Getty Images Sport
Çeviri:
Coventry City, Carl Rushworth'u Brighton'dan bonservisiyle transfer ederek kulüp rekoru kıran bir anlaşmayı tamamladı
Coventry, rekor Rushworth transferini tamamladı
Coventry, kaleci Rushworth'ün Brighton'dan bonservisiyle transferini kulüp rekoru olduğu bildirilen 22 milyon £ karşılığında resmen tamamladı. 25 yaşındaki file bekçisi, geçen sezon Coventry'nin Championship şampiyonluğuyla sonuçlanan sezonunda Altın Eldiven ödülünü kazandıktan sonra CBS Arena'da uzun vadeli bir sözleşmeye imza attı. Bu anlaşmayla Rushworth'ün Brighton'daki yedi yıllık dönemi sona erdi. Rushworth burada A takım düzeyinde hiç maça çıkmadı ve altı ayrı kiralık dönem geçirdi.
- Getty Images Sport
Lampard, Rushworth'un kalıcı transferini memnuniyetle karşıladı
Kaleci, CBS Arena'ya kalıcı transferini tamamlamasının ardından duyduğu mutluluğu dile getirdi. "Gerçekten çok mutluyum, içimde çok fazla duygu var" dedi. "Heyecan var, sonunda rahatlayabilirim çünkü iş tamamlandı ve yeniden çocukların yanına, bulunmayı sevdiğim bir kulübe döndüm."
Coventry menajeri Lampard da birinci kalecisinin dönüşünü övdü ve şöyle dedi: "Carl'ın kalıcı olarak yeniden aramıza katılması harika. Kendisi üst düzey bir profesyonel, çok iyi bir karakter ve geçen sezon yükselmemize yardımcı olmak için takım üzerinde çok büyük bir etkisi oldu. Onunla yeniden çalışmayı ve onu tekrar grubun içine katmayı dört gözle bekliyorum."
Sky Blues, üst düzey yapılanmasını sürdürüyor
Rushworth'ün gelişi, Coventry'nin uzun süredir beklenen Premier League dönüşü öncesinde yaz dönemindeki dördüncü transferi oldu. Kulüp daha önce transfer rekorunu kırarak İsviçreli savunmacı Aurele Amenda'yı Eintracht Frankfurt'tan 17 milyon £ karşılığında kadrosuna katmış, böylece 2023'te Haji Wright için yapılan 7,7 milyon £'luk önceki harcamayı geride bırakmıştı. Sky Blues yönetimi, Loum Tchouna ve Frank Onyeka için de anlaşma sağlayarak Frank Lampard'ın kadrosunu daha da güçlendirdi.
- Getty Images Sport
Lampard'ın ekibini Arsenal sınavı bekliyor
Lampard'ın ekibi, çeyrek asırlık bekleyişin ardından üst lige dönüşleri öncesinde taktik hazırlığa odaklanıyor. Rushworth'un kaledeki soğukkanlılığı, Coventry 21 Ağustos'ta Emirates Stadyumu'nda son şampiyon Arsenal'a karşı sezonu açarken hayati bir temel sağlayacak. Zorlu bir açılış fikstürüyle karşılaşmak, Premier League'de kendine yer edinmeyi hedefleyen kulüp için anında bir ölçüt işlevi görecek.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun