ŞAMPİYONLAR LİGİ

"PSG, Avrupa'da ve belki de son iki yılın dünyasındaki en güçlü takım. Luis Enrique, oyuncuların yüzde yüzlerini vermesini sağlıyor. Dembélé, Barcola, Doué gibi müthiş oyuncuların deli gibi koştuğunu görüyorum ve teknik direktörlerine gerçekten körü körüne inandıklarını anlıyorum. Bir İtalyan takımını Şampiyonlar Ligi'ni kazanırken ne zaman yeniden göreceğiz? Bu sadece yatırım meselesi ama 2003'te olduğu gibi, yarı finalde üç İtalyan takımıyla domine etmek, bence bir daha asla olmayacak. Bir İtalyan kulübünün yeniden zirve mücadelesi vermesi elbette mümkün olur, Inter'de olduğu gibi, ama altı-yedi yıldan önce değil. Şu anda Inter'den daha güçlü en az yedi takım var: PSG, Bayern, Arsenal, City, Liverpool, Barça ve Real".





MİLLİ TAKIM TERCİHLERİ

"Mancini mi? Bence en iyi çözüm Conte'ydi. Maldini seçildiği anda çok iyimserdim çünkü o ve Leonardo birbirlerini tamamlıyor ve bizim görmediklerimizi görüyorlar. Pirlo'da başkalarında olmayan şeyler görüyorum, eğer onu onlar seçtiyse bizim görmediğimiz bir şey vardı. Ben onlara güven verip Paolo ve Leo ile devam ederdim, ancak Malagò'yu tanıyorum ve kendisinden en iyisini çıkarmayı bildiğini biliyorum".



