İspanya-Belçika maçının 66. dakikası maçı belirledi. Kırmızı Şeytanlar’ın kalecisi Thibaut Courtois, serinleme molasının ardından Rudi Garcia tarafından yedek kaleci Senne Lammens ile değiştirildi; Lammens ise 88. dakikada yaptığı beceriksiz bir kurtarışla Merino’nun galibiyet golüne yol açtı. Real Madrid’in bir numaralı kalecisi, maçın ardından kendi bakış açısını anlattı.
Çeviri:
Courtois: "Oyundan çıkmak istemedim, kararı Garcia verdi. Bana karşı bir gol daha atmak zor olurdu"
KAZA
"Uzun bir vuruş sırasında bir şey hissettim: belirli bir şey değil, sadece bir his. Daha önce otuz kadar uzun pas atmıştım, bu yüzden bunun sadece hamstring kasında bir gerginlik olduğunu düşünmüştüm," diye açıklıyor Belçikalı kaleci DAZN İspanya'ya. "Bir kurtarış sırasında biraz hissettim ve sonra başka bir uzun pas sırasında durumun kötüleştiğini fark ettim. Bu yüzden bir an oturup doktorun muayenesinden geçtim: devam etmek istedim, ama topu düzgün vuramıyordum."
DEĞİŞİM
"Garcia ile konuştum ve henüz kendimi iyi hissetmediğimi, topa güçlü vuramadığımı, ancak nasıl gideceğini ve maçın nasıl gelişeceğini görmek için 5 dakika daha devam etmek istediğimi söyledim. Sonuçta, çok fazla topa sert vurmam gerekmeseydi, başarabilirdim. O da bana, %100 formda olmazsam beni oyundan alacağını söyledi. Sonuçta kararı veren teknik direktördür ve bunda bir sorun yok. Benim için de takım her şeyden önce gelir, ancak kendimi iyi hissediyordum ve bana karşı ikinci bir gol atmanın çok zor olacağını düşünüyordum."
LAMMENS HAKKINDA
"Sonuçta bu futbol, ve bu çocuğu çarmıha germemeliyiz: O harika bir kaleci, United’da harika bir sezon geçirdi ve harika bir kaleci olmaya devam edecek"
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