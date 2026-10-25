Arjantinli Ángel Di María, José Mourinho'nun Pep Guardiola yönetimindeki Barcelona'yı durdurmak için Real Madrid oyuncularına verdiği talimatları açıkladı ve Portekizli teknik adamın kraliyet ekibindeki ilk döneminde iki ezeli rakip arasında yaşanan gergin karşılaşmaların atmosferini hatırladı.
O günleri yeniden anlatan Di María, Sport gazetesinin aktardığı açıklamalarında şunları söyledi: "Mourinho, Barcelona'yı yenmenin tek yolunun sert oynamak olduğunu Real Madrid'deki her oyuncunun kafasına yerleştirdi." Barcelona'nın attığı beş gol, Real Madrid'in çektiği sıkıntıyı gözler önüne serdi.
Arjantinli kanat oyuncusu, topa sahip olarak oyunu domine eden ve rakiplerini topun peşinden koşmaya zorlayan Barcelona ile oynamanın zorluğunu hatırlarken, Real Madrid'in Camp Nou'da 5-0 kaybettiği ağır mağlubiyete dikkat çekti.
Di María o maçla ilgili şunları söyledi: "Camp Nou'daki o beşli maç gibi, topa bu kadar az dokunduğum bir maç oynadığımı sanmıyorum."
Ve ekledi: "Baskı yapmaya çalışıyordum ama top gittiğim yerde olmuyordu. İnanılmazdı."