Parisi karşısında çok büyük bir risk aldı.

LUPERTO 5,5: Cremonese'yi ayakta tutmaya çalışan tek kişi. Ancak takım arkadaşları artık pes etmiş görünüyor. İrade olmadığında, tecrübe de bir anlam ifade etmez.

CECCHERINI 5,5: Piccoli ile mücadele etmeye çalışıyor ve onu sıkı markaj altına alması gerektiğinde hatalar yapıyor. Ancak 2-0'ı getiren çapraz pasında uykuya dalıyor. Okereke'ye asist yapan hücumdaki girişimi güzeldi. (80'den itibaren TERRACCIANO SV)

FOLINO 5: Gidiş maçında felaketti, bu akşam da durum pek değişmedi. O tarafta hem Gosens hem de Brescianini istediklerini yapıyorlar.

FLORIANO 4,5: Parisi tarafından ezildi, topu hiç göremedi. Unutulacak bir günde çok fazla hata yaptı. Bu Parisi'yi durdurmak zordu, ama Nicola'nın bek oyuncusu da kendi payına düşeni yaptı. (69'dan itibaren ZERBIN: bir başka hücum değişikliği. Fiorentina bundan yararlandı ve maçı bitirdi).

THORSBY 6: Kötü bir gece, ama orta sahada kontrolü ele geçirmeye çalışıyor. En son pes eden, bu felaket halindeki Cremonese'yi sırtına alan ilk kişi. (45'ten itibaren OKEREKE 7: Birkaç hafta öncesine kadar planların dışında kalmıştı, şimdi Cremona'nın umut ışığını canlı tutuyor. Kolay ama önemli bir gol).

BONDO 5: Korku ve endişe oyununu yönlendiriyor. Hiç dikey pas yapmıyor ve Zini stadyumu gürültüyle inliyor. Cremonese'nin zorluklarını mükemmel bir şekilde yansıtan bir oyuncu. (45'den itibaren GRASSI 6: Daha az kas gücü, daha fazla kalite. Cremonese'nin statik orta sahası için farklı bir soluk).

MALEH 4,5: çok, çok fazla faul. Kalite arayışındaki bir orta sahada, eski Fiorentina oyuncusu pek de ideal bir seçim değil. (62'den itibaren VANDEPUTTE 5,5: hücum için oyuna girdi ve kısa süre sonra Fiorentina dördüncü golü attı. Etkili olamadı).

BARBIERI 5: Kalite katan az sayıdaki oyunculardan biri, ancak çölde oynuyor. Robin Gosens gibi deneyimli bir oyuncuya karşı hiçbir şey yapamıyor.

DJURIC 6: Ondan daha ne isteyebiliriz? Takımı yukarı taşımaya çalışıyor ve tüm hatlara yardım ediyor, birkaç kez golü az farkla kaçırıyor. Kurtulma umudunun az da olsa kalması, kesinlikle bu Bosnalı devin elinde.

BONAZZOLI 5,5: İlk dakikalarda harika bir golü kıl payı kaçırdı, sonra ortadan kayboldu. İkinci yarıda bambaşka bir oyuncu oldu ve kalitesiyle Fiorentina savunmasını tedirgin etti. Ama bu yeterli olmadı.

NICOLA 4,5: Takımı paramparça ve koltuğu sallanıyor. Şimdi değişiklik yapmak mantıklı mı? Nicola'nın bu oyuncuları yeniden canlandırabileceğini kanıtlaması gerekecek, çünkü şu anda her açıdan karanlık bir dönem yaşanıyor.