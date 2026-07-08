Costacurta: "Milan, sahadaki gecikmeler utanç verici, kaba bir davranış"

Milan’ın eski efsanesi Billy Costacurta, Tuttosport’a konuştu. Aşağıda en ilgi çekici bölümler yer almaktadır.





INTER

"Inter'in transfer piyasasında iki önemli reddedilmeyle karşılaşmasına üzüldüm. Palestra ve hatta Nico Paz gibi oyuncular, Inter gibi bir kulübe gitmek yerine başka yerlere gitmeyi tercih ediyorsa, bu artık eskisi gibi bir çekiciliğin kalmadığı anlamına gelir ve büyük kulüplerimiz için iyi bir işaret değildir. Para ya da konfor alanı tercih edildi."





NAPOLI VE ALLEGRI

"Napoli sağlam bir takım, ancak Şampiyonlar Ligi’nde ilk on beş arasında yer alacağını sanmıyorum. Allegri Bayern’i çalıştırsaydı belki finale yükselirdi, ama bu Napoli ile olur mu bilemiyorum. Max’in şu anda Avrupa’da böyle bir yol çizmek için doğru teknik direktör olduğunu sanmıyorum. Yanlış anlaşılmak istemem, Allegri’ye ya da Mourinho’ya karşı değilim, ancak onların maçlarını izlemekten zevk almıyorum. 45 yıllık futbol tecrübem sayesinde seçim yapma hakkım var ve belirli türdeki maçları izlemekten bıktım, eğlenmek istiyorum."





JUVENTUS

"Bir proje var; Carnevali ve Spalletti doğru ve güvenilir isimler. Juve yeniden zirveye çıkacak."



