Getty Images Sport
Çeviri:
Coventry'nin şampiyonluk yarışında ilerlerken Frank Lampard, Sezonun En İyi Menajeri ödülüne aday gösterildi; ancak Wrexham'dan Phil Parkinson listeye alınmadı
Lampard, Sky Blues'a öncülük ediyor
İngiliz Futbol Ligi (EFL), Chelsea efsanesi Lampard’ın CBS Arena’daki takımın kaderini değiştiren performansının ardından bu prestijli teknik direktörlük ödülünün başlıca adaylarından biri olduğunu doğruladı. Kasım 2024’te görevi devralan eski İngiltere milli oyuncusu, Coventry’yi ikinci ligin en güçlü takımı haline getirdi; Sky Blues, bu sezonun son beş maçından sadece dört puan daha alarak birinci lige dönüşünü garantilemek üzere. 47 yaşındaki teknik adam, Millwall'dan Alex Neil, Hull City'den Sergej Jakirovic ve Middlesbrough'dan Kim Hellberg ile ödül için rekabet edecek. Kazanan isim 19 Nisan'da Londra'da açıklanacak.
- Getty Images Sport
Wrexham'dan Parkinson kadroya giremedi
Lampard adaylığını kutlarken, Wrexham teknik direktörü Phil Parkinson'ın adı aday listesinde yer almadı. Hollywood'un sahibi olduğu kulübü sezonun büyük bir bölümünde yükselme yarışında tutmasına rağmen, son dönemde yaşanan form düşüşü, Red Dragons'ın ivmesinin en kötü zamanda durmasına neden oldu. Parkinson'ın listeye girememesi, Southampton'a karşı evinde alınan 5-1'lik utanç verici yenilginin ardından geldi. Bu sonuçla Wrexham, play-off sıralamasından düştü ve sezonun bitmesine sadece beş maç kala Ryan Reynolds ve Rob Mac'in Premier Lig hayalleri pamuk ipliğine bağlı hale geldi.
Şampiyonluk yıldızları ve genç yetenekler ödüllendirildi
Saha kenarının ötesinde, Şampiyonluk Sezonunun En İyi Oyuncusu ödülü için verilen mücadele de bir o kadar şiddetli. Coventry’nin yükseliş hamlesi aday listesine de yansımış; kaleci Carl Rushworth listeye girmeyi başardı. Ona Middlesbrough’un orta saha motoru Hayden Hackney, Millwall’ın hücum oyuncusu Femi Azeez ve 15. sırada yer alan Swansea City’nin 20 gol atarak dikkat çeken golcü forveti Zan Vipotnik eşlik ediyor.
Genç kategorileri ise yükselen yıldızlarla dolu. Leicester City'den Jordan James, Sheffield United'dan Sydie Peck ve Derby County'den Bobby Clark, Sezonun Genç Oyuncusu ödülü için yetenekli isimlerin yer aldığı orta saha aday listesini oluşturuyor. Stoke City'nin 20 yaşındaki savunma dehası Ashley Phillips de ödül için yarışıyor.
- Getty Images Sport
Alt lig adayları
League One'da Michael Skubala, Lincoln City'deki olağanüstü performansıyla takdir topladı ve Bradford City'den Graham Alexander, Cardiff City'den Brian Barry-Murphy ve Stevenage'ın teknik direktörü Alex Revell ile birlikte aday gösterildi. Skubala'nın listeye girmesi, Lincoln'ün Paskalya tatili hafta sonu boyunca resmi olarak üst lige yükselmesini garantilemesinin ardından kesinleşti. League Two'nun aday listesinde, Bromley ile tarihi bir sezon geçiren Andy Woodman'ın yanı sıra MK Dons'tan Paul Warne, Oldham'dan Micky Mellon ve Cambridge United'dan Neil Harris yer alıyor. Üç ligin kazananları, EFL'nin yıllık galasında kutlanacak. Coventry City'yi yeniden canlandıran Lampard'ın bu galada başrolü üstlenmesi bekleniyor.