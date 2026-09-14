Santos adeta gerçek bir rüya takım kuruyor ve artık bir yıldan uzun süre önce mücevheri Neymar Jr.'ı yuvaya döndürmesinin ardından, bu saatlerde Vasco da Gama ile sözleşmesinin sona ermesinden sonra serbest kalan Brezilya'nın bir başka çok büyük eski yıldızının transferini tamamladı: Philippe Coutinho.
Çeviri:
Coutinho, Neymar ve Arthur ile birlikte oynayacak: Santos duyuruyu resmen yaptı
Yıl sonuna kadar sözleşme
Santos'un resmi açıklaması, Coutinho'nun fiilen Brezilya spor yılının sona ereceği 31 Aralık 2026'ya kadar imzalamayı seçtiği anlaşmayı resmileştirdi.
Coutinho ise son resmi maçına geçen 14 Şubat'ta çıkmıştı; o dönemde, Inter'e gitmeden önce çocuk yaşta yetiştiği kulüp olan Vasco Da Gama'da forma giyiyordu.
Arthur ve Neymar ile
Önceki duraklamanın kariyerindeki nedeni yalnızca fiziksel sorunlardan değil, aynı zamanda zihinsel dayanıklılıkla ilgili problemlerden de kaynaklandığı için elbette büyük bir temkin söz konusu. Bugün ise bu sorunlar geride kalmış gibi görünüyor ve Neymar’ın Santos’u kendisine bir şans vermeye ikna etmesini de sağlayan bu oldu.
İkili gerçekten de gençlik yıllarında ve Brezilya milli takımlarında sık sık birlikte oynadı, ancak hiçbir zaman aynı kulüpte birlikte forma giyemedi. Onlara, Juventus’tan ayrılığının ardından Avrupa transfer döneminin sonunda gelen bir diğer eski Barcelona oyuncusu Arthur da eşlik edecek.
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun