Cortiba ile oynanan berabere biten maçta Neymar 'formunun biraz altında' kaldı; Santos teknik direktörü Brezilyalı forvetin bir sonraki maçta forma giyemeyeceğini hemen açıkladı
Cuca, zorlu dönemde yıldız oyuncusunu savunuyor
Cuca, kulübün son dönemdeki form düşüşünün ardından eleştirilerin tek hedefinin Neymar olmaması gerektiğini vurguladı. Brezilya'nın dev kulübü, tüm turnuvalarda son altı maçında üç mağlubiyet alarak kötü bir sonuç serisi yaşadı ve takım, Serie A tablosunda 15. sırada kalakaldı.
Çarşamba gecesi, Copa do Brasil beşinci tur ilk maçında Coritiba ile evinde oynadığı maçta golsüz berabere kalarak bu hayal kırıklığı devam etti. Neymar, kendine özgü bir serbest vuruşla üst direği sarsarak skoru açmaya en yakın isim oldu, ancak takımını galibiyete taşıyacak ilhamı veremedi. Maçtan sonra konuşan Cuca, sonucun sorumluluğunu tüm kadro ve teknik ekiple paylaşmaktan çekinmedi.
Kötü sonuçların yükünü paylaşmak
Cuca, Neymar hakkında şöyle konuştu: "O da takımın yaşadığı çalkantıyı yaşıyor, bunu o da hissediyor. Sonuçlar berbattı, ama maçlar öyle değildi. Futbolda önemli olan sonuçlardır. Ancak kötü sonuçların tüm suçunu ona yükleyemeyiz. Suçu eşit olarak paylaşmalıyız, en büyük payı da teknik direktör üstlenmeli. Bugün diğer maçlardaki kadar rekabetçi değildi. İyi yanları da var. Neymar, diğerleri gibi oynadığı gün eleştirilecek. Potansiyeli göz önüne alındığında bu normal."
Santos, Serie A tablosunda şu anda zor bir durumda bulunuyor ve ilk 12 maçında sadece üç galibiyet alabildi. Tutarlılık eksikliği, hem teknik direktör hem de yıldız oyuncusu üzerinde büyük bir baskı yaratırken, kulüp sıralamada yükselmek için gerekli olan keskinliği bulmakta zorlanıyor.
Neymar, Bahia deplasmanında forma giyemeyecek
Cuca, Neymar'ın Cumartesi günü Bahia ile oynanacak lig maçının kadrosunda yer almayacağını açıkladı. Bu karar, 34 yaşındaki oyuncunun yoğun maç programının getirdiği fiziksel ve zihinsel yükle başa çıkmakta zorlanmasının yanı sıra, 2026 yılında sadece 10 maça çıkmasına neden olan diz sakatlığının devam eden etkileriyle de bağlantılı.
Cuca, "Neymar, hız patlamaları ve maksimum hızda kat ettiği mesafe açısından iyi performans gösteriyor," dedi. "[Coritiba maçında] Performansı biraz düşüktü, bence yoğun maç programı yüzünden... Kimse bu tempoyu sürdüremez, duygusal yükü saymıyorum bile. Cumartesi günkü maç ise başka bir hikaye. Dinlenmek için zaman yok. Cumartesi günü oynamayacak. Böylece bizim için belirleyici bir maç olan Arjantin'deki karşılaşma için daha iyi bir formda olabilir."
Dikkatler Sudamericana'daki umutlara yöneliyor
Cuca'nın bahsettiği "kader maçı", Copa Sudamericana grup aşamasında San Lorenzo ile oynanacak deplasman maçı. Neymar'ın 2026 Dünya Kupası'nda Brezilya forması giyme umutlarının giderek azaldığı görülürken, forvet oyuncusunun odak noktası tamamen Santos'a kıtasal bir başarı kazandırmaya kaydı. Bu yıl sahada geçirdiği süre sınırlı olsa da, sahada olduğunda verimli olmaya devam ediyor ve dört gol ve üç asist kaydetti.