Alessandro 'Billy' Costacurta, eski savunmacı ve bugün Sky yorumcusu, Corriere dello Sport'a konuştu.
MILAN
"Oldukça tuhaf bir başlangıcın ardından iyi hamleler yaptılar. Gila gibi çok iyi bir savunmacı, takım için çok çalışan Gonçalo Ramos gibi iyi bir forvet aldılar ve ayrıca bir transfer değerinde olan Modric ile devam ettiler. Bir de Amorim'i beğeniyorum: Baresi'nin ölümünün ardından onun mirasını hatırlattı ve bu hoşuma gitti; yeniden heyecan verebilecek bir teknik direktör. Yeniler iyi, takım iyi, şimdi geçen yılki oyuncuların seviyeyi yükseltmesi gerekiyor. Böylece Milan Şampiyonlar Ligi'ne dönebilir. Bu Milan'ın sizin döneminizdeki seviyelere dönmesi için ne eksik? Bizim Avrupa'da herkesten fazla harcayan bir sahibimiz vardı. Şu anda ilk 10'un içinde değil ve bu, son iki yılın en büyük hayal kırıklığı olan bazı oyunculardaki yanlış tercihlerde de görülüyor. Bunun karakter sorunu mu yoksa ortamla ilgili bir sorun mu olduğunu anlamak gerekiyor. Durum karmaşıklaştığında zihinsel olarak çöktüler, son ligin son bölümüne bakın: ben teknik direktörden ya da yönetimden çok onları suçluyorum".