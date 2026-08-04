Kaleci, CBS Arena'ya kalıcı transferini tamamlamasının ardından duyduğu mutluluğu dile getirdi. "Gerçekten çok mutluyum, içimde çok fazla duygu var" dedi. "Heyecan var, sonunda rahatlayabilirim çünkü iş tamamlandı ve yeniden çocukların yanına, bulunmayı sevdiğim bir kulübe döndüm."

Coventry menajeri Lampard da birinci kalecisinin dönüşünü övdü ve şöyle dedi: "Carl'ın kalıcı olarak yeniden aramıza katılması harika. Kendisi üst düzey bir profesyonel, çok iyi bir karakter ve geçen sezon yükselmemize yardımcı olmak için takım üzerinde çok büyük bir etkisi oldu. Onunla yeniden çalışmayı ve onu tekrar grubun içine katmayı dört gözle bekliyorum."