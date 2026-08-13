Málaga’nın organize ettiği hazırlık turnuvası Trofeo Costa del Sol’da yaşananlar büyük yankı uyandırdı.Fulham ile Málaga arasında 2-2 biten maçın ardından ortalık karıştı: Real Madrid’in eski teknik direktörü ve şu anda İngiliz kulübünün başında bulunan Álvaro Arbeloa, maçın bitiş düdüğünün ardından itirazları nedeniyle kırmızı kart gördü.
Bu karar zincirleme bir tepkiyi tetikledi. Fulham oyuncuları, kupayı kazanan takımı belirlemek için yapılması planlanan penaltı atışlarını kullanmadan sahayı terk etti ve böylece fiilen ev sahibi ekibe galibiyeti bırakmış oldu.