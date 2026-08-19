Coventry City büyük darbe aldı: Frank Lampard, Haji Wright'ın üç aya kadar sahalardan uzak kalacağını açıkladı

Arsenal karşılaşması öncesinde konuşan Lampard, duruma doğrudan açıklık getirdi. Lampard, "Haji Wright, Arsenal maçında forma giyemeyecek" dedi. "Bir süre daha oynayamayacak; çok ciddi bir quadriceps sakatlığı var. Bu, Haji ve bizim için hayal kırıklığı yaratan bir durum. Kesinlikle birkaç hafta sürecek, hatta 12 haftaya kadar uzayabilir."

Teknik direktörün Wright hakkında kısa süre önce yaptığı övgü düşünüldüğünde bu kayıp özellikle ağır oldu. Lampard, dün GOAL'e verdiği özel röportajda Wright'ın önemine dikkat çekmiş, geçen sezon Middlesbrough'ya karşı yaptığı hat-trick'in üst lig için gereken rekabetçi yönü ortaya koyduğunu belirtmişti.