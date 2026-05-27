Ferguson, bu ayın başlarında geçirdiği tıbbi tedavinin ardından iyileşme sürecine devam ettiği için etkinliğe katılamasa da, efsanevi eski Manchester United teknik direktörü sesini duyurmayı başardı. İngiltere milli takım teknik direktörü Thomas Tuchel sahneye çıkarak ödülü takdim etti ve Ferguson’un Lampard’a yazdığı kişisel mektubu okudu.

Ferguson'un yerine sahneye çıkan Tuchel, mektubu okumadan önce kendi destek sözlerini de ekledi. "Elbette Sir Alex'in kendisi olmadan aynı şey değil ve ona en iyi dileklerimizi ve hızlı bir iyileşme diliyoruz, umarız gelecek yıl tekrar sahnede bizimle birlikte olur," dedi Three Lions teknik direktörü seyircilere. "O zamana kadar bu mektubu sana okumak benim için bir onurdur, Frank."

Mektupta şöyle yazıyordu: "Sevgili Frank, LMA Yılın Menajeri seçildiğin için tebrikler. Sen ve takımının başardıklarından gurur duymalısın. Menajer ve lider olarak kişiliğin, takımının bu sezon güven ve özgüvenle harika futbol oynamasından çok net bir şekilde anlaşılıyor ve seni izlemekten büyük keyif aldım. Seninle konuştuğumda, ne kadar alçakgönüllü olduğunu ve öğrenmeye meraklı bir zihne sahip olduğunu gördüm. Bu ödülü kazanmanın senin için çok önemli olacağına eminim, Frank, ve gelecek sezon Premier League'de sana bol şans diliyorum."