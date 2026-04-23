Cortiba ile oynanan berabere biten maçta Neymar 'formunun biraz altında' kaldı; Santos teknik direktörü Brezilyalı forvetin bir sonraki maçta forma giyemeyeceğini hemen açıkladı

Cuca, Neymar hakkında şöyle konuştu: "O da takımın yaşadığı çalkantıyı yaşıyor, bunu o da hissediyor. Sonuçlar berbattı, ama maçlar öyle değildi. Futbolda önemli olan sonuçlardır. Ancak kötü sonuçların tüm suçunu ona yükleyemeyiz. Suçu eşit olarak paylaşmalıyız, en büyük payı da teknik direktör üstlenmeli. Bugün diğer maçlardaki kadar rekabetçi değildi. İyi yanları da var. Neymar, diğerleri gibi oynadığı gün eleştirilecek. Potansiyeli göz önüne alındığında bu normal."

Santos, Serie A tablosunda şu anda zor bir durumda bulunuyor ve ilk 12 maçında sadece üç galibiyet alabildi. Tutarlılık eksikliği, hem teknik direktör hem de yıldız oyuncusu üzerinde büyük bir baskı yaratırken, kulüp sıralamada yükselmek için gerekli olan keskinliği bulmakta zorlanıyor.