Getty Images Sport
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Coventry City, Frank Lampard'ın Premier League kadrosunu güçlendirmesiyle Dan Bentley'nin Wolverhampton'dan transferini tamamladı
Manchester City kaleciyi kadrosuna kattı
Coventry, Premier League kampanyası öncesinde Bentley'nin Wolves'tan bonservisiyle transferini iki yıllık sözleşmeyle tamamladı. 33 yaşındaki kaleci, Ocak 2023'teki gelişinin ardından 17 kez A takım forması giydiği Molineux'den üç buçuk yıl sonra ayrıldı. Lampard, tecrübeli file bekçisinin 2026-27 sezonunda Wolves'un Championship ve Carabao Cup'taki ilk iki maçında forma giymesinin ardından transferini hızlıca bitirdi.
- Getty Images Sport
Tecrübeli kaleci hedefini açıkladı
Bentley, Sky Blues'un iddialı projesine katılmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi ve soyunma odasına liderlik ile yüksek standartlar getirmeye istekli olduğunu söyledi. Bu transferi değerlendiren Bentley, "kulübün resmi internet sitesine konuşan Bentley, "Coventry City harika bir kulüp ve bu anlaşmayı tamamladığım için gerçekten çok mutluyum" dedi.
"Burası gelişen bir yer gibi hissettiriyor ve geçen sezonki harika sezonun ardından kulübün etrafında gerçekten çok iyi bir hava var. Ortam son derece pozitif ve mümkün olduğunca başarılı olma hedefiyle yeni sezona girilirken gözle görülür bir heyecan var.
"Çok fazla tecrübe getireceğim. İyi liderlik özelliklerine sahip, kıdemli bir oyuncuyum ve standartları gerçekten çok yüksek olan biriyim. Elbette sahada da iz bırakmak istiyorum. Burada gerçekten çok iyi bir kaleci grubu var. Fırsatımı aldığımda bunu değerlendirmek bana kalmış. Kulübün Premier League'de sonuç almasına yardımcı olmak istiyorum."
Tecrübeli isim kritik derinlik katıyor
Bentley, Southend United'da yeteneklerini geliştirdikten ve Brentford forması giydikten sonra İngiliz futbol piramidinin farklı kademelerinde büyük bir tecrübe birikimi edindi; 2020-21 sezonunda ise Bristol City'de Yılın Oyuncusu ödülünü kazandı. Premier League'deki zirve anını Nisan 2025'te yaşayan tecrübeli kaleci, Wolves'un Old Trafford'da Manchester United'ı 1-0 mağlup ettiği unutulmaz maçta kalesini gole kapatarak ilham verici bir performans sergiledi. Bu sakinliği ve yılların getirdiği birikim, Coventry City'nin Premier League'deki yerini koruma mücadelesinde Lampard'a kalede paha biçilmez bir derinlik sağlıyor.
- Getty Images Sport
Zorlu üst düzey sınav bekliyor
Coventry, Premier League'e dönüşüne cuma akşamı son şampiyon Arsenal deplasmanındaki zorlu açılış maçıyla başlayacak. Lampard'ın, sezonun ilk haftalarında ufukta görünen zorlu fikstür nedeniyle savunma hattının hızlıca uyum yakalamasına ihtiyacı var. Bentley artık birinci kaleci Carl Rushworth ile eldivenler için rekabet etmek zorunda; kümede yeni yükselen takımın ligde kalma mücadelesinde her puan büyük önem taşıyor.
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