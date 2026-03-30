Craig Bellamy, Dünya Kupası play-off maçındaki yenilginin ardından Celtic ile ilgili söylentilerin artmasıyla Galler'deki geleceği hakkında konuştu
Uluslararası sahnede yaşanan hayal kırıklığı
Geçen haftaki yenilgi, özellikle Celtic’in geçici teknik direktör Martin O’Neill’in yerine kalıcı bir halef arayışını sürdürdüğü bir ortamda, Bellamy’nin bir sonraki adımına dair hemen soruların gündeme gelmesine neden oldu. Bellamy, yenilginin acısının çok büyük olduğunu kabul etse de, Galler milli takımındaki mevcut pozisyonu hakkında düşünceli bir tavır sergiledi ve son dönemdeki bu beklenmedik mağlubiyete rağmen görevinden ayrılmak istemediğini ima etti. Bellamy, 2024 yılında milli takımın başına geçti ve görevde olduğu 17 maçta takımı sekiz galibiyet ve dört beraberliğe taşıdı.
Bellamy gelecek planları hakkında konuştu
Mağlubiyetin ardından konuşan Bellamy, son iki haftanın duygusal yükü konusunda samimi bir tavır sergiledi. "Hedefinize ulaşamadığınızda her zaman zor olur," dedi. "Önümüzdeki hafta boş geçecek çünkü Salt Lake City'ye gitmeyi çok dört gözle bekliyordum ve içtenlikle bunun gerçekleşeceğine inanıyordum. Bu yüzden yaşadığım hayal kırıklığı aslında beklediğimden daha büyüktü. Ama yeniden odaklanmak ve tekrar denemek için gereken enerjiyi toplamak... Bu enerji kesinlikle hâlâ içimde var."
Gallerli oyuncu, hayal kırıklığına rağmen milli takımdaki görevine olan tutkusunu dile getirmeye devam etti. "Bunu gerçekten çok seviyorum. Bunu gerçekten çok seviyorum. Muhtemelen daha sonra da konuşuruz çünkü şu anda aklım tamamen Kuzey İrlanda'ya odaklanmış durumda. Ama evet, bu dünyadaki en iyi görev," diye ekledi.
Keltler hakkındaki spekülasyonlara yanıt vermek
Glasgow'a geri döneceğine dair artan söylentiler konusunda daha fazla sorguya çekildiğinde Bellamy, biraz belirsiz bir tavır sergilese de ülkesine olan sevgisini yineledi. "Burası en iyisi. Burası en iyisi," dedi. "Hiçbir şey bu [iş]le kıyaslanamaz. Öyleyse neden bunu bırakmak isteyeyim ki?"
Ancak, uzun vadede kalacağına dair kesin bir söz vermekten kaçındı ve potansiyel taliplere kapıyı biraz aralık bıraktı. "Hayır. Ama aynı zamanda, [bunu konuşmak için] doğru zaman mı? Bilmiyorum. Daha ne söyleyebilirim bilmiyorum. Bu çok güçlü bir duygu. Bunu yapmaktan gerçekten keyif alıyorum," diye konuştu Bellamy.
Parkhead'deki teknik direktörlük koltuğu için rekabet
Bellamy, Celtic teknik direktörlüğü için bahis piyasalarında diğer önde gelen adayların önüne geçerek favori adaylar arasında öne çıktı. Lennoxtown'daki yönetim kurulu, O'Neill'in geçici görev süresinin ardından gelecek sezon için planlarını somutlaştırmaya çalışırken, Bellamy şu anda Robbie Keane ve Roberto Martinez gibi isimlerle rekabet halinde.
Ancak bu arada, o da play-off finaline kalmayı başaramayan Kuzey İrlanda ile oynanacak dostluk maçında Galler'i yönetecek.