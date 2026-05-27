Coventry teknik direktörü Frank Lampard, Lig Menajerleri Birliği’nin “Yılın Menajeri” ödülünü kazandıktan sonra Sir Alex Ferguson’dan özel bir mesaj aldı
Lampard, Coventry'nin üst lige yükselmesinin ardından en büyük ödülü kazandı
47 yaşındaki teknik direktör, Coventry ile geçirdiği tarihi sezonun karşılığını alarak LMA Yılın Teknik Direktörü ödülüne layık görüldü. Eski Chelsea ve Everton teknik direktörü, Sky Blues'u ezici bir üstünlükle Championship şampiyonluğuna taşıyarak kulübün 2001'den bu yana ilk kez Premier League'e dönüşünü sağladı.
Teknik direktörlükteki başarıları sayesinde, ligin en iyi teknik direktörü ödülünü kazandıktan sonra, prestijli Sir Alex Ferguson Trophy'de yılın en iyi teknik direktörü seçildi. Londra'da düzenlenen törende, Lampard'ın Midlands kulübünü ikinci ligin en güçlü takımlarından biri haline getirdiği takdir edildi.
Sir Alex Ferguson'un kişisel anma mesajı
Ferguson, bu ayın başlarında geçirdiği tıbbi tedavinin ardından iyileşme sürecine devam ettiği için etkinliğe katılamasa da, efsanevi eski Manchester United teknik direktörü sesini duyurmayı başardı. İngiltere milli takım teknik direktörü Thomas Tuchel sahneye çıkarak ödülü takdim etti ve Ferguson’un Lampard’a yazdığı kişisel mektubu okudu.
Ferguson'un yerine sahneye çıkan Tuchel, mektubu okumadan önce kendi destek sözlerini de ekledi. "Elbette Sir Alex'in kendisi olmadan aynı şey değil ve ona en iyi dileklerimizi ve hızlı bir iyileşme diliyoruz, umarız gelecek yıl tekrar sahnede bizimle birlikte olur," dedi Three Lions teknik direktörü seyircilere. "O zamana kadar bu mektubu sana okumak benim için bir onurdur, Frank."
Mektupta şöyle yazıyordu: "Sevgili Frank, LMA Yılın Menajeri seçildiğin için tebrikler. Sen ve takımının başardıklarından gurur duymalısın. Menajer ve lider olarak kişiliğin, takımının bu sezon güven ve özgüvenle harika futbol oynamasından çok net bir şekilde anlaşılıyor ve seni izlemekten büyük keyif aldım. Seninle konuştuğumda, ne kadar alçakgönüllü olduğunu ve öğrenmeye meraklı bir zihne sahip olduğunu gördüm. Bu ödülü kazanmanın senin için çok önemli olacağına eminim, Frank, ve gelecek sezon Premier League'de sana bol şans diliyorum."
Arteta kutlamalara katıldı
Mikel Arteta da gecenin en büyük kazananlarından biriydi. Yaklaşan Şampiyonlar Ligi finaline hazırlık yapmasına rağmen, Arsenal teknik direktörü teknik ekibiyle birlikte törene katılarak Premier Lig'de Yılın Teknik Direktörü ödülünü aldı. Arteta, Pep Guardiola, Michael Carrick, Andoni Iraola, Keith Andrews ve Regis Le Bris ile birlikte bu ödülün adayları arasında yer almıştı.
Futbol dünyasının her kademesinde tanınırlık
LMA ödülleri, kadın futbolundaki en başarılı isimleri ve EFL’nin alt liglerindeki yıldızları da öne çıkardı. Manchester City’den Andree Jeglertz, Chelsea’nin altı yıldır süren şampiyonluk hakimiyetini nihayet sona erdiren tarihi bir sezonu yönetmesinin ardından Kadınlar Süper Ligi’nde yılın teknik direktörü seçilirken, WSL 2 ödülü ise Charlton’dan Karen Hills’e gitti.
EFL'de ise Michael Skubala, Lincoln City'deki başarıları nedeniyle League One ödülünü alırken, Andy Woodman da Bromley'i zafere taşıyarak League Two'da yılın teknik direktörü seçildi. Ancak gecenin yıldızı, Coventry Building Society Arena'daki başarılı performansının ardından popülaritesi önemli ölçüde artan Lampard oldu.