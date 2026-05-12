Al-Nassr'dan Cristiano Ronaldo, Suudi Pro Ligi'ndeki ilk şampiyonluğunu hâlâ beklemek zorunda. Takımı, Al-Hilal ile oynadığı zirve mücadelesinde şampiyonluğu erken garantileme fırsatını kaçırdı.
AFP
Çeviri:
CR7, Suudi Arabistan'daki ilk şampiyonluğunu beklemek zorunda kaldı! Al-Nassr, şampiyonluğu erken garantileme fırsatını kaçırdı
Bunun nedeni, uzatma süresinin sekizinci dakikasında Al-Nassr kalecisi Bento'nun kendi kalesine attığı gol oldu; ancak lig lideri, bu golle en yakın rakibine karşı 1-1'den öteye geçemedi.
Eski Leipzig oyuncusu Mohamed Simakan, ilk yarıda Kingsley Coman'ın köşe vuruşunun ardından Al-Nassr'ı Riyad'daki şehir rakibine karşı öne geçirmişti.
CR7 kanepede şampiyon olacak mı?
Al-Hilal’in önünde iki maç kalırken puan farkı tam olarak altı puan; Al-Nassr ise bir maç daha fazla oynamış durumda.
Böylece Ronaldo önümüzdeki Cumartesi kanepede sevinç çığlıkları atabilir, çünkü Al-Hilal o gün NEOM SC'yi ağırlayacak ve kazanmak zorunda. CR7'nin takımı ise sezonun son maçında Damac FC ile karşılaşacak.