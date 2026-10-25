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Real Madrid CF v FC Barcelona - La LigaGetty Images Sport
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"Çözüm sert oynamak": Di Maria, Mourinho'nun Messi ve Barcelona'yı durdurma planını ifşa etti

Barcelona - Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
La Liga
A. Di Maria
L. Messi
J. Mourinho
P. Guardiola
İspanya
Arjantin
Portekiz

Birinci dönem hakkında çarpıcı itiraf

Arjantinli Ángel Di María, José Mourinho'nun Pep Guardiola yönetimindeki Barcelona'yı durdurmak için Real Madrid oyuncularına verdiği talimatları açıkladı ve Portekizli teknik adamın kraliyet ekibindeki ilk döneminde iki ezeli rakip arasında yaşanan gergin karşılaşmaların atmosferini hatırladı.

O günleri yeniden anlatan Di María, Sport gazetesinin aktardığı açıklamalarında şunları söyledi: "Mourinho, Barcelona'yı yenmenin tek yolunun sert oynamak olduğunu Real Madrid'deki her oyuncunun kafasına yerleştirdi." Barcelona'nın attığı beş gol, Real Madrid'in çektiği sıkıntıyı gözler önüne serdi.

Arjantinli kanat oyuncusu, topa sahip olarak oyunu domine eden ve rakiplerini topun peşinden koşmaya zorlayan Barcelona ile oynamanın zorluğunu hatırlarken, Real Madrid'in Camp Nou'da 5-0 kaybettiği ağır mağlubiyete dikkat çekti.

Di María o maçla ilgili şunları söyledi: "Camp Nou'daki o beşli maç gibi, topa bu kadar az dokunduğum bir maç oynadığımı sanmıyorum."

Ve ekledi: "Baskı yapmaya çalışıyordum ama top gittiğim yerde olmuyordu. İnanılmazdı."

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    Di Maria, Real Madrid ile Barcelona arasında 20 günü geçmeyen bir süre zarfında yaşanan karşılaşmaları saran yoğun gerginliğe değindi. Bu dönem, iki takım arasında İspanya Kral Kupası finalinden Şampiyonlar Ligi yarı finaline kadar uzanan kritik maçlara sahne olmuştu.

    Arjantinli oyuncu, o maçların atmosferi ile her iki takımın oyuncularını İspanya Milli Takımı'nda bir araya getiren ilişkiler arasındaki çelişkiyi hatırlatarak şunları söyledi: "Milli takımda herkes arkadaştı ve karşılaştıkları herhangi bir milli takımı kolayca yenerlerdi, ama birbirlerine karşı oynadıklarında yumruk yumruğa gelirlerdi."

    Ayrıca, 2011 Kral Kupası finalinde Barcelona'nın bir kontratağını durdurma girişiminde Lionel Messi'ye yaptığı tekmeyi hatırlattı.

    Di Maria şöyle konuştu: "Ondan özür diledim, ama onu düşürmezsen gol atmalarını engelleyemezsin." Bu açıklamalar, Real Madrid ile Barcelona arasında bugün pazar akşamı La Liga'nın onuncu haftasında oynanacak yeni karşılaşmanın yaklaşmasıyla yeniden gündeme geliyor; özellikle de Mourinho'nun bu sezonun başında kraliyet ekibinin teknik direktörlük koltuğuna dönmesinin ardından.

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