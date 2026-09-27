Costacurta: "Milan'a dönüş mü? Bazılarımız için artık yer yok"

1966 doğumlu eski savunmacının MilanNews.it'in aktardığı sözleri şöyle: "Net fikirlere ihtiyaç var, bazılarımız için artık yer kaldığını sanmıyorum. Açık olan şu ki ben kapıyı hiçbir zaman kapatmadım; çünkü 55 yaşımda federasyonda komiserlik görevine gittiğimi düşünürsem, bu her türlü ihtimali açık tuttuğumun göstergesi. Ama bunun gerçekleşeceğini sanmıyorum. Açıkçası ben onları aramıyorum ve onların da beni arayacağını sanmıyorum."