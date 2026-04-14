Coventry'yi Premier Lig'e geri taşıyan Frank Lampard, Bournemouth teknik direktörlüğü için üç kişilik aday listesinde yer alıyor
Iraola, yaz transfer döneminde beklenmedik ayrılışını doğruladı
Iraola, Bournemouth yetkililerine bu sezonun sonunda kulüpten ayrılacağını bildirdi; üç yıllık görev süresinin Güney Kıyısı’ndaki “döngünün doğal bir sonu” olduğunu düşündü.
Bu haber, son 15 aydır İspanyol teknik adamı yeni bir uzun vadeli sözleşmeyle kulübe bağlamaya çalışan Cherries için büyük bir darbe oldu.
Vitality Stadyumu'nda kalması için kendisine üç yıllık cazip bir sözleşme teklif edilmesine rağmen, Iraola yeni bir meydan okuma arayışına girmeyi tercih etti. Kulüp, verimli geçen Ocak transfer dönemi ve kadro maliyet oranı kurallarına başarılı bir şekilde uyulmasının onu kalmaya ikna edeceğini umuyordu, ancak eski Rayo Vallecano teknik direktörünün artık Avrupa'daki birçok üst düzey kulübün en önemli hedefi olması bekleniyor.
Frank Lampard, en güçlü adaylardan biri olarak öne çıkıyor
inews’in haberine göre, yakında boşalacak olan teknik direktörlük koltuğu için Lampard ciddi bir aday olarak öne çıktı. Eski İngiltere milli takım orta saha oyuncusu, teknik direktörlük görevinde olağanüstü bir sezon geçirerek Championship’te “Sezonun En İyi Teknik Direktörü” ödülüne aday gösterildi. CBS Arena’daki performansı, yeni bir liderlik arayışında olan Premier Lig kulüp sahiplerinin dikkatinden kaçmadı.
Lampard'ın kulüple güçlü bağları var; amcası Harry Redknapp daha önce bu takımı yönetmiş ve kuzeni Jamie Lampard, Vitality'deki kilit isimlerle yakın ilişkiler sürdürüyor.
Bu sezonki taktiksel gelişimi, Coventry'nin ikinci ligde hakimiyet kurmasını sağladı ve bu da, istikrar ve büyümeyle övünen Bournemouth takımı için onu cazip bir seçenek haline getirdi.
McKenna ve Inigo Perez aday listesinde
Lampard, gündemde olan önemli isimlerden biri olsa da, Bournemouth’un radarındaki tek isim değil. Ipswich Town teknik direktörü Kieran McKenna, geçen sezon küme düşmesine rağmen hâlâ çok rağbet gören bir teknik direktör.
McKenna, o zamandan beri Ipswich'i Championship'in zirvesine geri taşıdı ve yakın çevresinden bazılarının görüşüne göre, Bournemouth'u gelişen kariyerinde "bir sonraki mantıklı adım" olarak görüyor.
Cherries ayrıca Rayo Vallecano'dan Inigo Perez'i de takip ediyor. Iraola'nın eski yardımcısı olan Perez, mevcut kadroya sorunsuz bir geçiş sağlayabilecek, stil açısından uygun bir isim olarak görülüyor.
Giden Iraola'nın bundan sonraki planları ne olacak?
Iraola’nın ayrılacağını erken duyurma kararı, piyasaya hazır olduğunu göstermek için attığı stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor. Henüz kesinleşmiş bir görevi olmasa da, adı Manchester United ve Crystal Palace ile anılıyor; hatta Ernesto Valverde’nin istifa etmesinin ardından Athletic Bilbao’ya geri dönebileceği de konuşuluyor.
Ayrıca, bu yaz Liverpool veya Newcastle United'ın teknik direktörlük pozisyonlarında değişiklik yapma kararı alması durumunda, Iraola'nın bu pozisyonlar için aday olabileceği yönünde spekülasyonlar var. Ancak kaynaklar, 43 yaşındaki teknik adamın doğru proje ortaya çıkarsa İngiltere'de kalma ihtimalinin giderek arttığını belirtiyor.