Fiorentina'nın Cremonese'ye karşı aldığı dört gol, kurtuluş kokuyor. Vanoli'nin takımı sıralamada yükseldi ve küme düşme bölgesinden biraz uzaklaşarak rahat bir nefes aldı. Davide Nicola'nın takımı için ise karanlık bir gece oldu. Kovulma tehlikesi mi var?
Cremonese-Fiorentina, CM'nin oyuncu değerlendirmeleri: Parisi muhteşemdi, Dodô olağanüstüydü. Audero çaresizdi, Djuric elinden geleni yaptı
Cremonese
AUDERO 4,5: Fiorentina oyuncularının hedef tahtası haline gelen kaleci, tamamen kafası karışmış durumda. Parisi karşısında çok büyük bir risk aldı.
LUPERTO 5,5: Cremonese'yi ayakta tutmaya çalışan tek kişi. Ancak takım arkadaşları artık pes etmiş görünüyor. İrade olmadığında, tecrübe de bir anlam ifade etmez.
CECCHERINI 5,5: Piccoli ile mücadele etmeye çalışıyor ve onu sıkı markaj altına alması gerektiğinde hatalar yapıyor. Ancak 2-0'ı getiren çapraz pasında uykuya dalıyor. Okereke'ye asist yapan hücumdaki girişimi güzeldi. (80'den itibaren TERRACCIANO SV)
FOLINO 5: Gidiş maçında felaketti, bu akşam da durum pek değişmedi. O tarafta hem Gosens hem de Brescianini istediklerini yapıyorlar.
FLORIANO 4,5: Parisi tarafından ezildi, topu hiç göremedi. Unutulacak bir günde çok fazla hata yaptı. Bu Parisi'yi durdurmak zordu, ama Nicola'nın bek oyuncusu da kendi payına düşeni yaptı. (69'dan itibaren ZERBIN: bir başka hücum değişikliği. Fiorentina bundan yararlandı ve maçı bitirdi).
THORSBY 6: Kötü bir gece, ama orta sahada kontrolü ele geçirmeye çalışıyor. En son pes eden, bu felaket halindeki Cremonese'yi sırtına alan ilk kişi. (45'ten itibaren OKEREKE 7: Birkaç hafta öncesine kadar planların dışında kalmıştı, şimdi Cremona'nın umut ışığını canlı tutuyor. Kolay ama önemli bir gol).
BONDO 5: Korku ve endişe oyununu yönlendiriyor. Hiç dikey pas yapmıyor ve Zini stadyumu gürültüyle inliyor. Cremonese'nin zorluklarını mükemmel bir şekilde yansıtan bir oyuncu. (45'den itibaren GRASSI 6: Daha az kas gücü, daha fazla kalite. Cremonese'nin statik orta sahası için farklı bir soluk).
MALEH 4,5: çok, çok fazla faul. Kalite arayışındaki bir orta sahada, eski Fiorentina oyuncusu pek de ideal bir seçim değil. (62'den itibaren VANDEPUTTE 5,5: hücum için oyuna girdi ve kısa süre sonra Fiorentina dördüncü golü attı. Etkili olamadı).
BARBIERI 5: Kalite katan az sayıdaki oyunculardan biri, ancak çölde oynuyor. Robin Gosens gibi deneyimli bir oyuncuya karşı hiçbir şey yapamıyor.
DJURIC 6: Ondan daha ne isteyebiliriz? Takımı yukarı taşımaya çalışıyor ve tüm hatlara yardım ediyor, birkaç kez golü az farkla kaçırıyor. Kurtulma umudunun az da olsa kalması, kesinlikle bu Bosnalı devin elinde.
BONAZZOLI 5,5: İlk dakikalarda harika bir golü kıl payı kaçırdı, sonra ortadan kayboldu. İkinci yarıda bambaşka bir oyuncu oldu ve kalitesiyle Fiorentina savunmasını tedirgin etti. Ama bu yeterli olmadı.
NICOLA 4,5: Takımı paramparça ve koltuğu sallanıyor. Şimdi değişiklik yapmak mantıklı mı? Nicola'nın bu oyuncuları yeniden canlandırabileceğini kanıtlaması gerekecek, çünkü şu anda her açıdan karanlık bir dönem yaşanıyor.
FIORENTINA
DE GEA 6,5: Bonazzoli'ye karşı harika bir müdahale. Fiorentina'nın galibiyetinde onun eldivenlerinin de payı var. Nihayet.
DODO 7,5: Cremona'da samba dansı. Brezilyalı oyuncunun üç Cremonese oyuncusunu geçip Audero'yu ustaca yenen şampiyonluk golü. İşte gerçek Dodô: şimdiye kadar neredeydi?
PONGRACIC 6: Mükemmel bir ilk yarıdan sonra, ikinci yarıda Cremonese'nin baskısı altında kaldı. Hırvat oyuncu, birkaç hataya rağmen konsantrasyonunu korudu.
RANIERI 6,5: Djuric'i durdurmak kolay değil, ancak eski Fiorentina kaptanı bunu hiç korkmadan yapıyor. "Geçemezsiniz!" diye bağırıyor sanki kramponları Zini sahasında. Bu savunmanın garantisi. (88'den itibaren FABBIAN SV)
GOSENS 6,5: Gerçek Gosens'in parıltıları. Final havası taşıyan bir maçta, Alman oyuncunun kişiliği eksik olamazdı. Hiç hata yapmadı ve fiziksel olarak iyi durumda olduğunu gösterdi. Robin bu Fiorentina'ya ne kadar da eksik kalmıştı. (80'den itibaren RUGANI SV)
MANDRAGORA 6,5: Topu iyi işliyor, oyunu kuruyor ve her zaman dikey oynuyor. Viola orta saha oyuncusu için büyük kişilik gösteren bir maç. (75'nden itibaren NDOUR 6: İhtiyaç anında kas gücü)
FAGIOLI 6,5: Geçmişiyle yüzleşerek bugünü ele geçirdi. Fiorentina topu ona emanet etti ve o da bir anne tavuğun civcivlerine yaptığı gibi topu özenle korudu. Gol çizgisinde mucizevi bir kurtarış yaptı. Her açıdan kaliteli bir oyuncu.
BRESCIANINI 6: Oyuna iyi girdi ve sürekli tehlikeli pozisyonlar yarattı. Yine de çok, ama çok daha fazlasını yapabileceği hissi var. Bu akşamki performansı bir başlangıç mı?
PARISI 7,5: Fabiano Parisi, bir sabah kabuslu rüyalardan uyanınca, yatağında bir... kanat oyuncusuna dönüşmüş olduğunu gördü. Eski Empoli oyuncusu, Kafka'nın bir romanının ideal kahramanı. Utangaç bir bekten hücum kanadına: yeniden doğmuş bir oyuncu. (80'den itibaren FAZZINI SV)
PICCOLI 7: “Demek sağlıklısın” derdi Checco Zalone. Gerçek bir forvetin hareketleri ve neredeyse 27 milyonluk bir gol. Belki de tünelin sonunda ışık görünmeye başlıyor.
GUDMUNDSSON 6,5: İzlandalı oyuncunun maçtaki performansı Rakow maçındakiyle aynıydı: ısrarcı ve sonra, aniden, şampiyonun kıvılcımı. Yine de Fiorentina'nın 10 numarası olmak isteyen biri için bu hala çok az. (75'den itibaren HARRISON SV).
VANOLI 7: Parisi'yi sağ kanatta oynatma fikri onundu ve şimdi tüm övgüyü hak ediyor. Bazı zor anlar yaşasa da, bu Fiorentina küme düşme potasından kurtulmayı başardı. Şimdi onu mümkün olduğunca potanın dışında tutmak onun görevi olacak.