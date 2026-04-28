Coventry, Premier Lig planlarını şekillendirirken Everton, Aston Villa ve Brighton’a transfer piyasasında ‘yıldız isim’ Frank Lampard ile neden rekabet edemeyecekleri açıklandı
Coventry, 25 yıl aradan sonra Premier Lig'e geri döndü
2001 yılında birinci ligden düşen Coventry, 2017-18 sezonunda League Two'ya kadar gerilemişti. O günden bu yana, Mark Robins'in büyük ölçüde yönettiği bu süreçte, kulüp dikkat çekici bir geri dönüşe imza attı.
Lampard bu işi tamamlayarak, Sky Blues'u 2025-26 sezonunda Championship şampiyonu olarak üst lige çıkardı. Çeyrek asır sonra, elit yerel rekabet, West Midlands'ın başarıdan mahrum kalmış bir bölgesine geri dönüyor.
Chelsea efsanesi Lampard, teknik direktörlükteki itibarını yeniden kazandı
Bu konumu sağlamlaştırmak devasa bir görev olacak gibi görünüyor; zira yakın geçmiş, birinci ve ikinci ligler arasındaki uçurumu kapatmanın ne kadar zor olabileceğini gözler önüne seriyor. Bu zorlu görevi üstlenmek için büyük miktarda yatırım yapılması gerekecek.
Karmaşık bir yapbozun doğru parçaları saha içinde ve dışında bulunmalı, ancak hızla tıkanabilen transfer piyasasında değer bulmak bilindiği gibi zor. Ancak Coventry'nin Lampard konusunda elinde bir koz var.
47 yaşındaki Chelsea ve İngiltere efsanesi, Stamford Bridge ve Goodison Park'taki zorlu dönemlerin ardından teknik direktörlük itibarını yeniden inşa etti. Zaten yakında kendisine cazip tekliflerin gelebileceği konuşuluyor.
Lampard, Coventry'yi Premier Lig'de tutabilir mi?
Bir zamanlar hem kulüp hem de milli takımda Lampard ile birlikte forma giymiş olan eski Coventry oyun kurucusu Cole – geçen sezon 1 galibiyet, 18 mağlubiyet ve 81 gol yiyen Specsavers’ın “En Kötü Takımı” Warley FC’de oynamak üzere tek günlük kiralık olarak emekliliğinden geri dönen Cole – GOAL’a yakın geleceğin ne getireceği sorulduğunda şunları söyledi: “Coventry'nin bir sonraki Brighton, bir sonraki Brentford, bir sonraki Bournemouth olmamasının hiçbir nedeni yok. O da bunun bir parçası olabilir ve menajerlik becerilerini geliştirebilir, gerçekten bilebilir. Menajerlik becerileri açısından hala genç. Yapması gereken çok şey var.
“Frank'in şu anda sahip olduğu avantaj, Premier Lig'e bu kadar erken yükselmeyi başardığı için diğer yükselen takımlara göre bir adım önde olması. Bu, oyuncuları ikna etmek açısından çok önemli.
“Sunderland'ın geçen yıl neler yaptığını gördünüz. Tüm yükselen takımların istediği ve aradığı bir oyuncu grubu var. Onlar tüm transferlerini tamamlamayı başardılar. Bence Frank da bunu görüp şöyle düşünecektir: ‘Önümüzdeki iki hafta içinde, Ipswich ya da Southampton gibi rakiplerimizin bu oyuncuları kapma şansı bulamadan, transfer görüşmelerini yapmalı, menajerlerle temasa geçmeli ve bu tür işleri halletmeliyiz.
Lampard, Coventry’ye transfer konusunda nasıl bir avantaj sağlıyor?
Cole, Lampard’ın İngiltere’deki diğer fırsatları geri çevirecek oyuncuları takıma çekmede nasıl yardımcı olabileceğine dair şöyle devam etti: “Coventry’nin elindeki en değerli varlık, evet, yeni yükselmiş bir takım olmaları. Evet, Premier Lig’de oynamamışlar, ama teknik direktörleri Frank Lampard.
“Yani, Avrupa'da bir oyuncuysanız, Everton'a, Aston Villa'ya, Brighton'a, Bournemouth'a ya da bunun gibi bir takıma gitmezsiniz. Ama oraya gidersiniz. Frank Lampard, dünya futbolunda önemli bir isim olduğu için oyuncular için büyük bir cazibe kaynağı. Yani, Coventry gerçekten çok iyi bir konumda.”
2026 yazındaki önemli transfer dönemi
Sky Blues, şampiyonluk kutlamalarının yapıldığı gün Wrexham'ı mağlup ederek Championship kupasını kaldırdı. Bu sezonun son maçı olarak Cumartesi günü Watford deplasmanında oynayacaklar.
Cole, Lampard'ın bundan sonra işleri nasıl yöneteceğini yakından takip edenler arasında olacak. Coventry'nin olağanüstü bir şans dönüşü yaşadıktan sonra onu bekleyen zorluklarla başa çıkabilmesi için, doğru teknik beceriye ve zihinsel güce sahip oyuncuları kadroya katması hayati önem taşıyor.
