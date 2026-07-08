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Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Costacurta: "Milan, sahadaki gecikmeler utanç verici, kaba bir davranış"

AC Milan
Serie A

Eski Rossonero savunma oyuncusu, son transferlerden memnun: "Nihayet doğru yönde adımlar atıyorlar"

Milan’ın eski efsanesi Billy Costacurta, Tuttosport’a konuştu. Aşağıda en ilgi çekici bölümler yer almaktadır.


INTER

"Inter'in transfer piyasasında iki önemli reddedilmeyle karşılaşmasına üzüldüm. Palestra ve hatta Nico Paz gibi oyuncular, Inter gibi bir kulübe gitmek yerine başka yerlere gitmeyi tercih ediyorsa, bu artık eskisi gibi bir çekiciliğin kalmadığı anlamına gelir ve büyük kulüplerimiz için iyi bir işaret değildir. Para ya da konfor alanı tercih edildi."


NAPOLI VE ALLEGRI

"Napoli sağlam bir takım, ancak Şampiyonlar Ligi’nde ilk on beş arasında yer alacağını sanmıyorum. Allegri Bayern’i çalıştırsaydı belki finale yükselirdi, ama bu Napoli ile olur mu bilemiyorum. Max’in şu anda Avrupa’da böyle bir yol çizmek için doğru teknik direktör olduğunu sanmıyorum. Yanlış anlaşılmak istemem, Allegri’ye ya da Mourinho’ya karşı değilim, ancak onların maçlarını izlemekten zevk almıyorum. 45 yıllık futbol tecrübem sayesinde seçim yapma hakkım var ve belirli türdeki maçları izlemekten bıktım, eğlenmek istiyorum."


JUVENTUS

"Bir proje var; Carnevali ve Spalletti doğru ve güvenilir isimler. Juve yeniden zirveye çıkacak."


  • MILAN

    "Nihayet doğru yönde adımlar atıyorlar. Yapılması gereken ilk şey, güvenilir bir santrfor almaktı ve bence Portekizli oyuncu tam da öyle: ona çok para ödediler, ama böylece onu kadroya kattılar; aksi takdirde Inter’in Palestra ile yaşadığı sonu paylaşma riskiyle karşı karşıya kalırlardı. Savunmada Gila da, eğer gelirse, geçen yılın üç as oyuncusundan bile daha güçlü olur. Kaotik bir ayın ardından bir yön belirlediler ve şu anda onlara ‘aferin’ diyorum."


    "Oyunculara, her zaman. 7 lig şampiyonluğu ve 5 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanmış biri olarak bunu biraz kibirle söylüyorum: biz her zaman dakik olurduk, sahaya çıkıp rakiplerin yüzlerine bakarak onlara korku salardık; bu yıl Milan oyuncuları kaç tane geç kalma ve para cezası biriktirdi? Utanılacak bir durum, kaba saba bir davranış, Milan’a yakışmaz."




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