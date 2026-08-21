Coventry City, Frank Lampard'ın Premier League kadrosunu güçlendirmesiyle Dan Bentley'nin Wolverhampton'dan transferini tamamladı

Bentley, Sky Blues'un iddialı projesine katılmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi ve soyunma odasına liderlik ile yüksek standartlar getirmeye istekli olduğunu söyledi. Bu transferi değerlendiren Bentley, "kulübün resmi internet sitesine konuşan Bentley, "Coventry City harika bir kulüp ve bu anlaşmayı tamamladığım için gerçekten çok mutluyum" dedi.

"Burası gelişen bir yer gibi hissettiriyor ve geçen sezonki harika sezonun ardından kulübün etrafında gerçekten çok iyi bir hava var. Ortam son derece pozitif ve mümkün olduğunca başarılı olma hedefiyle yeni sezona girilirken gözle görülür bir heyecan var.

"Çok fazla tecrübe getireceğim. İyi liderlik özelliklerine sahip, kıdemli bir oyuncuyum ve standartları gerçekten çok yüksek olan biriyim. Elbette sahada da iz bırakmak istiyorum. Burada gerçekten çok iyi bir kaleci grubu var. Fırsatımı aldığımda bunu değerlendirmek bana kalmış. Kulübün Premier League'de sonuç almasına yardımcı olmak istiyorum."