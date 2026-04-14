Coventry'yi Premier Lig'e geri taşıyan Frank Lampard, Bournemouth teknik direktörlüğü için üç kişilik aday listesinde yer alıyor

inews’in haberine göre, yakında boşalacak olan teknik direktörlük koltuğu için Lampard ciddi bir aday olarak öne çıktı. Eski İngiltere milli takım orta saha oyuncusu, teknik direktörlük görevinde olağanüstü bir sezon geçirerek Championship’te “Sezonun En İyi Teknik Direktörü” ödülüne aday gösterildi. CBS Arena’daki performansı, yeni bir liderlik arayışında olan Premier Lig kulüp sahiplerinin dikkatinden kaçmadı.

Lampard'ın kulüple güçlü bağları var; amcası Harry Redknapp daha önce bu takımı yönetmiş ve kuzeni Jamie Lampard, Vitality'deki kilit isimlerle yakın ilişkiler sürdürüyor.

Bu sezonki taktiksel gelişimi, Coventry'nin ikinci ligde hakimiyet kurmasını sağladı ve bu da, istikrar ve büyümeyle övünen Bournemouth takımı için onu cazip bir seçenek haline getirdi.







