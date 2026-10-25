Di Maria, Real Madrid ile Barcelona arasında 20 günü geçmeyen bir süre zarfında yaşanan karşılaşmaları saran yoğun gerginliğe değindi. Bu dönem, iki takım arasında İspanya Kral Kupası finalinden Şampiyonlar Ligi yarı finaline kadar uzanan kritik maçlara sahne olmuştu.

Arjantinli oyuncu, o maçların atmosferi ile her iki takımın oyuncularını İspanya Milli Takımı'nda bir araya getiren ilişkiler arasındaki çelişkiyi hatırlatarak şunları söyledi: "Milli takımda herkes arkadaştı ve karşılaştıkları herhangi bir milli takımı kolayca yenerlerdi, ama birbirlerine karşı oynadıklarında yumruk yumruğa gelirlerdi."

Ayrıca, 2011 Kral Kupası finalinde Barcelona'nın bir kontratağını durdurma girişiminde Lionel Messi'ye yaptığı tekmeyi hatırlattı.

Di Maria şöyle konuştu: "Ondan özür diledim, ama onu düşürmezsen gol atmalarını engelleyemezsin." Bu açıklamalar, Real Madrid ile Barcelona arasında bugün pazar akşamı La Liga'nın onuncu haftasında oynanacak yeni karşılaşmanın yaklaşmasıyla yeniden gündeme geliyor; özellikle de Mourinho'nun bu sezonun başında kraliyet ekibinin teknik direktörlük koltuğuna dönmesinin ardından.