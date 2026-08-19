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Coventry City FC v Sunderland AFC - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport
Moataz Elgammal

Çeviri:

Coventry City büyük darbe aldı: Frank Lampard, Haji Wright'ın üç aya kadar sahalardan uzak kalacağını açıkladı

H. Wright
F. Lampard
Coventry City
Premier Lig

Coventry City teknik direktörü Frank Lampard, ABD Milli Takımı forveti Haji Wright'ın Premier League sezonunun başlangıcını kaçıracağını doğruladı. Wright ciddi bir quadriceps sakatlığı yaşadı ve üç aya kadar sahalardan uzak kalabilir. Bu durum, cuma gecesi son şampiyon Arsenal'a karşı oynanacak merakla beklenen açılış maçında forma giymesini engellerken üst düzey ligdeki ilk maçını da aksatıyor.

  • Coventry City ağır bir sakatlık darbesi aldı

    Coventry City, talkSPORT'un haberine göre, Premier League'e dönüşünde Wright'tan yoksun olacak. Lampard, forvet oyuncusunun ciddi bir quadriceps sakatlığı nedeniyle üç aya kadar sahalardan uzak kalabileceğini doğruladı. Bu gelişme, Wright'ın Coventry'nin cuma gecesi Arsenal deplasmanında yeni sezona başlayacağı maçta forma giyemeyeceği anlamına geliyor.

    28 yaşındaki oyuncu geçen sezon olağanüstü bir performans sergiledi; 17 gol atarak takımının Championship şampiyonluğunu ve yükselmesini sağlamasına yardımcı oldu. Espanyol ve Monaco'ya karşı oynanan son iki hazırlık maçını kaçırmıştı ve onun yokluğu, 25 yıl aradan sonra oynayacakları ilk üst lig maçı öncesinde kadroda önemli bir boşluk yaratıyor.

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  • Haji Wright Coventry 2025-26Getty

    Lampard, Wright'ın sakatlığı nedeniyle duyduğu hayal kırıklığını paylaştı

    Arsenal karşılaşması öncesinde konuşan Lampard, duruma doğrudan açıklık getirdi. Lampard, "Haji Wright, Arsenal maçında forma giyemeyecek" dedi. "Bir süre daha oynayamayacak; çok ciddi bir quadriceps sakatlığı var. Bu, Haji ve bizim için hayal kırıklığı yaratan bir durum. Kesinlikle birkaç hafta sürecek, hatta 12 haftaya kadar uzayabilir."

    Teknik direktörün Wright hakkında kısa süre önce yaptığı övgü düşünüldüğünde bu kayıp özellikle ağır oldu. Lampard, dün GOAL'e verdiği özel röportajda Wright'ın önemine dikkat çekmiş, geçen sezon Middlesbrough'ya karşı yaptığı hat-trick'in üst lig için gereken rekabetçi yönü ortaya koyduğunu belirtmişti.

  • Coventry gol gücü için yeni transferlere yöneliyor

    Wright iyileşme sürecini sürdürürken, Coventry hücum seçeneklerini güçlendirmek için transfer piyasasında hızlı davrandı. Kulüp yalnızca bu hafta iki forvet transfer etti; Nottingham Forest'tan Taiwo Awoniyi'yi 9 milyon sterlin bonservis bedeliyle, Fenerbahçe'den ise Sidiki Cherif'i kadrosuna kattı.

    Awoniyi, Nottingham Forest'taki döneminde ligde 21 gol atarak dört sezonluk Premier League tecrübesiyle geliyor. Onun varlığı, Ellis Simms ve Brandon Thomas-Asante ile birlikte ilk 11'deki yerler için yoğun bir rekabet yaratacak. Ayrıca Coventry, yoğun fikstüre hazır olduğundan emin olmak için orta saha oyuncusu Caleb Yirenkyi'ye 23,1 milyon sterlin harcayarak bu transfer döneminde kulüp transfer rekorunu dört kez kırdı.

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  • Coventry City v AS Monaco - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Coventry City için sırada ne var?

    Coventry, cuma günü Arsenal'a karşı en golcü oyuncusu olmadan olumlu bir sonuç almayı hedefleyecek. Lampard, kulüp Premier Lig'deki statüsünü korumaya çalışırken 31 Ağustos'taki son tarihten önce yeni transferler ihtimalini dışlamadı. Bu arada Wright, sonunda İngiltere'nin en üst düzey organizasyonunda uzun süredir beklenen ilk maçına çıkabilmek için üç ay içinde dönmeyi umarak kapsamlı bir rehabilitasyon programına başlayacak.

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