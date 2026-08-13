18 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

Goal.com
CanlıBiletler
arbeloa(C)Getty Images
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Costa del Sol Kupası'nda kaos: Arbeloa kırmızı kart gördü, Fulham sahayı terk etti ve penaltılardan vazgeçti

Fulham
Malaga

Malaga-Fulham 2-2, sonra her şey oluyor

Málaga’nın organize ettiği hazırlık turnuvası Trofeo Costa del Sol’da yaşananlar büyük yankı uyandırdı.Fulham ile Málaga arasında 2-2 biten maçın ardından ortalık karıştı: Real Madrid’in eski teknik direktörü ve şu anda İngiliz kulübünün başında bulunan Álvaro Arbeloa, maçın bitiş düdüğünün ardından itirazları nedeniyle kırmızı kart gördü.


Bu karar zincirleme bir tepkiyi tetikledi. Fulham oyuncuları, kupayı kazanan takımı belirlemek için yapılması planlanan penaltı atışlarını kullanmadan sahayı terk etti ve böylece fiilen ev sahibi ekibe galibiyeti bırakmış oldu.



  • Sosyal medyada kısa sürede gündem olan bu tercih konusunda İngiliz kulübü açıklık getirmek istedi. Cronache di Spogliatoio'nun aktardığına göre, penaltı vuruşları maç öncesindeki anlaşmalara dahil edilmemişti. Dahası, İngiliz kulübünün savunmasına göre bunların oynanması dönüş uçuşunun kaçırılması gibi somut bir risk de taşıyordu.


    Yaz hazırlık maçları için oldukça sıra dışı bir son yaşanırken, Fulham penaltı noktasındaki piyangoya başvurmak yerine valizlerini toplamayı tercih etti.

    • Reklam

  • Ama ayrıntılı olarak neler olduğuna bakalım. İngiliz ekibi 2-1 öndeydi ve son dakikalarda hakem İspanyol ekibi lehine bir penaltı verdi. Bu penaltıyı gole çeviren Eneko Jauregi, skoru belirleyen 2-2'yi kaydetti.


    Bu karar, itirazları nedeniyle maçın bitiş düdüğünün hemen ardından kırmızı kart gören Alvaro Arbeloa'yı çileden çıkardı. Karşılaşma berabere sona erince ve kupa hâlâ sahibini bulmayınca, organizatörler penaltı atışlarına geçilmesine karar verdi.


    Ancak Fulham buna katılmayı reddetti ve soyunma odasına döndü. Sahada yalnız kalan Malaga oyuncuları da boş kaleye sembolik bir penaltı attı, ardından da kendi taraftarlarının önünde kupayı kaldırdı.



    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
Club Friendlies
Fulham crest
Fulham
FUL
VfB Stuttgart crest
VfB Stuttgart
VFB
La Liga
Atletico Madrid crest
Atletico Madrid
ATM
Malaga crest
Malaga
MAL