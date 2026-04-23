Coventry'nin sahibi, 'büyük' Şampiyonluk zaferinin ardından Frank Lampard'ın Chelsea'ye dönüşüyle ilgili iddialara yanıt verdi

Lampard, Coventry City’yi 25 yıllık bir aradan sonra tekrar en üst lige taşıyarak teknik direktörlük itibarını tamamen geri kazandı. Eski İngiltere milli orta saha oyuncusu, bir dönüşüm sürecinde olan takımı devraldı ve onları Championship şampiyonluğuna taşıdı; kulüp sahibi Doug King, ikinci ligin mali koşulları göz önüne alındığında bu başarının hafife alınmaması gerektiğini düşünüyor.

King, BBC CWR'ye verdiği demeçte, "Harika bir iş çıkardı; hem bizim hem de onun için inanılmaz bir 18 ay oldu" dedi. "Eminim şu anda düşüncelere dalmış durumdadır. Ona şöyle dedim: 'Az önce başardığın şeyin ne kadar zor olduğunu küçümseme.' Oyunculuk kariyerinde büyük işler başardı, ancak geldiğimiz noktadan, paraşüt ödemesi olmadan bu ligden şampiyon olarak çıkmak, kimsenin ondan alamayacağı büyük bir başarıdır."