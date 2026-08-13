Sosyal medyada kısa sürede gündem olan bu tercih konusunda İngiliz kulübü açıklık getirmek istedi. Cronache di Spogliatoio'nun aktardığına göre, penaltı vuruşları maç öncesindeki anlaşmalara dahil edilmemişti. Dahası, İngiliz kulübünün savunmasına göre bunların oynanması dönüş uçuşunun kaçırılması gibi somut bir risk de taşıyordu.





Yaz hazırlık maçları için oldukça sıra dışı bir son yaşanırken, Fulham penaltı noktasındaki piyangoya başvurmak yerine valizlerini toplamayı tercih etti.