Perşembe günkü derbiye dikkatini çeviren Odegaard, bölgesel rakipler Danimarka ve İsveç ile karşılaşmanın önemini vurguladı. Komşu ülkeleri yenmenin Norveçli taraftarlar için hâlâ büyük önem taşıdığını söyleyen oyuncu, tamamen dolu Ullevaal'da agresif bir yaklaşım sergileyeceklerinin sözünü verdi.

Orta saha oyuncusu, Norveç'in önceki karşılaşmalara kıyasla çok daha fazla taktiksel güvenliğe sahip olduğuna dikkat çekti.

Odegaard, "Orada bir rekabet olmalı ve bence var da. Komşularınızı yenmek her zaman önemlidir" dedi. "Şimdi çok daha fazla güvenliğimiz ve özgüvenimiz var. Ayrıca en iyi takımlar arasında yer aldığımızı da gösterdik."