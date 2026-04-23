Coventry'nin sahibi, 'büyük' Şampiyonluk zaferinin ardından Frank Lampard'ın Chelsea'ye dönüşüyle ilgili iddialara yanıt verdi
King, 'büyük' terfi başarısını övüyor
Lampard, Coventry City’yi 25 yıllık bir aradan sonra tekrar en üst lige taşıyarak teknik direktörlük itibarını tamamen geri kazandı. Eski İngiltere milli orta saha oyuncusu, bir dönüşüm sürecinde olan takımı devraldı ve onları Championship şampiyonluğuna taşıdı; kulüp sahibi Doug King, ikinci ligin mali koşulları göz önüne alındığında bu başarının hafife alınmaması gerektiğini düşünüyor.
King, BBC CWR'ye verdiği demeçte, "Harika bir iş çıkardı; hem bizim hem de onun için inanılmaz bir 18 ay oldu" dedi. "Eminim şu anda düşüncelere dalmış durumdadır. Ona şöyle dedim: 'Az önce başardığın şeyin ne kadar zor olduğunu küçümseme.' Oyunculuk kariyerinde büyük işler başardı, ancak geldiğimiz noktadan, paraşüt ödemesi olmadan bu ligden şampiyon olarak çıkmak, kimsenin ondan alamayacağı büyük bir başarıdır."
Chelsea'nin teknik direktörlük pozisyonunun doldurulması
Coventry'nin başarısı, Çarşamba günü Liam Rosenior'u görevden alan Chelsea'de yaşanan yeni bir kargaşayla aynı zamana denk geldi. Rosenior, takımın başında sadece üç ay kalabildi ve Premier Lig'de üst üste aldığı beş mağlubiyetin ardından görevinden ayrıldı. Lampard'ın Chelsea ile olan köklü geçmişi göz önüne alındığında, adı doğal olarak Batı Londra'daki boş pozisyon için gündeme geldi.
"Herkes her şeyle ilişkilendiriliyor; bu bir döngü gibi. Kulüplerin bir sezonda üç veya dört teknik direktör ataması biraz hayal kırıklığı yaratıyor," dedi King, devam eden spekülasyonlarla ilgili olarak. Chelsea yeni kalıcı teknik direktörünü ararken, King, Lampard'ın Midlands'ta kurduğu duygusal bağın onu CBS Arena'da tutacağına dair umutlu.
Lampard, Coventry'de "mutlu olduğu yeri" buldu
2023 yılında Chelsea'de geçirdiği zorlu geçici teknik direktörlük döneminde 11 maçın 8'ini kaybeden Lampard, Derby County'de ilk başarısını yakalamasını sağlayan o dokunuşu yeniden keşfetmiş görünüyor. King, 46 yaşındaki teknik adamın Coventry'deki projeyi tam anlamıyla benimsediği için, teknik direktörlüğe geçişinden bu yana hiç olmadığı kadar futbolun tadını çıkardığına inanıyor.
King, "Lampard'ın bu şehre ne kadar duygusal bir bağ kurduğunu görebilirsiniz; ligden yükselmenin ve ardından şampiyonluğun onun için ne anlama geldiğini görebilirsiniz. Bence şu anda mutlu bir yer buldu" dedi. "Bu, yaz aylarında ona yönelik şaşırtıcı bir teklif gelmeyeceği ve seçim yapmak zorunda kalacağı anlamına gelmez, çünkü yüksek kaliteli bir teknik direktör olduğunu kanıtladı, ancak bu konuda yorum yapmayacağım; bunu kontrol edemem."
Premier Lig'de yaşam için planlama
Coventry, yirmi yılı aşkın bir süredir ilk kez Premier Lig'de yer alacağı sezonun hazırlıklarını hızla sürdürüyor. Chelsea'deki ilk teknik direktörlük döneminde 84 maçın 44'ünü kazanan Lampard hakkında spekülasyonlar muhtemelen devam edecek, ancak King tamamen şu anki mutluluğa ve Sky Blues'un önündeki bu üst düzey lig macerasına odaklanmış durumda.
"Bence o mutlu, ben mutluyum, herkes mutlu. Yüzlerimizde gülümsemeler var ve teknik direktörün başına ne gelip gelmeyeceği konusunda endişelenmiyoruz," diye konuştu King.