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Alvino Hanafi
Çeviri:

CR7 çılgın! Gülümseyen Odegaard, idolü Ronaldo'yla yeniden buluşmadan önce komşuları Danimarka'yı uyardı

Norveç
M. Oedegaard
Norveç - Danimarka
Danimarka
UEFA Nations League A
Norveç - Portekiz
Portekiz

Norveç kaptanı Martin Odegaard, perşembe günü Ullevaal Stadion'da Danimarka ile oynanacak UEFA Uluslar Ligi derbisi öncesinde basının karşısına çıktı. Arsenal'ın orta saha oyuncusu, takımının duygusal Dünya Kupası serüvenini değerlendirirken eski Real Madrid takım arkadaşı Cristiano Ronaldo ile yeniden bir araya gelecek olmaktan duyduğu heyecanı da dile getirdi.

  • Ödegaard, özgüven dolu Norveç'i Danimarka karşılaşmasına taşıyor

    Norveç kaptanı Martin Odegaard, perşembe akşamı Danimarka'ya karşı oynanacak UEFA Uluslar Ligi 4. Grup açılış maçı öncesinde teknik direktör Stale Solbakken ile birlikte basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bu karşılaşma, Norveç'in Kuzey Amerika'daki tarihi Dünya Kupası çeyrek final serüveninin ardından Ullevaal Stadion'a dönüşüne sahne olacak.

    Sakatlıklarla kesintiye uğrayan bir yılı geride bırakmasına rağmen Arsenal'in orta saha oyuncusu, fiziksel olarak yeniden en üst seviyede olduğunu doğruladı.

    Odegaard, A Ligi'ne girerken kadronun taktiksel gelişimini ve özgüvenini en büyük artılar olarak öne çıkardı.

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  • Real Madrid CF v Getafe CF - La LigaGetty Images Sport

    Arsenal yıldızı, eski takım arkadaşı Cristiano Ronaldo’ya övgüde bulundu

    Norveç'in Portekiz'e karşı oynayacağı yaklaşan çifte maç öncesinde Odegaard, Cristiano Ronaldo ile kişisel bağını değerlendirdi. Yıllar önce Real Madrid'deki ilk maçına Portekizli süper yıldızın yerine oyuna girerek çıkan Norveçli orta saha, onun kariyerine duyduğu büyük hayranlığı dile getirdi.

    Odegaard, uluslararası arenada kendisini Ronaldo'ya karşı test etmenin özel bir dönüm noktası olmaya devam ettiğini vurguladı.

    Odegaard, "Kariyeri hakkında ne düşünüyorum? Bence burada herkes bunun kesinlikle çılgınca olduğu konusunda hemfikirdir" dedi. "Ondan çok şey öğrendim."

  • Kaptan, İskandinav kapışması öncesi rekabeti kızıştırdı

    Perşembe günkü derbiye dikkatini çeviren Odegaard, bölgesel rakipler Danimarka ve İsveç ile karşılaşmanın önemini vurguladı. Komşu ülkeleri yenmenin Norveçli taraftarlar için hâlâ büyük önem taşıdığını söyleyen oyuncu, tamamen dolu Ullevaal'da agresif bir yaklaşım sergileyeceklerinin sözünü verdi.

    Orta saha oyuncusu, Norveç'in önceki karşılaşmalara kıyasla çok daha fazla taktiksel güvenliğe sahip olduğuna dikkat çekti.

    Odegaard, "Orada bir rekabet olmalı ve bence var da. Komşularınızı yenmek her zaman önemlidir" dedi. "Şimdi çok daha fazla güvenliğimiz ve özgüvenimiz var. Ayrıca en iyi takımlar arasında yer aldığımızı da gösterdik."

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    Odegaard, duygusal Dünya Kupası vedasını ve ulusal birliği hatırladı

    Odegaard, Norveç'in Dünya Kupası çeyrek finalinde İngiltere'ye elenmesinin ardından yaşanan duygusal süreci anlattı ve eşi Helene Spilling'in tribünde gözyaşlarına boğulduğunu hatırladı. Kaptan, milli takımın turnuva boyunca tüm ülkeyi nasıl bir araya getirdiğiyle büyük gurur duyduğunu ifade etti.

    Norveç, Danimarka, Portekiz ve Galler'e karşı maçların yer aldığı yoğun bir Uluslar Ligi dönemine giriyor.

    Odegaard, “Norveç halkının coşkusunu görmek ‘kesinlikle çılgıncaydı’” dedi. “Bunu duygusal buldum. Orada olan herkes bunu hissetti ve elendiğimizde birçok kişi bu duyguları yaşadı. Tüm ülke takımımıza ait olma duygusunu hissetti.”

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