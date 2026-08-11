18 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

Goal.com
CanlıBiletler
Cardinale Grafica Milan
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Costacurta: “Milan iyi hamleler yaptı ama bizimki Avrupa’da en çok harcayan takımdı”

AC Milan
Transfers
Serie A

Eski Milan savunmacısı konuştu

Alessandro 'Billy' Costacurta, eski savunmacı ve bugün Sky yorumcusu, Corriere dello Sport'a konuştu.


MILAN

"Oldukça tuhaf bir başlangıcın ardından iyi hamleler yaptılar. Gila gibi çok iyi bir savunmacı, takım için çok çalışan Gonçalo Ramos gibi iyi bir forvet aldılar ve ayrıca bir transfer değerinde olan Modric ile devam ettiler. Bir de Amorim'i beğeniyorum: Baresi'nin ölümünün ardından onun mirasını hatırlattı ve bu hoşuma gitti; yeniden heyecan verebilecek bir teknik direktör. Yeniler iyi, takım iyi, şimdi geçen yılki oyuncuların seviyeyi yükseltmesi gerekiyor. Böylece Milan Şampiyonlar Ligi'ne dönebilir. Bu Milan'ın sizin döneminizdeki seviyelere dönmesi için ne eksik? Bizim Avrupa'da herkesten fazla harcayan bir sahibimiz vardı. Şu anda ilk 10'un içinde değil ve bu, son iki yılın en büyük hayal kırıklığı olan bazı oyunculardaki yanlış tercihlerde de görülüyor. Bunun karakter sorunu mu yoksa ortamla ilgili bir sorun mu olduğunu anlamak gerekiyor. Durum karmaşıklaştığında zihinsel olarak çöktüler, son ligin son bölümüne bakın: ben teknik direktörden ya da yönetimden çok onları suçluyorum".


  • ŞAMPİYONLAR LİGİ

    "PSG, Avrupa'da ve belki de son iki yılın dünyasındaki en güçlü takım. Luis Enrique, oyuncuların yüzde yüzlerini vermesini sağlıyor. Dembélé, Barcola, Doué gibi müthiş oyuncuların deli gibi koştuğunu görüyorum ve teknik direktörlerine gerçekten körü körüne inandıklarını anlıyorum. Bir İtalyan takımını Şampiyonlar Ligi'ni kazanırken ne zaman yeniden göreceğiz? Bu sadece yatırım meselesi ama 2003'te olduğu gibi, yarı finalde üç İtalyan takımıyla domine etmek, bence bir daha asla olmayacak. Bir İtalyan kulübünün yeniden zirve mücadelesi vermesi elbette mümkün olur, Inter'de olduğu gibi, ama altı-yedi yıldan önce değil. Şu anda Inter'den daha güçlü en az yedi takım var: PSG, Bayern, Arsenal, City, Liverpool, Barça ve Real".


    MİLLİ TAKIM TERCİHLERİ

    "Mancini mi? Bence en iyi çözüm Conte'ydi. Maldini seçildiği anda çok iyimserdim çünkü o ve Leonardo birbirlerini tamamlıyor ve bizim görmediklerimizi görüyorlar. Pirlo'da başkalarında olmayan şeyler görüyorum, eğer onu onlar seçtiyse bizim görmediğimiz bir şey vardı. Ben onlara güven verip Paolo ve Leo ile devam ederdim, ancak Malagò'yu tanıyorum ve kendisinden en iyisini çıkarmayı bildiğini biliyorum".


    • Reklam

    BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
Club Friendlies
M. United crest
M. United
MUN
AC Milan crest
AC Milan
MIL