Courtois: "Oyundan çıkmak istemedim, kararı Garcia verdi. Bana karşı bir gol daha atmak zor olurdu"

"Garcia ile konuştum ve henüz kendimi iyi hissetmediğimi, topa güçlü vuramadığımı, ancak nasıl gideceğini ve maçın nasıl gelişeceğini görmek için 5 dakika daha devam etmek istediğimi söyledim. Sonuçta, çok fazla topa sert vurmam gerekmeseydi, başarabilirdim. O da bana, %100 formda olmazsam beni oyundan alacağını söyledi. Sonuçta kararı veren teknik direktördür ve bunda bir sorun yok. Benim için de takım her şeyden önce gelir, ancak kendimi iyi hissediyordum ve bana karşı ikinci bir gol atmanın çok zor olacağını düşünüyordum."



