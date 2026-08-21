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Wolverhampton Wanderers v Real Sociedad - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Çeviri:

Coventry City, Frank Lampard'ın Premier League kadrosunu güçlendirmesiyle Dan Bentley'nin Wolverhampton'dan transferini tamamladı

Transfers
D. Bentley
Coventry City
Premier Lig
Wolverhampton Wanderers
Championship

Coventry City, deneyimli kaleci Dan Bentley'nin Wolverhampton Wanderers'tan iki yıllık sözleşmeyle transferini tamamladı. 33 yaşındaki file bekçisi, Frank Lampard'ın kadrosunu Premier League'e dönüş öncesinde güçlendirmek için geldi. Böylece Molineux'daki üç buçuk yıllık dönemini noktalayan Bentley, üst düzey lig tecrübesi ve soyunma odasında liderlik sağlamak üzere takıma katıldı.

  • Manchester City kaleciyi kadrosuna kattı

    Coventry, Premier League kampanyası öncesinde Bentley'nin Wolves'tan bonservisiyle transferini iki yıllık sözleşmeyle tamamladı. 33 yaşındaki kaleci, Ocak 2023'teki gelişinin ardından 17 kez A takım forması giydiği Molineux'den üç buçuk yıl sonra ayrıldı. Lampard, tecrübeli file bekçisinin 2026-27 sezonunda Wolves'un Championship ve Carabao Cup'taki ilk iki maçında forma giymesinin ardından transferini hızlıca bitirdi.


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  • Wolverhampton Wanderers v Real Sociedad - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Tecrübeli kaleci hedefini açıkladı

    Bentley, Sky Blues'un iddialı projesine katılmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi ve soyunma odasına liderlik ile yüksek standartlar getirmeye istekli olduğunu söyledi. Bu transferi değerlendiren Bentley, "kulübün resmi internet sitesine konuşan Bentley, "Coventry City harika bir kulüp ve bu anlaşmayı tamamladığım için gerçekten çok mutluyum" dedi.

    "Burası gelişen bir yer gibi hissettiriyor ve geçen sezonki harika sezonun ardından kulübün etrafında gerçekten çok iyi bir hava var. Ortam son derece pozitif ve mümkün olduğunca başarılı olma hedefiyle yeni sezona girilirken gözle görülür bir heyecan var.

    "Çok fazla tecrübe getireceğim. İyi liderlik özelliklerine sahip, kıdemli bir oyuncuyum ve standartları gerçekten çok yüksek olan biriyim. Elbette sahada da iz bırakmak istiyorum. Burada gerçekten çok iyi bir kaleci grubu var. Fırsatımı aldığımda bunu değerlendirmek bana kalmış. Kulübün Premier League'de sonuç almasına yardımcı olmak istiyorum."

  • Tecrübeli isim kritik derinlik katıyor

    Bentley, Southend United'da yeteneklerini geliştirdikten ve Brentford forması giydikten sonra İngiliz futbol piramidinin farklı kademelerinde büyük bir tecrübe birikimi edindi; 2020-21 sezonunda ise Bristol City'de Yılın Oyuncusu ödülünü kazandı. Premier League'deki zirve anını Nisan 2025'te yaşayan tecrübeli kaleci, Wolves'un Old Trafford'da Manchester United'ı 1-0 mağlup ettiği unutulmaz maçta kalesini gole kapatarak ilham verici bir performans sergiledi. Bu sakinliği ve yılların getirdiği birikim, Coventry City'nin Premier League'deki yerini koruma mücadelesinde Lampard'a kalede paha biçilmez bir derinlik sağlıyor.

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  • Coventry City v RCD Espanyol - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Zorlu üst düzey sınav bekliyor

    Coventry, Premier League'e dönüşüne cuma akşamı son şampiyon Arsenal deplasmanındaki zorlu açılış maçıyla başlayacak. Lampard'ın, sezonun ilk haftalarında ufukta görünen zorlu fikstür nedeniyle savunma hattının hızlıca uyum yakalamasına ihtiyacı var. Bentley artık birinci kaleci Carl Rushworth ile eldivenler için rekabet etmek zorunda; kümede yeni yükselen takımın ligde kalma mücadelesinde her puan büyük önem taşıyor.

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