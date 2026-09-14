Önceki duraklamanın kariyerindeki nedeni yalnızca fiziksel sorunlardan değil, aynı zamanda zihinsel dayanıklılıkla ilgili problemlerden de kaynaklandığı için elbette büyük bir temkin söz konusu. Bugün ise bu sorunlar geride kalmış gibi görünüyor ve Neymar’ın Santos’u kendisine bir şans vermeye ikna etmesini de sağlayan bu oldu.

İkili gerçekten de gençlik yıllarında ve Brezilya milli takımlarında sık sık birlikte oynadı, ancak hiçbir zaman aynı kulüpte birlikte forma giyemedi. Onlara, Juventus’tan ayrılığının ardından Avrupa transfer döneminin sonunda gelen bir diğer eski Barcelona oyuncusu Arthur da eşlik edecek.