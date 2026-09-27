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Gianluca Minchiotti
Çeviri:

Costacurta: "Milan'a dönüş mü? Bazılarımız için artık yer yok"

AC Milan
A. Costacurta

Alessandro Costacurta, Milan'ın eski simge isimlerinden biri ve şu anda Sky yorumcusu olarak görev yapan Costacurta, cumartesi akşamı İtalyan futbolunun çeşitli eski yıldızlarını sahaya çıkaran Operazione Nostalgia maçında yer aldı ve Casa Milan'dan kulüp içinde herhangi bir görev için çağrı alma ihtimali hakkında SportItalia'ya konuştu.

  • 1966 doğumlu eski savunmacının MilanNews.it'in aktardığı sözleri şöyle: "Net fikirlere ihtiyaç var, bazılarımız için artık yer kaldığını sanmıyorum. Açık olan şu ki ben kapıyı hiçbir zaman kapatmadım; çünkü 55 yaşımda federasyonda komiserlik görevine gittiğimi düşünürsem, bu her türlü ihtimali açık tuttuğumun göstergesi. Ama bunun gerçekleşeceğini sanmıyorum. Açıkçası ben onları aramıyorum ve onların da beni arayacağını sanmıyorum."

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