Goal.com
Canlı
Italy U21 v Belgium U21 - International FriendlyGetty Images Sport
Gabriele Stragapede

Çeviri:

Costacurta: "Inter şampiyon olacak, Bodo'ya karşı alınan yenilgi derbiden daha ağır geldi. Milan'ın Baresi gibi bir oyuncuya ihtiyacı var. Bastoni mi? Onu rahat bırakalım, bizi Dünya Kupası'na götürmesi gerekiyor"

Şampiyonluk yarışı ve Scudetto mücadelesine katılan takımlar hakkında bir etkinlik sırasında yapılan açıklamalar.

Milan'ın eski savunma oyuncusu ve şu anda Sky Sport'ta yorumcu olarak görev yapan Alessandro Costacurta, Milano'da düzenlenen 2026 World Legends Padel Tour'un açılış gününde basın mensuplarına konuştu.

Aşağıda, MilanNews muhabirlerinin aktardığı, Serie A, Inter ve Milan arasındaki Scudetto mücadelesi ve Bastoni'nin şu anki durumu hakkındaki tüm açıklamaları yer almaktadır.

  • ŞAMPİYONLUK YARIŞI YENİDEN BAŞLADI MI?

    "Hayır, bence Inter şampiyon olacak. Nerazzurri'nin derbiden ve Bodo maçındaki elenmeden sonra toparlanıp toparlanmadığını anlamak için önümüzde bir maç var; Bodo maçı moral açısından daha kötüydü ve derbiye de yansıdı. Atalanta karşısında ne olacağını görelim: tepki vermesi gereken iki takım arasında güzel bir mücadele olacak. Bence başından beri bir şeyler kazanmaya odaklandılar, geçen yıl çılgın bir sezon geçirdiler ama sonra hiçbir şey kazanamadılar. Hemen en önemli hedef olan Scudetto'ya odaklandılar."

  • ALLEGRI'NİN ÇALIŞMASI

    Massimiliano Allegri'nin çalışmalarına dair de bazı açıklamalar yaptı: "Bence görevinin üstesinden geliyor: Bazı büyük takımlara karşı gösterdiği dikkat sayesinde ödüllendirildi, ancak küçük takımlara karşı çok az sonuç aldı. Bu da çözülmesi gereken bir zihinsel sorun olduğunu gösteriyor: konsantrasyonu kaybetmemek. Büyük kulüplerde olmak, her maçta en iyi olmak gerektiğini anlama ayrıcalığına sahip olmak anlamına da gelir: bunu anladığında, Milan büyüyecek ve Scudetto için mücadele edebilecek."

  • MODRIĆ VE RABIOT

    "Modric ve Rabiot bu takımı değiştirdiler: Lautaro ve Nico Paz ile birlikte ligin en iyi oyuncuları. Bu takımın zihniyetini değiştirdiler. Max Allegri, ilk mağlubiyetin hemen ardından takımın tehlikeyi algılamadığını söyledi: bu basit gibi görünebilir ama ben Maldini ve Tassotti'nin, rakiplerin orta açmasına izin verirlerse, Baresi ve benim gibi iri yapılı olmayan oyuncuların zorlanabileceğini her zaman anladıkları bir takımda oynadım. Bir takım arkadaşı bunu algıladığında, işin yarısı hallolmuş demektir."

  • Milan yaz transfer döneminde hangi konulara odaklanmalı?

    Rossoneri'nin yaz transfer dönemi ile ilgili bir öneri de geliyor: "Forvet hattı en büyük hayal kırıklığıydı: o takımda başka sorun yok. Bu takımın Leao sorununu çözmesi, forvette bir referans noktası olacak bir oyuncu bulmaya çalışması gerekiyor: bunun dışında başka bir sorun görmüyorum, belki Baresi gibi bir stoper…".

  • BASTONLAR

    Son olarak, Bastoni'nin yaşadıklarına dair bir yorum:"Bu hep böyle olmuştur. Biri böyle bir hareket yaptığında, seyirci istediği gibi tepki verir. O özür diledi ve hatasını fark etti, bu hoşuma gitti; ama seyirci... Scala'da büyük yıldızlar bile yuhalanıyor! Bastoni bir mesaj verdi, özür diledi: hepimiz hata yaptık ve sanki hiç hata yapmamış bir melek varmış gibi parmakla işaret edenler beni rahatsız ediyor. Ama seyirci seyircidir: biri böyle bir hareket yaptığında yuhalamalar normal hale gelir. Ama bana öyle geliyor ki, o şuanda oldukça iyi idare ediyor, içtenlikle... Bastoni'nin şu anda istemediği tek şey, fair-play ödülü ya da bunun gibi bir şey. Bu konu ne kadar az konuşulursa, milli takıma o kadar iyi girer: bana göre bu saçmalık ama Bastoni için değil... Onu rahat bırakalım, bizi Dünya Kupası'na götürmesi gerekiyor."

Serie A
Inter crest
Inter
INT
Atalanta crest
Atalanta
ATA
Serie A
Lazio crest
Lazio
LAZ
AC Milan crest
AC Milan
MIL
0